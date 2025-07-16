Diferentes tipos de órdenes spot





La plataforma MEXC ofrece cuatro tipos de órdenes spot: órdenes de límite, órdenes de mercado, órdenes stop-limit y órdenes OCO (una cancela la otra).













Con las órdenes de límite, los usuarios pueden establecer el precio de la orden, y las órdenes se ejecutarán al precio de orden especificado o a un precio más favorable.





Al colocar una orden de límite, si hay órdenes existentes en el libro de órdenes que coincidan con el precio de orden especificado por el usuario, la orden de límite se ejecutará inmediatamente al mejor precio disponible. Si no hay órdenes coincidentes, la orden de límite permanecerá en el libro de órdenes hasta que finalmente se ejecute o hasta que el usuario la cancele.





Por ejemplo, utilizando MX:





Imagina que actualmente tienes 10 tokens MX en tu cuenta. El precio de mercado actual para 1 MX es 3.1 USDT, y planeas vender 10 tokens MX a un precio de 3.5 USDT cada uno.





Debajo del gráfico de la línea K, en la pestaña "Spot", selecciona [Límite]. En la sección derecha, ingresa el precio de venta (3.5 USDT) en el campo "Precio" y el monto de venta (10 MX) en el campo "Monto". Notarás que esta orden dará como resultado un monto de transacción final de 35 USDT. Haz clic en [Vender MX] para completar la orden de límite para vender tus tokens MX.





Si planeas comprar tokens MX, en la sección izquierda, puedes ingresar el precio de compra y el monto de compra en los campos "Precio" y "Monto". Luego, haz clic en [Comprar MX] y espera a que se ejecute la orden de límite.









Debido a que el precio actual de MX es de 3.1 USDT y a la falta de liquidez en el mercado, a 3.5 USDT, la ejecución de la orden de límite puede tomar algún tiempo.





Durante el período de espera, si decides no esperar más, puedes hacer clic en [Cancelar] para finalizar la operación. Mientras esperas a que se ejecute la orden límite, tus tokens MX se bloquearán, lo que los hará inutilizables para otras actividades de trading. Una vez que hagas clic en [Cancelar] la orden, los tokens MX bloqueados se liberarán, lo que los dejará disponibles para otras operaciones.













Las órdenes de mercado permiten a los usuarios ejecutar transacciones rápidamente al precio de mercado actual. Con las órdenes de mercado, los usuarios no necesitan establecer el precio, sino solo especificar la cantidad.





Es importante tener en cuenta que cuando los precios de mercado son muy volátiles, el uso de una orden de mercado puede dar como resultado que el precio de ejecución final sea diferente del precio inicial que se muestra al usuario. Por ejemplo, si el precio actual de MX es 3.1 USDT y realizas una orden de mercado por 310 USDT para comprar 100 tokens MX, el precio puede fluctuar entre el momento en que hace clic para comprar y el momento en que se ejecuta la orden, lo que hace que la cantidad real de tokens MX sea diferente de 100.





Usemos MX como ejemplo para ilustrar cómo realizar una orden de mercado:





Imagina que quieres vender 10 tokens MX al precio de mercado. Haz clic en [Spot] y selecciona [Market]. En la sección derecha, ingresa el monto de venta (10 MX) en el campo "Monto" y haz clic en [Vender MX] para completar la orden de venta de mercado.





Si deseas comprar tokens MX al precio del mercado, en la sección izquierda, ingresa la cantidad de USDT que desea gastar en el campo "Monto" y haz clic en [Comprar MX] para completar la orden de compra del mercado.









Las órdenes de mercado son frecuentemente utilizadas por traders que buscan estrategias de entrada o salida rápida, ya que estas órdenes pueden ejecutarse rápidamente al precio del mercado.









Con las órdenes stop-limit, los usuarios pueden establecer precios de activación junto con montos y cantidades de compra/venta. Cuando el precio de mercado alcanza el precio de activación, el sistema colocará una orden límite al precio especificado.





Una vez más, usemos MX como ejemplo:





Imagina que el precio de mercado actual de MX es 3.1 USDT y estimas que el precio de MX seguirá aumentando después de superar los 3.3 USDT. Como resultado, pretendes vender los 10 tokens MX que posees a un precio de 3.5 USDT.





En la pestaña "Spot", selecciona [Stop-limit]. En la sección derecha, ingresa el precio de activación (3.3 USDT) en el campo "Trigger Price", el precio de venta (3.5 USDT) en el campo "Precio" y el monto de venta (10 MX) en el campo "Monto". Luego, haz clic en [Vender MX] para completar la orden.









Mientras esperas que se ejecute la orden, tus tokens MX se congelarán, lo que hará que no estén disponibles para otras actividades de trading. En cualquier momento antes de que se ejecute la orden, tienes la opción de cancelarla haciendo clic en [Cancelar].









De manera similar, si estimas que el precio de MX seguirá disminuyendo después de caer por debajo de, por ejemplo, 2,8 USDT, y esto le presenta una oportunidad de comprar a un precio más bajo, puedes optar por utilizar la orden stop-limit a la izquierda. Establece el precio de activación correspondiente junto con el precio de compra y el monto. Cuando el precio de mercado alcance el precio de activación, la orden se colocará en el libro de órdenes.





¿Qué es una orden Stop-Limit? Si deseas obtener más información sobre las órdenes Stop-Limit, puedes consultar:









Las órdenes OCO (One-Cancels-the-Other), también conocidas como órdenes de encargo selectivo, combinan una orden de stop limit y una orden límite en una única orden OCO para su colocación. Cuando se activa la orden de stop limit, o cuando se ejecuta/parcialmente ejecuta la orden límite, la otra orden se cancela automáticamente. Si alguna de las órdenes se cancela manualmente, la orden correspondiente también se cancelará simultáneamente.





Las órdenes OCO tienen como objetivo asegurar mejores precios de ejecución mientras garantizan el cumplimiento de compra/venta. En el trading spot, los inversores pueden utilizar esta estrategia cuando desean establecer simultáneamente una orden de stop limit y una orden límite.





En el momento de escribir esto, las órdenes OCO solo son compatibles con ciertos tokens, incluido BTC. Usaremos BTC como ejemplo:





Supongamos que el precio actual de BTC es de $68,800 y deseas comprar cuando el precio baje a $60,000. Sin embargo, si el precio de BTC sigue subiendo, y crees que incluso después de superar los $69,000 continuará aumentando, quieres poder comprar cuando llegue a $69,500.





En la página de trading de BTC, en la sección "Spot", haz clic en [ᐯ] junto a "Stop-limit" y selecciona [OCO]. En la sección izquierda, ingresa 60,000 en el campo "Límite", 69,000 en el campo "Precio de activación" y 69,500 en el campo "Precio". Luego, ingresa la cantidad de compra en el campo "Cantidad" y haz clic en [Comprar BTC] para establecer la orden.









Al utilizar órdenes OCO en su estrategia de operaciones al contado, los inversionistas pueden establecer simultáneamente precios de activación para TP/SL, así como un precio límite sin tener que configurar dos órdenes separadas. Esto puede ahorrar tiempo y esfuerzo, mejorando la eficiencia de las operaciones. Si deseas obtener más información sobre las órdenes One-Cancels-the-Other (OCO), puedes consultar: ¿Qué es una orden One-Cancels-the-Other (OCO)?









Para consultar su historial de órdenes, haz clic en [Órdenes] en la esquina superior derecha del sitio web oficial de MEXC y selecciona [Órdenes spot]. Aquí podrás acceder a los registros de todas tus órdenes y operaciones de spot.







