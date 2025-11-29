Precio de ANOME hoy

El precio actual de ANOME (ANOME) hoy es $ 0.07032, con una variación del 5.39% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ANOME a USD es $ 0.07032 por ANOME.

ANOME actualmente está en el puesto #1749 por capitalización de mercado en $ 2.11M, con un suministro circulante de 30.00M ANOME. Durante las últimas 24 horas, ANOME cotiza entre $ 0.06636 (bajo) y $ 0.07136 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.21166729238580834, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.06274717792336873.

En el corto plazo, ANOME experimentó un cambio de +0.87% en la última hora y de -13.65% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 55.93K.

Información del mercado de ANOME (ANOME)

Puesto No.1749 Cap de mercado $ 2.11M$ 2.11M $ 2.11M Volumen (24H) $ 55.93K$ 55.93K $ 55.93K Cap. de mercado totalmente diluida $ 70.32M$ 70.32M $ 70.32M Suministro de Circulación 30.00M 30.00M 30.00M Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 3.00% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de ANOME es de $ 2.11M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 55.93K. El suministro circulante de ANOME es de 30.00M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 70.32M.