¿Será DePIN el próximo gran logro impulsado por el entusiasmo del capital?

En el mercado cripto en constante evolución, cada concepto emergente tiene el potencial de convertirse en el próximo foco de atención. Mirando hacia atrás, desde el "Verano de DeFi" hasta el "Verano de NFT y GameFi" y el "Metaverso", cada concepto ha influido en el panorama del mercado cripto. En los últimos años, "DePIN" ha ido ganando gradualmente atención, atrayendo un aumento de capital e interés. El informe de investigación de Messari predice audazmente que para 2028, el tamaño del mercado de DePIN podría alcanzar los 3.5 billones de dólares.





Entonces, con un pronóstico de mercado tan vasto, ¿puede DePIN convertirse en el próximo gran avance en el mercado cripto? Sin duda, esta es una pregunta que muchos inversionistas y profesionales de la industria están observando de cerca.









Las Redes de Infraestructura Física Descentralizadas o DePIN, por sus siglas en inglés, son un nuevo tipo de modelo de red que aprovecha la tecnología blockchain para incentivar a los usuarios a compartir y gestionar infraestructuras físicas. Abarca múltiples campos, incluyendo computación, almacenamiento, redes, sensores y energía. El objetivo es mejorar la eficiencia en la utilización de recursos, reducir costos operativos y promover la innovación tecnológica a través de un enfoque descentralizado.





Actualmente, el sector DePIN ya ha tomado forma, con una capitalización de mercado total que se acerca a los 21.23 mil millones de dólares, lo que representa un aumento del 17.1% desde el comienzo del año. Según los datos de DePINscan, hasta agosto hay aproximadamente 276 proyectos relacionados con DePIN, que se clasifican principalmente en IA, inalámbrico, energía, servicios, sensores, datos y computación. Además, el panorama competitivo de DePIN muestra un claro efecto de liderazgo, con los 10 principales proyectos representando aproximadamente el 80.5% de la capitalización de mercado, alcanzando los 17.08 mil millones de dólares.













Este año, la inversión de capital de riesgo en proyectos DePIN ha experimentado una recuperación significativa. Instituciones de inversión importantes han establecido grandes fondos para DePIN, como el fondo de 100 millones de dólares de Borderless Capital, el fondo conjunto de 500 millones de dólares de Hodler Investments y Gewan Holding, y el fondo de 40 millones de dólares de Bitrue Ventures. Al mismo tiempo, la Fundación SOLLONG, Lemniscap y otros también han anunciado planes de financiamiento importantes enfocados en el fomento de proyectos DePIN y Web3 en sus primeras etapas.





Gracias a este flujo de capital, el mercado DePIN está experimentando una fase de crecimiento rápido. Este fuerte ingreso de capital ha dado lugar a muchas nuevas estrellas de DePIN, incluyendo a Project Zero en el sector de energía renovable, que aseguró 12 millones de dólares en financiamiento; la red de seguimiento de vuelos Wingbits, que recaudó 3.5 millones de dólares en financiamiento inicial; y proyectos como Andrena en Solana y Daylight en Base, que recaudaron 18 millones y 9 millones de dólares, respectivamente. Además, proyectos como Verida, Peaq y Blockless también han logrado un crecimiento rápido a través de múltiples rondas de financiamiento, alcanzando montos totales de decenas de millones de dólares.









La razón por la que DePIN ha atraído una atención y anticipación generalizadas radica en su integración innovadora de mecanismos de incentivos cripto, arquitectura descentralizada y modelos de gobernanza centrados en la comunidad. Esto ha provocado cambios revolucionarios en el financiamiento, la operación y la gobernanza de la infraestructura tradicional.





DePIN, con su mecanismo de incentivos cripto único, abre un camino más eficiente y flexible para la asignación de capital en proyectos de infraestructura intensivos en capital y de alto mantenimiento. Al operar de manera descentralizada, DePIN puede liberarse de la dependencia de modelos de financiamiento tradicionales, permitiendo la movilización flexible y la optimización de la asignación de recursos. Esto, a su vez, impulsa la creación de servicios y productos más competitivos, satisfaciendo la urgente demanda de la sociedad por infraestructuras eficientes y convenientes.

La red DePIN construye un sistema distribuido altamente redundante, mejorando la estabilidad y fiabilidad al descentralizar datos y servicios a través de múltiples nodos. Este diseño asegura que, incluso ante fallas en nodos individuales o fluctuaciones de la red, toda la red pueda seguir funcionando sin problemas, brindando una garantía sólida para la operación estable de la infraestructura.

DePIN adopta un enfoque de gestión centrado en la comunidad, otorgando a las comunidades locales derechos de participación directa en la gestión de la red, lo que permite que las decisiones sobre la asignación de recursos y el mantenimiento estén estrechamente alineadas con las necesidades prácticas y de base. Este modelo de gestión liderado por la comunidad inyecta nueva energía y dinamismo en la gobernanza y operación de infraestructuras, proporcionando valiosos conocimientos e inspiración para la futura gobernanza urbana y los servicios públicos.









Aunque DePIN ha experimentado un aumento en la entrada de capital, también debemos reconocer las incertidumbres a las que se enfrenta. La agencia de calificación Moody's destacó en su informe que la adopción generalizada de DePIN podría enfrentar desafíos significativos, como regulaciones legales, problemas de interoperabilidad y riesgos de ciberseguridad.





En este contexto, MEXC ha reconocido con agudeza el fuerte interés y la demanda potencial del sector DePIN. No solo ha listado una variedad de proyectos DePIN, sino que también ha creado una sección dedicada a DePIN, brindando a los inversionistas opciones de trading más diversificadas. Además, MEXC ha introducido tarifas de trading ultra-bajas, lo que reduce los costos de transacción para los usuarios.









El mercado de DePIN, impulsado por un fuerte interés de capital, está mostrando un gran potencial y vitalidad. En cuanto a si DePIN puede convertirse realmente en el próximo punto focal y avance importante del mercado, MEXC mantendrá un alto nivel de atención y seguirá de cerca cada uno de sus movimientos de desarrollo.



