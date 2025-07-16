¿Qué son las operaciones pre-mercado?









Las operaciones pre-mercado son un servicio OTC (Over-The-Counter) proporcionado por MEXC que permite a los traders comprar y vender nuevos tokens antes de que sean oficialmente listados en el exchange de criptomonedas. Este enfoque permite a los compradores y vendedores establecer y coincidir precios de manera independiente, brindándote la flexibilidad de operar al precio que prefieras. Con las operaciones pre-mercado de MEXC, puedes obtener una ventaja competitiva antes de que los tokens lleguen al mercado público. Mantente informado sobre el proceso de trading y los requisitos para maximizar tus posibilidades de una operación exitosa.









Las operaciones pre-mercado de MEXC ofrecen a los inversionistas una forma de aprovechar el mercado y adelantarse antes del listado oficial de nuevos tokens. Los inversionistas tienen la oportunidad de obtener una posible ventaja en el mercado al adquirir tokens populares en condiciones más favorables en comparación con operar después de la apertura de nuevos tokens.









En el sitio web oficial de MEXC, haz clic en [Spot] y selecciona [Operaciones Pre-mercado] para acceder a la página de operaciones pre-mercado. Aquí, podrás ver los tokens disponibles y hacer clic en [Operar] para acceder a la página de operaciones pre-mercado del token correspondiente.













Haz clic en [Crear orden] e ingresa el precio y la cantidad del token que deseas comprar. Después de revisar los detalles, selecciona la casilla para aceptar el acuerdo de usuario correspondiente y luego haz clic en [Comprar] para colocar tu orden.









Por otro lado, puedes buscar en el libro de órdenes las órdenes de venta existentes que cumplan con tus requisitos y hacer clic en [Comprar] para adquirir los tokens al precio especificado por el vendedor.









Una vez que tu orden se complete, solo necesitarás esperar a la liquidación.









Haz clic en [Crear orden] e ingresa el precio y la cantidad del token que deseas vender. Después de revisar los detalles, selecciona la casilla para aceptar el acuerdo de usuario correspondiente y luego haz clic en [Vender] para colocar tu orden.









De manera alternativa, puedes buscar en el libro de órdenes las órdenes de compra existentes que cumplan con tus requisitos y hacer clic en [Vender] para vender los tokens al precio cotizado por el comprador.









Una vez que tu orden se complete, solo necesitarás esperar a la liquidación.









Si eres comprador, después de que tu orden haya sido completada, simplemente espera el tiempo de liquidación. Si el vendedor no incurre en un incumplimiento, recibirás los tokens en la cantidad correspondiente a tu orden. Si el vendedor incumple, recibirás una compensación por parte del vendedor.





Si eres vendedor, asegúrate de tener suficientes tokens en tu cuenta spot para cumplir con tus obligaciones de entrega antes del tiempo de liquidación. Ten paciencia y espera el tiempo de liquidación. Tus tokens serán transferidos de manera segura a la cuenta del comprador y el proceso de liquidación se completará con éxito.





Las operaciones pre-mercado de MEXC están disponibles actualmente tanto en el sitio web como en la app, con el mismo proceso de operación en ambas plataformas.





En la página de inicio de la app de MEXC, toca [Más] - [Funciones Comunes] - [Operaciones Pre-Mercado] para acceder a la página de operaciones pre-mercado. Aquí podrás ver los tokens disponibles; luego pulsa en [Trade] para ir a la página de operaciones pre-mercado del token correspondiente y comenzar a operar.













Para los compradores, si el vendedor no entrega los tokens de manera completa o a tiempo, el comprador recibirá una compensación, pero no recibirá los tokens correspondientes. Para los vendedores, no entregar los tokens de manera completa y a tiempo resultará en la pérdida de la garantía de la orden.





Además, las operaciones pre-mercado ofrecen acceso anticipado a los tokens, lo que significa que pueden ocurrir fluctuaciones significativas de precio antes de que los tokens sean oficialmente listados. Por lo tanto, los usuarios deben evaluar cuidadosamente y de manera exhaustiva las condiciones de trading del token antes de decidir si invertir o operar.









En las operaciones pre-mercado, seas comprador o vendedor, se aplica una tarifa de trading. Puedes ver las tarifas de trading actuales en la página de operaciones pre-mercado del token que deseas operar. Por ejemplo, la tarifa para el token MEMEFI se muestra en la imagen a continuación.









Actualmente, la plataforma MEXC está ofreciendo una promoción por tiempo limitado con tarifas de trading de cero, ayudando a los usuarios a ahorrar en costos de trading y obtener más ganancias. Es importante señalar que la tarifa de trading aún se aplica en caso de una falla en la liquidación. MEXC solo reembolsará la tarifa de trading si la orden no se llena o si se cancela el listado del proyecto.





Si deseas aprender más sobre las operaciones pre-mercado, puedes consultar las " Preguntas Frecuentes sobre Operaciones Pre-Mercado ."





Advertencia: Esta información no constituye asesoría sobre inversión, impuestos, asuntos legales, financieros, contables, consultas ni otros servicios relacionados, ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. La Academia MEXC proporciona información solo con fines de referencia y no constituye asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y procede con cautela al invertir. La plataforma no se hace responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.