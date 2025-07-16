¿Qué es Conversión MEXC?





Conversión MEXC es una herramienta exclusiva que permite a los usuarios convertir activos entre diferentes criptomonedas de forma rápida, sin necesidad de libros de órdenes tradicionales, colocación de órdenes ni procesos de emparejamiento. Destaca por su rapidez, simplicidad y capacidad para ejecutar transacciones al instante, sin esperar coincidencias de mercado. Ofrece una experiencia eficiente y fácil de usar, haciendo que el intercambio de criptomonedas sea fluido para todos los usuarios de la plataforma MEXC.









1.1 Conversión instantánea：Conversión MEXC permite a los usuarios intercambiar criptomonedas de forma inmediata. Solo necesitas seleccionar el token y la cantidad, y el sistema ofrecerá una conversión instantánea basada en la tasa de cambio actual del mercado, completando la transacción en segundos.





1.2 Sin necesidad de órdenes ni emparejamientos：A diferencia de plataformas de intercambio tradicionales, Conversión MEXC elimina la necesidad de colocar órdenes en un libro de órdenes o esperar a que coincidan compradores y vendedores. Simplemente elige el par de trading, y el sistema seleccionará automáticamente la mejor ruta de conversión.





1.3 Cero comisiones por transacción：Una vez confirmada la tasa de cambio, la conversión se liquida automáticamente en la cuenta Spot del usuario, sin ningún costo adicional.





1.4 Sin riesgo de deslizamiento：Conversión MEXC ofrece tasas de cambio fijas, asegurando que los usuarios eviten el deslizamiento (desviaciones de precios) típicos en operaciones basadas en libros de órdenes. Esto garantiza que los usuarios sepan exactamente qué recibirán al realizar el intercambio.





1.5 Interfaz simplificada：Conversión MEXC cuenta con una interfaz intuitiva y fácil de usar. Solo necesitas seleccionar la moneda y la cantidad, y completarás la conversión con un solo clic, sin configuraciones complicadas.





1.6 Soporte para una amplia gama de activos：Conversión MEXC permite conversiones entre diversas criptomonedas y stablecoins populares, brindando flexibilidad y conveniencia en las transacciones.









Conversión MEXC ya está oficialmente disponible. A continuación, se mostrará cómo utilizarla tanto en la plataforma web como en la aplicación móvil.









Paso 1: Ve al [Spot] y selecciona [Convertir]. Ve al sitio web oficial de MEXC e inicia sesión. En la barra de navegación superior, haz clic eny selecciona









Paso 2: Elige las criptomonedas y las cantidades que deseas intercambiar. Por ejemplo, si quieres convertir USDT a MX, ingresa la cantidad de USDT y haz clic en [Vista previa de la conversión].





Nota: Después de ingresar la cantidad de USDT o MX, aparecerá automáticamente la cantidad correspondiente del otro token en tiempo real. Puedes alternar entre los tokens en cualquier momento. Si tu saldo es insuficiente, aparecerá una notificación indicando que debes depositar más fondos.









Paso 3: En la página de previsualización, aparecerá una cuenta regresiva de 8 segundos que fija la tasa de cambio. Haz clic en [Convertir]. Una vez completada la conversión, los USDT se deducirán y los MX se acreditarán en tu cuenta Spot.





Si la conversión falla debido a fluctuaciones en la tasa, puedes hacer clic en [Actualizar cotización] para intentarlo de nuevo.













Paso 1: En la página de inicio, pulsa en Más → Funciones comunes → Convertir.





Paso 2: Selecciona las criptomonedas y los montos que deseas convertir. Para esta demostración, convertiremos USDT a MX. Ingresa el monto de USDT y luego pulsa en Vista previa de conversión.





Paso 3: En la página de vista previa, verás la tasa de conversión durante 8 segundos, durante los cuales la cotización quedará fijada. Pulsa en Convertir. Una vez que la conversión sea exitosa, los USDT se deducirán de tu cuenta y los MX se acreditarán en tu billetera Spot.





Si la conversión falla debido a fluctuaciones de la tasa entre tokens, simplemente pulsa en Actualizar cotización en la página para intentarlo nuevamente.

















Paso 1: Ve al [Órdenes] y luego elige [Órdenes de conversión]. Ve al sitio web oficial de MEXC e inicia sesión. Desde la barra de navegación superior, seleccionay luego elige









Paso 2: En la página de Historial de conversión, puedes ver los detalles de tus órdenes de conversión de los últimos 30 días. También puedes filtrar órdenes por tiempo y criptomoneda para encontrar rápidamente la información específica que necesitas.













Paso 1: En la página Convertir, toca en Órdenes de Conversión a continuación para ver los detalles de las órdenes de conversión de los últimos 30 días.





Paso 2: Pulsa en Filtros para limitar la búsqueda por fecha y criptomoneda, lo que te ayudará a encontrar los detalles de las órdenes de conversión que necesitas.









[Billetera Spot]en la plataforma web. Conversión MEXC ofrece flexibilidad y conveniencia: ya sea que desees intercambiar USDT por BTC, ETH, MX u otras criptomonedas, o intercambiar entre diferentes criptomonedas, simplemente selecciona la moneda deseada en el menú desplegable, y el sistema proporcionará la tasa de cambio para ese par. Actualmente, MEXC admite transacciones de Conversión para la mayoría de las criptomonedas. Puedes ver la lista de tokens admitidos para Conversión en la páginaen la plataforma web.




