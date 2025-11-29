Precio de Openverse Network hoy

El precio actual de Openverse Network (BTG) hoy es $ 7.746, con una variación del 0.76% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BTG a USD es $ 7.746 por BTG.

Openverse Network actualmente está en el puesto #876 por capitalización de mercado en $ 14.72M, con un suministro circulante de 1.90M BTG. Durante las últimas 24 horas, BTG cotiza entre $ 7.569 (bajo) y $ 8.615 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 18.80127296990911, mientras que el mínimo histórico fue $ 3.477213386513058.

En el corto plazo, BTG experimentó un cambio de +2.24% en la última hora y de +2.65% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 56.32K.

Información del mercado de Openverse Network (BTG)

Puesto No.876 Cap de mercado $ 14.72M$ 14.72M $ 14.72M Volumen (24H) $ 56.32K$ 56.32K $ 56.32K Cap. de mercado totalmente diluida $ 154.92M$ 154.92M $ 154.92M Suministro de Circulación 1.90M 1.90M 1.90M Suministro máx. 20,000,000 20,000,000 20,000,000 Suministro total 20,000,000 20,000,000 20,000,000 Tasa de circulación 9.50% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Openverse Network es de $ 14.72M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 56.32K. El suministro circulante de BTG es de 1.90M, con un suministro total de 20000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 154.92M.