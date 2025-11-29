Precio de Alibaba hoy

El precio actual de Alibaba (BABAON) hoy es $ 157.29, con una variación del 0.02% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BABAON a USD es $ 157.29 por BABAON.

Alibaba actualmente está en el puesto #1814 por capitalización de mercado en $ 1.72M, con un suministro circulante de 10.95K BABAON. Durante las últimas 24 horas, BABAON cotiza entre $ 155.21 (bajo) y $ 158.1 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 192.1874154822472, mientras que el mínimo histórico fue $ 130.22737422531634.

En el corto plazo, BABAON experimentó un cambio de +0.14% en la última hora y de +1.95% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 104.35K.

Información del mercado de Alibaba (BABAON)

Puesto No.1814 Cap de mercado $ 1.72M$ 1.72M $ 1.72M Volumen (24H) $ 104.35K$ 104.35K $ 104.35K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.72M$ 1.72M $ 1.72M Suministro de Circulación 10.95K 10.95K 10.95K Suministro total 10,946.05000846 10,946.05000846 10,946.05000846 Blockchain pública ETH

