Precio de Collector Crypt hoy

El precio actual de Collector Crypt (CARDS) hoy es $ 0.03918, con una variación del 4.43% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CARDS a USD es $ 0.03918 por CARDS.

Collector Crypt actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- CARDS. Durante las últimas 24 horas, CARDS cotiza entre $ 0.03837 (bajo) y $ 0.04566 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, CARDS experimentó un cambio de +0.82% en la última hora y de -2.45% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 64.29K.

Información del mercado de Collector Crypt (CARDS)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 64.29K$ 64.29K $ 64.29K Cap. de mercado totalmente diluida $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suministro de Circulación ---- -- Suministro total ---- -- Blockchain pública SOL

La capitalización de mercado actual de Collector Crypt es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 64.29K. El suministro circulante de CARDS es de --, con un suministro total de --. Su valor totalmente diluido (FDV) es de --.