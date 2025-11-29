Precio de AlphaExchangeAI hoy

El precio actual de AlphaExchangeAI (AEA) hoy es $ 0.02669, con una variación del 12.14% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AEA a USD es $ 0.02669 por AEA.

AlphaExchangeAI actualmente está en el puesto #3735 por capitalización de mercado en $ 0.00, con un suministro circulante de 0.00 AEA. Durante las últimas 24 horas, AEA cotiza entre $ 0.02655 (bajo) y $ 0.0304 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0967440772918346, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.026623634474676958.

En el corto plazo, AEA experimentó un cambio de -0.04% en la última hora y de -27.24% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 977.12K.

Información del mercado de AlphaExchangeAI (AEA)

Puesto No.3735 Cap de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24H) $ 977.12K$ 977.12K $ 977.12K Cap. de mercado totalmente diluida $ 26.69M$ 26.69M $ 26.69M Suministro de Circulación 0.00 0.00 0.00 Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 0.00% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de AlphaExchangeAI es de $ 0.00, con un volumen de trading en 24 horas de $ 977.12K. El suministro circulante de AEA es de 0.00, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 26.69M.