Precio de ARAI hoy

El precio actual de ARAI (AA) hoy es $ 0.07219, con una variación del 0.11% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AA a USD es $ 0.07219 por AA.

ARAI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- AA. Durante las últimas 24 horas, AA cotiza entre $ 0.07098 (bajo) y $ 0.07488 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, AA experimentó un cambio de -0.12% en la última hora y de +8.14% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 59.35K.

Información del mercado de ARAI (AA)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 59.35K$ 59.35K $ 59.35K Cap. de mercado totalmente diluida $ 72.19M$ 72.19M $ 72.19M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de ARAI es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 59.35K. El suministro circulante de AA es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 72.19M.