¿Un fenómeno de riqueza a la vista? La era de Base ha llegado

En tan solo unos meses, Base ha emergido como el líder en el ecosistema compatible con Ethereum, con un TVL (valor total bloqueado) que supera los 4.8 mil millones de dólares. Este crecimiento le ha permitido superar a Arbitrum y Optimism, convirtiéndose en un nuevo gigante competitivo en el mercado de Layer 2. Este impresionante logro no solo destaca la excelencia de Base en términos de capacidad técnica y reconocimiento en el mercado, sino que también la establece como una de las oportunidades más atractivas para la creación de riqueza en el ámbito de la blockchain.









Lanzado en el tercer trimestre de 2023 por el reconocido intercambio de criptomonedas Coinbase, Base utiliza el Optimism Stack como una cadena L2 de Ethereum. A pesar de ser un recién llegado, ha logrado destacar rápidamente en el ámbito de Layer 2 gracias a su asombrosa velocidad de desarrollo y su notable capacidad técnica, lo cual le ha permitido consolidarse rápidamente en el mercado.









La dinámica de flujo de capital en el ecosistema de Base es notable. Desde su lanzamiento, Base ha experimentado cambios significativos, mostrando un crecimiento robusto en su valor total bloqueado (TVL) a partir de abril de 2024. Esta tendencia se ha mantenido estable y con un impulso fuerte. A principios de diciembre, el TVL de Base ya había superado los 4.8 mil millones de dólares, superando con creces a su principal competidor, Arbitrum.













El crecimiento de los fondos en Base no es casualidad, sino que está directamente relacionado con el aumento del volumen de trading en la plataforma. Recientemente, el rendimiento del volumen de transacciones en la red de Base ha sido especialmente destacado. En particular, el 26 de noviembre de 2024, la red de Base alcanzó un impresionante récord de 11.44 millones de transacciones en un solo día.









Al mismo tiempo, el volumen de trading en cadena de Base ha experimentado un crecimiento explosivo. El 13 de noviembre de 2024, el volumen de trading en la red de Base superó los 2.16 mil millones de dólares en un solo día, estableciendo un nuevo récord histórico para la plataforma. Es importante destacar que, según datos de Artemis, los flujos de capital neto hacia Base en noviembre de 2024 han superado a los de Solana, y la tasa de flujo mensual continúa en aumento.













El ecosistema de Base no se limita al ámbito de DeFi; de hecho, el 66% de sus aplicaciones en cadena activas pertenecen a categorías no relacionadas con DeFi. Base ha mostrado un rendimiento sobresaliente en áreas como NFT, redes sociales y inteligencia artificial. Esta diversificación en su ecosistema ha aportado una nueva vitalidad al desarrollo de Base.









AIXBT y Recientemente, los tokens de IA dentro del ecosistema de Base han experimentado un aumento generalizado, destacando su efecto de generación de riqueza. Durante esta ola de crecimiento, tokens como VIRTUAL LUNA , representativos del ecosistema de Base, han logrado un incremento significativo en su valor, lo que indica una fuerte recuperación y crecimiento del valor de los tokens de IA en Base.













Al ser una solución Layer 2 desarrollada por Coinbase, Base cuenta con una ventaja de mercado excepcional. Coinbase, uno de los intercambios de criptomonedas más importantes del mundo, no solo dispone de una amplia base de usuarios y un sólido reconocimiento de marca, sino que también proporciona a Base un robusto apoyo en marketing y financiamiento. Esto ha permitido que Base se establezca rápidamente en el competitivo mercado de blockchain y continúe su expansión.









Otro aspecto destacado del ecosistema de Base es la aparición de una serie de proyectos innovadores en su plataforma, especialmente en el ámbito de las memecoins y las aplicaciones disruptivas de la inteligencia artificial. Con el crecimiento dinámico de Base, nuevos proyectos como Virtuals Protocol y Clanker han emergido rápidamente, no solo enriqueciendo el uso de las memecoins, sino también impulsando un aumento acelerado del tráfico. Además, la inclusión de nuevas áreas como AI Agent ha generado un gran interés en el ecosistema de Base.









Base, al ser una red Rollup basada en Optimism, aprovecha al máximo las ventajas tecnológicas de Optimism, ofreciendo una capacidad de liquidación de operaciones eficiente y tarifas de transacción reducidas. Asimismo, la construcción del ecosistema de Base le ha otorgado una ventaja competitiva única. No solo ha logrado incorporar a aplicaciones cripto tradicionales como DeFi y NFT, sino que también ha despertado el interés de proyectos emergentes en el ámbito de las memecoins y la inteligencia artificial. La accesibilidad, la alta eficiencia y los mecanismos innovadores de Base ofrecen una plataforma ideal para el desarrollo de estos nuevos proyectos, fomentando así la continua expansión y crecimiento de su ecosistema.









El fenómeno del crecimiento Base es, sin lugar a dudas, digno de atención. No solo representa un avance tecnológico, sino que también refleja la fuerte demanda del mercado por la innovación. Desde el aumento del flujo de fondos hasta el incremento del volumen de trading, el ascenso de Base ha inyectado nueva energía y oportunidades ilimitadas en la industria de la blockchain. En esta ola de innovación tecnológica y aplicación en el ámbito de blockchain, el exchange MEXC, plataforma líder en el comercio de activos blockchain, ha desempeñado un papel crucial. Reconocida por su rapidez en la inclusión de nuevos activos, MEXC ha adoptado activamente los proyectos del ecosistema Base, demostrando su aguda visión y planificación proactiva hacia los activos emergentes.





Actualmente, MEXC también ha lanzado las tarifas de transacción más bajas de la industria, reduciendo considerablemente las barreras de entrada para que los usuarios participen en proyectos blockchain de vanguardia como Base. Esto permite que más inversionistas puedan participar fácilmente. Elegir MEXC significa mantenerse al tanto de las tendencias del mercado y disfrutar de una eficiencia de trading excepcional junto con la máxima seguridad, estableciendo un camino más fluido y eficiente para tu aventura de inversión en criptomonedas.



