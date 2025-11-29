Precio de Cointel hoy

El precio actual de Cointel (COLS) hoy es $ 0.01956, con una variación del 1.41% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de COLS a USD es $ 0.01956 por COLS.

Cointel actualmente está en el puesto #1005 por capitalización de mercado en $ 11.08M, con un suministro circulante de 566.35M COLS. Durante las últimas 24 horas, COLS cotiza entre $ 0.0194 (bajo) y $ 0.0199 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.041637001905749906, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.017309286134569498.

En el corto plazo, COLS experimentó un cambio de -0.11% en la última hora y de +9.09% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 358.49K.

Información del mercado de Cointel (COLS)

Puesto No.1005 Cap de mercado $ 11.08M$ 11.08M $ 11.08M Volumen (24H) $ 358.49K$ 358.49K $ 358.49K Cap. de mercado totalmente diluida $ 195.60M$ 195.60M $ 195.60M Suministro de Circulación 566.35M 566.35M 566.35M Suministro máx. 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Suministro total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Tasa de circulación 5.66% Blockchain pública AVAX_CCHAIN

La capitalización de mercado actual de Cointel es de $ 11.08M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 358.49K. El suministro circulante de COLS es de 566.35M, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 195.60M.