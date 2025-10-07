El precio en vivo de BLACKHOLE hoy es de 0.3048 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de BLACK en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de BLACK en MEXC ahora.El precio en vivo de BLACKHOLE hoy es de 0.3048 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de BLACK en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de BLACK en MEXC ahora.

Precio de BLACKHOLE(BLACK)

Precio en vivo de 1 BLACK en USD:

$0.3048
+5.35%1D
USD
Gráfico de precios en vivo de BLACKHOLE (BLACK)
Última actualización de la página: 2025-10-07 11:06:30 (UTC+8)

Información del precio (USD) de BLACKHOLE (BLACK)

Rango de precios en 24 horas:
$ 0.2802
24H Mín
$ 0.3448
24H Máx

$ 0.2802
$ 0.3448
$ 1.542695123942573
$ 0.23580420393764703
+4.16%

+5.35%

-3.67%

-3.67%

El precio en tiempo real de BLACKHOLE (BLACK) es de $ 0.3048. Durante las últimas 24 horas, BLACK se ha operado entre un mínimo de $ 0.2802 y un máximo de $ 0.3448, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de BLACK es de $ 1.542695123942573, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.23580420393764703.

En términos de rendimiento a corto plazo, BLACK ha cambiado en un +4.16% en la última hora, +5.35% en 24 horas y -3.67% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de BLACKHOLE (BLACK)

No.3735

$ 0.00
$ 70.29K
$ 34.77M
0.00
114,083,333
AVAX_CCHAIN

La capitalización de mercado actual de BLACKHOLE es de $ 0.00, con un volumen de trading en 24 horas de $ 70.29K. El suministro circulante de BLACK es de 0.00, con un suministro total de 114083333. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 34.77M.

Historial de precios de BLACKHOLE (BLACK) en USD

Siga los cambios de precios de BLACKHOLE para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ +0.015479+5.35%
30 Días$ +0.0074+2.48%
60 Días$ -0.5856-65.77%
90 Días$ -0.1952-39.04%
Cambio de precio de BLACKHOLE hoy

Hoy, BLACK registró un cambio de $ +0.015479 (+5.35%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de BLACKHOLE en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió $ +0.0074 (+2.48%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de BLACKHOLE en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, BLACK experimentó un cambio de $ -0.5856 (-65.77%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de BLACKHOLE en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió $ -0.1952 (-39.04%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de BLACKHOLE (BLACK)?

Consulta la página Historial de precios de BLACKHOLE ahora.

Qué es BLACKHOLE (BLACK)

Blackhole es un DEX de próxima generación en Avalanche C-Chain.

BLACKHOLE está disponible en MEXC, lo que te ofrece la comodidad de comprar, mantener, transferir y hacer staking del token directamente en nuestra plataforma. Ya seas un inversionista experimentado o un principiante en el mundo de las criptomonedas, MEXC te brinda una interfaz amigable y una variedad de herramientas para gestionar tus inversiones en BLACKHOLE de manera efectiva. Para obtener información más detallada sobre este token, te invitamos a visitar nuestra página de introducción a activos digitales.

Además, puedes:
- Consultar la disponibilidad de staking de BLACK para descubrir cómo obtener recompensas por tus activos.
- Leer reseñas y análisis sobre BLACKHOLE en nuestro blog para mantenerte al tanto de las últimas tendencias del mercado y el análisis de los expertos.

Nuestros recursos integrales están diseñados para que tu experiencia de compra de BLACKHOLE sea fluida e informada, asegurando que tengas todas las herramientas y conocimientos necesarios para invertir con confianza.

Predicción del precio de BLACKHOLE (USD)

¿Cuánto valdrá BLACKHOLE (BLACK) en USD mañana, la semana que viene o el mes que viene? ¿Cuál podría ser el valor de tus activos BLACKHOLE (BLACK) en 2025, 2026, 2027, 2028, o incluso dentro de 10 o 20 años? Utiliza nuestra herramienta de predicción de precios para explorar las previsiones a corto y largo plazo sobre BLACKHOLE.

¡Consulta la predicción del precio de BLACKHOLE ahora!

Tokenómica de BLACKHOLE (BLACK)

Entender la tokenómica de BLACKHOLE (BLACK) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento. Desde cómo se distribuyen los tokens hasta cómo se gestiona el suministro, la tokenómica revela la estructura central de la economía de un proyecto. ¡Conoce ahora la tokenómica extensa de BLACK!

Cómo comprar BLACKHOLE (BLACK)

¿Buscas cómo comprar BLACKHOLE? ¡El proceso es sencillo y sin complicaciones! Puedes adquirir BLACKHOLE en MEXC siguiendo nuestra guía paso a paso sobre cómo comprar. Te ofrecemos instrucciones detalladas y tutoriales en video que te mostrarán cómo registrarte en MEXC y utilizar las diversas opciones de pago disponibles.

BLACK a monedas locales

1 BLACKHOLE (BLACK) en VND
8,020.812
1 BLACKHOLE (BLACK) en AUD
A$0.460248
1 BLACKHOLE (BLACK) en GBP
0.225552
1 BLACKHOLE (BLACK) en EUR
0.25908
1 BLACKHOLE (BLACK) en USD
$0.3048
1 BLACKHOLE (BLACK) en MYR
RM1.283208
1 BLACKHOLE (BLACK) en TRY
12.71016
1 BLACKHOLE (BLACK) en JPY
¥45.72
1 BLACKHOLE (BLACK) en ARS
ARS$436.049928
1 BLACKHOLE (BLACK) en RUB
25.2984
1 BLACKHOLE (BLACK) en INR
27.03576
1 BLACKHOLE (BLACK) en IDR
Rp5,079.997968
1 BLACKHOLE (BLACK) en KRW
429.899064
1 BLACKHOLE (BLACK) en PHP
17.745456
1 BLACKHOLE (BLACK) en EGP
￡E.14.505432
1 BLACKHOLE (BLACK) en BRL
R$1.618488
1 BLACKHOLE (BLACK) en CAD
C$0.423672
1 BLACKHOLE (BLACK) en BDT
36.975288
1 BLACKHOLE (BLACK) en NGN
446.919096
1 BLACKHOLE (BLACK) en COP
$1,176.8328
1 BLACKHOLE (BLACK) en ZAR
R.5.236464
1 BLACKHOLE (BLACK) en UAH
12.54252
1 BLACKHOLE (BLACK) en TZS
T.Sh.745.229904
1 BLACKHOLE (BLACK) en VES
Bs56.388
1 BLACKHOLE (BLACK) en CLP
$292.9128
1 BLACKHOLE (BLACK) en PKR
Rs85.712808
1 BLACKHOLE (BLACK) en KZT
165.2016
1 BLACKHOLE (BLACK) en THB
฿9.906
1 BLACKHOLE (BLACK) en TWD
NT$9.253728
1 BLACKHOLE (BLACK) en AED
د.إ1.118616
1 BLACKHOLE (BLACK) en CHF
Fr0.240792
1 BLACKHOLE (BLACK) en HKD
HK$2.371344
1 BLACKHOLE (BLACK) en AMD
֏116.201952
1 BLACKHOLE (BLACK) en MAD
.د.م2.770632
1 BLACKHOLE (BLACK) en MXN
$5.586984
1 BLACKHOLE (BLACK) en SAR
ريال1.143
1 BLACKHOLE (BLACK) en ETB
Br44.0436
1 BLACKHOLE (BLACK) en KES
KSh39.398448
1 BLACKHOLE (BLACK) en JOD
د.أ0.2161032
1 BLACKHOLE (BLACK) en PLN
1.106424
1 BLACKHOLE (BLACK) en RON
лв1.322832
1 BLACKHOLE (BLACK) en SEK
kr2.859024
1 BLACKHOLE (BLACK) en BGN
лв0.509016
1 BLACKHOLE (BLACK) en HUF
Ft101.227128
1 BLACKHOLE (BLACK) en CZK
6.330696
1 BLACKHOLE (BLACK) en KWD
د.ك0.0932688
1 BLACKHOLE (BLACK) en ILS
0.996696
1 BLACKHOLE (BLACK) en BOB
Bs2.10312
1 BLACKHOLE (BLACK) en AZN
0.51816
1 BLACKHOLE (BLACK) en TJS
SM2.831592
1 BLACKHOLE (BLACK) en GEL
0.832104
1 BLACKHOLE (BLACK) en AOA
Kz279.376632
1 BLACKHOLE (BLACK) en BHD
.د.ب0.1149096
1 BLACKHOLE (BLACK) en BMD
$0.3048
1 BLACKHOLE (BLACK) en DKK
kr1.941576
1 BLACKHOLE (BLACK) en HNL
L8.001
1 BLACKHOLE (BLACK) en MUR
13.816584
1 BLACKHOLE (BLACK) en NAD
$5.24256
1 BLACKHOLE (BLACK) en NOK
kr3.023616
1 BLACKHOLE (BLACK) en NZD
$0.521208
1 BLACKHOLE (BLACK) en PAB
B/.0.3048
1 BLACKHOLE (BLACK) en PGK
K1.271016
1 BLACKHOLE (BLACK) en QAR
ر.ق1.109472
1 BLACKHOLE (BLACK) en RSD
дин.30.516576
1 BLACKHOLE (BLACK) en UZS
soʻm3,672.288312
1 BLACKHOLE (BLACK) en ALL
L25.179528
1 BLACKHOLE (BLACK) en ANG
ƒ0.545592
1 BLACKHOLE (BLACK) en AWG
ƒ0.545592
1 BLACKHOLE (BLACK) en BBD
$0.6096
1 BLACKHOLE (BLACK) en BAM
KM0.509016
1 BLACKHOLE (BLACK) en BIF
Fr898.8552
1 BLACKHOLE (BLACK) en BND
$0.390144
1 BLACKHOLE (BLACK) en BSD
$0.3048
1 BLACKHOLE (BLACK) en JMD
$48.643032
1 BLACKHOLE (BLACK) en KHR
1,219.2
1 BLACKHOLE (BLACK) en KMF
Fr128.3208
1 BLACKHOLE (BLACK) en LAK
6,626.086824
1 BLACKHOLE (BLACK) en LKR
Rs91.80576
1 BLACKHOLE (BLACK) en MDL
L5.09016
1 BLACKHOLE (BLACK) en MGA
Ar1,366.81464
1 BLACKHOLE (BLACK) en MOP
P2.432304
1 BLACKHOLE (BLACK) en MVR
4.66344
1 BLACKHOLE (BLACK) en MWK
MK526.423128
1 BLACKHOLE (BLACK) en MZN
MT19.479768
1 BLACKHOLE (BLACK) en NPR
Rs43.123104
1 BLACKHOLE (BLACK) en PYG
2,131.4664
1 BLACKHOLE (BLACK) en RWF
Fr441.0456
1 BLACKHOLE (BLACK) en SBD
$2.502408
1 BLACKHOLE (BLACK) en SCR
4.383024
1 BLACKHOLE (BLACK) en SRD
$11.768328
1 BLACKHOLE (BLACK) en SVC
$2.654808
1 BLACKHOLE (BLACK) en SZL
L5.236464
1 BLACKHOLE (BLACK) en TMT
m1.069848
1 BLACKHOLE (BLACK) en TND
د.ت0.8872728
1 BLACKHOLE (BLACK) en TTD
$2.0574
1 BLACKHOLE (BLACK) en UGX
Sh1,047.2928
1 BLACKHOLE (BLACK) en XAF
Fr170.688
1 BLACKHOLE (BLACK) en XCD
$0.82296
1 BLACKHOLE (BLACK) en XOF
Fr170.688
1 BLACKHOLE (BLACK) en XPF
Fr30.7848
1 BLACKHOLE (BLACK) en BWP
P4.044696
1 BLACKHOLE (BLACK) en BZD
$0.6096
1 BLACKHOLE (BLACK) en CVE
$28.703016
1 BLACKHOLE (BLACK) en DJF
Fr53.9496
1 BLACKHOLE (BLACK) en DOP
$19.001232
1 BLACKHOLE (BLACK) en DZD
د.ج39.520368
1 BLACKHOLE (BLACK) en FJD
$0.6858
1 BLACKHOLE (BLACK) en GNF
Fr2,627.376
1 BLACKHOLE (BLACK) en GTQ
Q2.325624
1 BLACKHOLE (BLACK) en GYD
$63.498984
1 BLACKHOLE (BLACK) en ISK
kr36.8808

BLACKHOLE Recurso

Para conocer BLACKHOLE más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial BLACKHOLE
Explorador de bloques

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre BLACKHOLE

¿Cuánto vale BLACKHOLE (BLACK) hoy?
El precio en vivo de BLACK en USD es de 0.3048 USD, actualizado en tiempo real con los últimos datos del mercado.
¿Cuál es el precio actual de BLACK en USD?
El precio actual de BLACK en USD es de $ 0.3048. Consulta el Conversor MEXC para obtener conversiones precisas de tokens.
¿Cuál es la capitalización de mercado de BLACKHOLE?
La capitalización de mercado de BLACK es de $ 0.00 USD. Capitalización de mercado = Precio actual × Oferta circulante. Indica el valor de mercado total y el ranking del token.
¿Cuál es el suministro circulante de BLACK?
El suministro circulante de BLACK es de 0.00 USD.
¿Cuál fue el precio máximo histórico (ATH) de BLACK?
BLACK alcanzó un precio ATH de 1.542695123942573 USD.
¿Cuál es el precio mínimo histórico (ATL) de BLACK?
BLACK vio un precio ATL de 0.23580420393764703 USD.
¿Cuál es el volumen de trading de BLACK?
El volumen de trading en vivo de 24 horas para BLACK es de $ 70.29K USD.
¿BLACK subirá más este año?
El precio de BLACK podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de BLACK para obtener un análisis más detallado.
Actualizaciones importantes de la industria para BLACKHOLE (BLACK)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
10-06 20:37:00Actualizaciones de la Industria
2
10-06 18:13:00Actualizaciones de la Industria
El suministro de Bitcoin en plataformas de trading alcanza su punto más bajo en casi 6 años
10-05 21:29:00Actualizaciones de la Industria
La capitalización total del mercado cripto supera los $4.15 billones, alcanzando un nuevo máximo histórico
10-05 16:10:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin sube hasta alcanzar un máximo de $125.708, estableciendo un nuevo máximo histórico
10-04 13:39:16Datos On-chain
Los ETF de Ethereum Spot de EE.UU. registran una entrada neta de $233,5 millones ayer
10-04 11:26:38Actualizaciones de la Industria
La emisión de USDC supera los 75 mil millones, la cuota de mercado alcanza el 24,9%

Noticias Destacadas

¿Por qué tantas personas siguen perdiendo dinero en un mercado alcista?

October 6, 2025

El Auge de las Redes Bitcoin de Capa 2: Entendiendo la Tecnología que Está Moldeando el Futuro de Bitcoin en 2025

October 6, 2025

Altcoins en 2025: Cuando TOTAL3 Alcance Nuevos Máximos pero Tu Portafolio No se Mueve

October 5, 2025
Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

