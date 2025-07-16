1.¿Qué es el token MX? MX es el token de utilidad nativo emitido por MEXC, que impulsa el ecosistema MEXC. La plataforma MEXC ofrece un entorno de trading seguro y conveniente para los entusiastas de 1.¿Qué es el token MX? MX es el token de utilidad nativo emitido por MEXC, que impulsa el ecosistema MEXC. La plataforma MEXC ofrece un entorno de trading seguro y conveniente para los entusiastas de
Desbloquea el potencial del token MX

16 de julio de 2025
1.¿Qué es el token MX?


MX es el token de utilidad nativo emitido por MEXC, que impulsa el ecosistema MEXC. La plataforma MEXC ofrece un entorno de trading seguro y conveniente para los entusiastas de las criptomonedas. Además, los usuarios que holdean el token MX pueden disfrutar de beneficios adicionales.

2. ¿Cuáles son los beneficios de holdear el token MX?


2.1 Airdrops exclusivos y gratuitos


Los holders del token MX tienen derecho a participar en exclusivos eventos de airdrop mensuales. Para unirte y reclamar tus recompensas, visita el sitio web oficial de MEXC y selecciona [Kickstarter] en la sección [Eventos] del menú de navegación en la página de inicio.


Participar en los eventos de Kickstarter permite a los usuarios recibir recompensas gratuitas de airdrop por nuevos tokens. Los tokens MX utilizados para participar no se bloquean, y los usuarios pueden unirse a todos los eventos de Kickstarter que cumplan con los criterios de elegibilidad de manera simultánea.

Ten en cuenta que los eventos de Kickstarter tienen requisitos de participación que exigen un mínimo de tokens MX para calificar. Además, mientras más usuarios elegibles invites, mayor será tu multiplicador de contribución correspondiente y mayor tu parte de las recompensas.

Para obtener información detallada sobre los requisitos de participación en el programa Kickstarter, consulta la guía: ¿Cómo participar en Kickstarter?

2.2 Descuentos exclusivos en tarifas


MEXC ofrece tarifas de trading extremadamente bajas, con tarifas de Spot del 0% para Makers y del 0.05% para Takers. Las tarifas de trading de Futuros son del 0% para Makers y del 0.02% para Takers.

Además, los usuarios pueden usar MX para reducir las tarifas de trading spot y futuros USDT-M en un 20%. Al holdear más de 500 MX durante 1 día continuo, pueden obtener un 50% de descuento en las tarifas de spot y futuros.


Nota: Las tarifas pueden variar según el país o la región. Consulta las tarifas mostradas en la página de tasas.

2.3 Recompensas exclusivas por referir amigos


La plataforma MEXC proporciona un sistema de comisiones por referencias. Al invitar a amigos a operar en MEXC, los usuarios pueden obtener una comisión calculada como un porcentaje de su volumen de trading. Esta comisión no es un pago único: por cada transacción que complete el amigo invitado, el referente recibirá un porcentaje de la tarifa de trading como comisión.

Dirígete a la esquina superior derecha de la página de inicio de la plataforma MEXC, haz clic en el ícono de usuario, selecciona [Referencia] y haz clic en [Invitar amigos] en la página de referidos. Copia el código o enlace de referido y envíalo a tus amigos para invitarlos a operar en MEXC.

Para obtener más información sobre las comisiones por referir amigos, consulta "Cómo invitar a amigos a registrarse en MEXC".


3. Recompensas por holdear tokens MX a largo plazo


3.1 Recompensas en airdrops


Según un análisis de los datos internos de MEXC, de enero a noviembre de 2023 se llevaron a cabo un total de 1113 eventos de airdrop, con un promedio de 111,3 eventos por mes. El pozo total de premios ascendió a aproximadamente 130 millones de dólares, con un pozo mensual promedio que supera los 11 millones de dólares.

Si cumpliste con los criterios de participación del 24 al 30 de noviembre, habrías podido participar en más de 28 eventos de Kickstarter y Launchpool, proporcionando un rendimiento anualizado de más del 68%.

3.2 Recompensas por referir amigos


Cuando los usuarios inviten a sus amigos a registrarse en la plataforma MEXC, recibirán un porcentaje de la tarifa de trading como comisiones cada vez que sus amigos completen una operación. La tasa de comisión para usuarios estándar en operaciones de spot y futuros es del 40%. Si el referente desea ganar una comisión más alta, puede solicitar convertirse en afiliado de MEXC. Al invitar con éxito a amigos que cumplan con los requisitos, el referente puede recibir hasta 60 USDT en bonos de futuros, y cada referido válido también puede recibir un bono de futuros de 20 USDT.

Las recompensas de comisiones spot se emitirán alrededor de las 00:00 (UTC+8) del día siguiente, mientras que las recompensas de comisiones de futuros se distribuirán alrededor de las 09:00 (UTC+8) del día siguiente. El tiempo real de pago puede tener algunas demoras, por lo que el horario de pago del día siguiente se tomará como referencia. Las recompensas de comisiones se acreditarán en la cuenta spot de MEXC. Puedes consultar los registros de comisiones en la página de referidos de MEXC.

3.3 Recompensas por incremento de valor del token

La fuente más directa de valor de un token proviene de la fluctuación de su propio precio, y MX no es una excepción. En el primer trimestre de 2023, MX registró su mayor tasa de crecimiento, alcanzando el 330%. Hasta ahora, el precio de MX ha aumentado más del 265% en 2023. Los holders a largo plazo de MX se benefician del incremento de su precio. Cuanto más poseas, menor será tu costo de entrada, lo que generará mayores rendimientos.

Además, los tokens MX se benefician de un mecanismo de quema periódica para estabilizar su valor. La oferta de MX está controlada por la quema regular de tokens de MEXC. Cuando se queman tokens, la oferta circulante disminuye, lo que aumenta la escasez. El aumento de la escasez a menudo conduce a una apreciación del precio, lo que hace que MX sea relativamente menos propenso a la devaluación en comparación con las criptomonedas sin un mecanismo de quema.

La plataforma MEXC destina el 40% de sus ganancias a la compra y quema de tokens MX. En los primeros tres trimestres de 2023, la plataforma MEXC ha quemado aproximadamente 5,32 millones de tokens MX en total. El objetivo es mantener el suministro circulante de tokens MX en 100 millones. Puede consultar los registros de quema seleccionando "Spot" en la barra de navegación superior de la página de inicio, luego eligiendo "Zona MX" y haciendo clic en "Ver historial de quema" en la página Zona MX para obtener información sobre los datos.


Holdear MX no solo es una forma de inversión, sino también una herramienta para la gestión financiera. Más allá de la plataforma MEXC, los tokens MX se encuentran actualmente en importantes bolsas centralizadas, como Huobi y Bybit, lo que mejora la liquidez de mercado del token MX y amplía su base de posibles holders. Se espera que este reconocimiento del valor de mercado influya en el precio de los tokens MX con el tiempo.

Aviso de riesgos: Esta información no constituye asesoría sobre inversión, impuestos, asuntos legales, financieros, contables ni ningún otro servicio relacionado, ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. La Academia MEXC proporciona información solo con fines de referencia y no debe interpretarse como asesoría de inversión. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y actúa con cautela al invertir. La plataforma no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.


