Qué es Sapien: una "forja" de datos descentralizada para la era de la IA

Sapien es una "forja de datos" descentralizada que utiliza tecnología blockchain, participación comunitaria global e incentivos económicos para ofrecer datos de entrenamiento especializados, a gran escala y de alta calidad para modelos de inteligencia artificial (IA). A diferencia de las empresas tradicionales de etiquetado de datos, Sapien ludifica las tareas de datos y recompensa a los participantes de todo el mundo, con el objetivo de romper el antiguo paradigma del control centralizado de los datos.









A medida que la inteligencia artificial generativa y los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) crecen a un ritmo vertiginoso, la demanda de datos de entrenamiento de alta calidad se dispara exponencialmente. Sin embargo, los sistemas tradicionales de producción de datos presentan graves problemas estructurales: los datos de primer nivel están monopolizados por un pequeño grupo de grandes empresas tecnológicas, lo que los vuelve caros e inaccesibles; las plataformas de crowdsourcing carecen a menudo de mecanismos de confianza sólidos, lo cual da lugar a datos inconsistentes y a malos resultados en el entrenamiento de modelos; y, lo que es más importante, los conjuntos de datos existentes están fuertemente influenciados por contextos culturales anglosajones, por lo que se introducen sesgos geográficos y culturales que limitan la aplicabilidad global de la IA.





Ante este panorama, Sapien se posiciona como una "forja de datos descentralizada" con una solución basada en tres pilares: descentralización, incentivos económicos y un sistema de reputación. Al combinar la infraestructura blockchain, la colaboración comunitaria global y las recompensas económicas, Sapien está construyendo una red abierta, fiable y de alta calidad para la producción de datos, que está diseñada para romper el control centralizado y proporcionar una infraestructura fundamental para la era de la inteligencia artificial.

















Sapien ha creado una comunidad verdaderamente global en más de 110 países y regiones, formando una red distribuida de "trabajadores de IA" conocidos como Sapiens. Los participantes reciben tareas a través de la plataforma, realizan el etiquetado de datos y obtienen incentivos por sus contribuciones. Esta comunidad completa más de un millón de tareas al día, con un total acumulado de 80 millones de elementos etiquetados que abarcan texto, imágenes, audio, video y modalidades complejas en 3D/4D. La red también muestra fuertes efectos de red: por cada 10,000 usuarios adicionales, la eficiencia en la realización de tareas mejora en un 8%, lo que crea un sistema autosostenible de "producción de datos → retroalimentación de calidad → optimización de modelos".













El sistema de tareas de Sapien está diseñado con mecánicas de juego en mente, convirtiendo el etiquetado de datos en una experiencia de trabajo digital atractiva, competitiva y acumulativa. El sistema utiliza cuatro dimensiones de incentivos: niveles, puntos de experiencia, reputación y desafíos de tareas.





Los usuarios pueden participar de las siguientes maneras:





Desbloqueo de tareas: Completa tareas básicas para ganar puntos de experiencia y desbloquear paquetes de tareas de mayor valor (como el etiquetado de imágenes médicas).

Revisión entre adversarios: Compite en una "arena de etiquetado" donde los usuarios contienden por la precisión. Los mejores participantes obtienen recompensas adicionales en tokens.

Sistema de identidad virtual: Los planes futuros incluyen insignias NFT y certificados de logros on-chain, lo que creará una experiencia en el metaverso similar a StepN.













Un mercado donde los trabajadores de inteligencia artificial pueden encontrar tareas bajo demanda, como limpieza de texto, etiquetado de imágenes o transcripción de voz. Las recompensas y los puntos varían según la dificultad de la tarea.









Un sistema de verificación dual: tras la entrega de la tarea, el trabajo se reasigna a usuarios de control de calidad (QA) para su revisión, lo que garantiza la precisión y retroalimenta las puntuaciones de reputación de los usuarios.









Las empresas pueden conectarse a la plataforma de Sapien mediante SDK o API para lanzar solicitudes personalizadas de recopilación de datos y recibir datos verificados y estructurados, aptos para su uso en modelos de lenguaje de gran escala (LLM), conducción autónoma, sanidad, finanzas y más.













Nombre del token: SAPIEN









Puntos: Se obtienen al completar tareas y podrán convertirse en tokens SAPIEN en el futuro.

Staking: Los usuarios con alta reputación pueden hacer staking de SAPIEN para obtener acceso prioritario a tareas y mejores multiplicadores de recompensas.

Votación de gobernanza: Los holders de SAPIEN pueden votar sobre parámetros de la plataforma, como las tasas de recompensa y los tipos de tareas.

Distribución de ingresos: Una parte de los ingresos futuros provenientes de empresas se distribuirá entre los holders de tokens a largo plazo.









Sapien planea distribuir airdrops de tokens a los primeros participantes y a los principales contribuidores de tareas.





Según los criterios oficiales, se dará prioridad a usuarios altamente activos, etiquetadores de alta precisión, usuarios que completen tareas especiales de desafío, usuarios Web3 vinculados a guilds reconocidas y billeteras activas on-chain o veteranos de la red Base. Se espera que los airdrops se distribuyan mediante una captura de pantalla de puntos antes del lanzamiento del token.









Sapien no es solo una plataforma de etiquetado de datos. Su objetivo es construir la mayor "capa de datos" del mundo, para convertirse en una infraestructura fundamental en la era de la inteligencia artificial: un sistema de producción de datos impulsado por consensos.





1) Lanzamiento del token y del sistema de staking de SAPIEN.

2) Expansión de la compatibilidad multicadena más allá de Base , para incluir a Solana , Polygon y otras blockchains.

3) Lanzamiento de la gobernanza mediante DAO, lo que permite a la comunidad codiseñar tareas y modelos de ingresos.

4) Integración profunda con proyectos de IA.



