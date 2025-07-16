¿Qué es SOGNI? Una superred descentralizada para la IA creativa

En medio de la creciente convergencia entre la inteligencia artificial y blockchain, SOGNI está redefiniendo la producción creativa y la distribución de valor de forma revolucionaria. Más que un conjunto de herramientas, SOGNI es una red DePIN (Red de Infraestructura Física Descentralizada) impulsada por la comunidad que busca desmantelar las estructuras centralizadas de generación de contenido de la Web2 mediante IA creativa.









A medida que la tecnología de IA avanza rápidamente, la generación de imágenes mediante IA se ha convertido en una fuerza central en las industrias creativas. Sin embargo, la mayoría de plataformas actuales están dominadas por gigantes tecnológicos centralizados, lo que genera preocupaciones sobre censura de contenido, vigilancia de datos y algoritmos opacos. Los artistas suelen tener dificultades para mantener la propiedad creativa o recibir una retribución económica justa. Además, ejecutar modelos de IA requiere configuraciones complejas o hardware costoso, lo que supone una barrera significativa para desarrolladores y creadores independientes.





SOGNI surge para resolver estos problemas. Como la primera DePIN del mundo creada específicamente para la IA creativa, SOGNI utiliza blockchain para redistribuir la potencia computacional de forma equitativa. Su visión es democratizar el acceso a recursos computacionales de alto rendimiento, permitiendo a creadores de todo el mundo generar contenido de calidad con IA a bajo costo y sin barreras de entrada, llevando el arte generado por IA de las manos de unos pocos a toda la comunidad creativa global.













Construido sobre Base (una cadena de Capa 2 de Ethereum), el protocolo Sogni Supernet permite la asignación y liquidación automática de transacciones de potencia computacional mediante contratos inteligentes. La barrera de entrada para los nodos es baja: cualquier PC personal puede participar instalando un cliente ligero para contribuir recursos computacionales.









Creadores: Ganan recompensas en tokens por subir obras o ajustar modelos. El contenido de alta calidad puede ser seleccionado para la “SOGNI Showcase Library”, recibiendo exposición adicional e incentivos de tráfico.





Desarrolladores: Pueden construir herramientas personalizadas con el SDK de SOGNI y generar ingresos mediante un modelo de reparto de ingresos dentro del mercado de aplicaciones.





Operadores de nodos: Comparten recursos GPU y ganan tSOGNI (tokens de la testnet), que podrán canjearse 1:1 por SOGNI tras el lanzamiento de la mainnet.









Nombre del producto Canales de acceso Funciones Principales Sogni Studio Pro Estación de trabajo (macOS/Windows) Soporta ajustes avanzados con ControlNet y LoRA Sogni Pocket Móvil (iOS/Android) Generación de imágenes por comandos de voz, con vista previa AR Sogni Web Navegador Uso sin instalación, integración con funciones sociales Sticker Bot Bot de Telegram Creación instantánea de stickers personalizados para chats













Todos los prompts y registros de generación se almacenan fuera del servidor, evitando su uso para entrenamiento de modelos y protegiendo la privacidad del usuario. SOGNI sostiene que “la creatividad es propiedad privada”, garantizando que cada usuario mantenga control total sobre su contenido generado.









Al aprovechar una red de doble capa que combina GPUs y dispositivos aportados por la comunidad, SOGNI puede generar imágenes de calidad comparable a la mitad del costo de Midjourney. Los operadores con RTX 4090 pueden ganar en promedio entre 300 y 350 $ al mes, haciendo que participar sea muy atractivo.









Los holders del token SOGNI participan en la gobernanza del ecosistema mediante una DAO. Esto incluye votaciones sobre integración de nuevos modelos, ajustes de recompensas por computación y aprobación de subvenciones comunitarias. Por ejemplo, en abril de 2025, se aprobó una propuesta para destinar el 5 % de las tarifas de transacción a apoyar artistas independientes.









SOGNI utiliza un sistema dual de tokens: Puntos Spark y el Token SOGNI.





Puntos Spark: Puntos de precio fijo, no transferibles, utilizados exclusivamente para pagar servicios de generación.





Token SOGNI: Criptomoneda ERC-20, disponible en Base y Etherlink. Actúa como acceso al ecosistema y herramienta de participación, con múltiples utilidades.









Símbolo: SOGNI

Suministro total: 10 mil millones de tokens









Los tokens se distribuirán estratégicamente para apoyar a creadores, promover la propiedad descentralizada y garantizar sostenibilidad a largo plazo:





Reserva de Sogni: 28,7%

Recompensas para nodos GPU: 20,0%

Equipo y asesores: 20,0 %

Fondo para creadores y desarrolladores: 10,0%

Reserva de liquidez: 8,0%

Ronda presemilla: 8,0%

Ronda semilla: 3,3%

Venta pública: 1,0%

Ronda ángel: 1,0%













Holdear SOGNI desbloquea múltiples beneficios:





Creadores: Descuentos en renderizado, herramientas de acuñación, exhibiciones destacadas, mejoras en rankings

Proveedores de computación (workers): Aumento de ingresos y prioridad al hacer staking de tokens

Desarrolladores de modelos: Mayor visibilidad e ingresos apostando SOGNI

Holders de tokens: Participación en gobernanza y resolución de disputas

Stakers a largo plazo: Prioridad en colas, Spark adicionales, elegibilidad para airdrops de NFT

Proveedores de liquidez: Estacar LP tokens para estabilizar el ecosistema y obtener recompensas









Gracias a su diseño descentralizado, enfocado en la privacidad y con incentivos equilibrados, SOGNI introduce un nuevo paradigma de libertad, equidad y eficiencia en el mundo de la IA creativa. No solo brinda herramientas accesibles para artistas, sino también oportunidades para colaboradores computacionales, desarrolladores y usuarios comunes. Con el lanzamiento de la mainnet, activación de liquidez y expansión del ecosistema, SOGNI está construyendo una nueva economía creativa descentralizada en la que cualquiera puede participar. A largo plazo, SOGNI busca fusionar lo mejor de Render, Midjourney y GitHub. empoderando a creadores de todo el mundo.





