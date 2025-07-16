Mientras MEXC celebra su séptimo aniversario, reafirma su compromiso con el concepto de "más" como eje central de su estrategia: abriendo paso a la innovación en un universo cripto cada vez más amplioMientras MEXC celebra su séptimo aniversario, reafirma su compromiso con el concepto de "más" como eje central de su estrategia: abriendo paso a la innovación en un universo cripto cada vez más amplio
Celebramos 7 años de MEXC: construyendo el futuro de la infraestructura cripto con "Más" como esencia

16 de julio de 2025
Mientras MEXC celebra su séptimo aniversario, reafirma su compromiso con el concepto de "más" como eje central de su estrategia: abriendo paso a la innovación en un universo cripto cada vez más amplio. En estos siete años, MEXC ha dejado de ser solo una plataforma de trading para convertirse en un ecosistema cripto multidimensional, donde la diversidad fluye como el motor que da vida a cada línea de código.

1. Matriz de tokens destacados: construyendo un mercado de activos digitales


Con 2,905 pares de trading spot y 1,130 tokens en futuros, MEXC se consolida como líder global en cantidad de tokens populares listados. Pero no se trata solo de volumen: es una muestra del pulso en tiempo real del mercado.


Desde el ritmo constante de Bitcoin hasta el crecimiento explosivo de altcoins, desde la innovación transformadora de DeFi hasta el impulso emergente de GameFi, MEXC ha tejido no solo un entramado de pares, sino caminos hacia la libertad financiera.


Nuestra biblioteca de tokens en constante expansión funciona como un radar blockchain de alta precisión. Detrás de cada nuevo listado semanal, hay un equipo profesional trabajando 24/7, escaneando tendencias globales, utilizando algoritmos de IA y escuchando a la comunidad. Esta filosofía de "diversidad refinada" permite a los principiantes construir carteras diversificadas con facilidad, mientras que los traders experimentados descubren gemas de alto potencial en nichos emergentes.

2. Festín de airdrops: un motor de descubrimiento de valor


En el ecosistema MEXC, los airdrops van más allá de ser simples recompensas: son una piedra angular del descubrimiento de valor. Solo en el último año, hemos celebrado 1,886 eventos de airdrop, con un promedio de más de 200 por mes, conformando la red de valor más densa de la industria.


El fondo total de recompensas, de 107 millones de USDT, ha generado para los participantes retornos de hasta un 42.47% APY, superando no solo a los canales de inversión tradicionales, sino incluso a muchos fondos cripto.


Nuestra estrategia de airdrops está diseñada con una visión multidimensional: desde apoyar ecosistemas blockchain consolidados hasta respaldar sectores emergentes; desde distribuciones públicas inclusivas hasta campañas exclusivas para usuarios con alto patrimonio. Cada evento sirve como una prueba de estrés para la innovación, impulsando a los proyectos destacados desde sus primeras etapas y dando a los usuarios acceso temprano a desarrollos de vanguardia.

3. Evolución del ecosistema: de plataforma de trading a co-creación de valor


Al mirar hacia atrás, el compromiso de MEXC con el “más” ha dado frutos notables: alianzas estratégicas con más de 50 cadenas públicas, el lanzamiento de más de 10 productos DeFi propios, y una red de usuarios que se extiende por más de 200 países.


Y esto es solo el comienzo. Con el despliegue de nuestro sistema de trading inteligente de 7.ª generación, el posicionamiento de MEXC Launchpool como una plataforma líder de lanzamiento de tokens, y nuestro DEX superando los 10 millones de volumen diario, se perfila una visión aún más ambiciosa.


Para celebrar este hito, hemos preparado un universo de sorpresas: una competencia de trading con millones en premios en USDT, eventos de airdrop de cajas misteriosas de NFT, programas de comisión para afiliados y un paquete exclusivo de bienvenida de 8,000 USDT para nuevos usuarios. Más que simples cifras, estos hitos son la prueba viva de un ecosistema en expansión y del compromiso de MEXC con el empoderamiento de sus usuarios.


Siete años de evolución blockchain han dado lugar a una sinergia multidimensional. En el ecosistema MEXC, cada número late con innovación, y cada cadena conecta con el futuro. Seguimos construyendo la infraestructura de finanzas digitales de nueva generación, guiados por la apertura, la diversidad y el empoderamiento de nuestra comunidad global.

Este 7.º aniversario no marca un cierre, sino el inicio de un nuevo capítulo. Con "más" como esencia central, nos lanzamos a explorar el vasto océano de posibilidades que ofrece el blockchain.


