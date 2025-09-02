Conoce el trading spot





El trading de criptomonedas generalmente se divide en dos categorías: trading spot y trading de futuros.





El trading spot consiste en comprar o vender activos digitales en el mercado, lo que implica el intercambio de dos criptomonedas y la posesión resultante de los activos. En este tipo de trading, el precio suele ser el precio de mercado en tiempo real, permitiendo a los traders ejecutar operaciones en cualquier momento sin una fecha de vencimiento determinada.









Este artículo explicará cómo realizar operaciones spot en MEXC utilizando MX como ejemplo. Debido a la simplicidad de la interfaz de la aplicación móvil, que ofrece menos información detallada en comparación con la versión web, utilizaremos la versión web como referencia para una explicación exhaustiva. La versión de la aplicación no será incluida.









La interfaz de trading spot de la plataforma MEXC se divide en seis partes: el libro de órdenes, el gráfico de velas, el panel de órdenes, el área de selección de pares de trading, el área de operaciones y el área de estado de órdenes.













El área del libro de órdenes muestra la cantidad y el monto de las órdenes de compra y venta en el mercado de trading spot para la criptomoneda seleccionada. También puedes configurarla para que muestre datos acumulativos para ambos lados. Además, tienes la opción de filtrar las órdenes mostradas según el número de decimales.













El área del gráfico de velas muestra principalmente los datos de fluctuación de precios de la criptomoneda seleccionada en el trading spot. Puedes elegir diferentes períodos de tiempo para la visualización, según tus hábitos y necesidades. Para más configuraciones relacionadas con los gráficos de velas, puedes consultar la sección " Cómo personalizar los colores del gráfico de velas y los indicadores técnicos ".





También puedes consultar la información relevante sobre la criptomoneda en la sección [Info] para ayudarte a obtener una comprensión más completa del token que deseas operar.













Cuando desees realizar una orden spot, todas tus operaciones se llevarán a cabo en el panel de órdenes. En MEXC, hay cuatro tipos de órdenes spot: orden límite, orden de mercado, orden stop-limit y orden OCO (One-Cancels-the-Other). Puedes aprender más sobre los diferentes modos de órdenes en el artículo " Diferentes tipos de órdenes spot ".













En el lado derecho de la interfaz de trading spot de MEXC se encuentra el área de selección de pares de trading. Esta área permite un filtrado de dos niveles: el primer nivel de filtrado es por Favoritos, USDT, USDC y otros tipos de pares de trading, y el segundo nivel de filtrado es por zonas (Principal, Innovación, Evaluación, etc.). Clasifica diferentes criptomonedas para trading en la plataforma MEXC. Puedes encontrar los pares de trading que deseas utilizando los filtros de diferentes niveles o buscándolos directamente.





Además, en la visualización de datos de esta sección, puedes elegir mostrar el cambio porcentual o cambiar a una visualización por volumen de trading. Para obtener más información sobre el área de selección de pares de trading, puedes consultar " Introducción a las zonas de trading de spot en MEXC ".













Esta área muestra los datos de trading spot más recientes para la criptomoneda seleccionada, incluyendo precio, cantidad y hora.













En la parte inferior de la página de trading spot de MEXC, verás tus registros de trading actuales y pasados. Puedes consultar los registros correspondientes en las secciones "Órdenes Abiertas", "Historial de Órdenes", "Historial de Trading" y "Posiciones Abiertas". Para entender la terminología diferente en esta área, puedes consultar " Conceptos explicados en los registros de trading spot ".









Si deseas ajustar la disposición, el estilo de visualización de números y otras preferencias para toda la página de trading spot, te invitamos a visitar el artículo " Cómo establecer preferencias de usuario ".









Demostraremos la colocación de una orden de trading spot usando una orden de límite como ejemplo. Si deseas aprender más sobre otros tipos de órdenes de trading spot, puedes leer el artículo " Diferentes tipos de órdenes spot ".









Visita e inicia sesión en el sitio web oficial de MEXC. En la barra de navegación de la página de inicio, pasa el cursor sobre [Spot] y selecciona [Spot] en el menú desplegable para acceder a la página de trading spot.









En la página de trading spot para MX, desplázate hacia abajo hasta el panel de órdenes. Aquí, colocaremos una orden de límite para vender MX como ejemplo.





Supongamos que queremos vender 10 tokens de MX a un precio de 4 USDT cada uno. En la sección de venta, ingresa 4 USDT como el precio de venta en el campo "Precio" y 10 MX como la cantidad de venta en el campo "Cantidad". El sistema calculará automáticamente el monto total y lo mostrará en el campo "Total". Haz clic en [Vender MX] para completar la orden de límite de venta de MX.





Después de colocar la orden, aparecerá en la sección "Órdenes Abiertas". La orden de límite solo se completará cuando la operación se active y ejecute o cuando la canceles manualmente.













Abre e inicia sesión en la aplicación oficial de MEXC, pulsa el par de trading [MX/USDT] en la parte inferior derecha, o busca MX en la barra de búsqueda superior para acceder a la página del gráfico de velas para el trading de MX. Pulsa [Vender] para redirigirte a la página de colocación de órdenes.





En la página de colocación de órdenes, pulsa [Vender] y selecciona [Límite] como el tipo de orden. Ingresa 3 USDT como el precio de venta y 20 MX como la cantidad de venta. El sistema calculará automáticamente el monto total por ti. Pulsa [Vender MX] para completar la orden de límite de venta de MX.





Después de colocar la orden, se mostrará en "Órdenes Abiertas". La orden de límite solo se completará cuando la operación se active y ejecute o cuando la canceles manualmente.













Te invitamos a realizar tu primera operación spot en la plataforma MEXC. Además del trading spot, MEXC también ofrece trading de futuros y varios eventos de trading. Puedes hacer clic en los artículos recomendados relacionados para conocer los métodos de trading específicos y los detalles de participación.



