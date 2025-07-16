Compra MX en un minuto

1. ¿Cuáles son los beneficios de holdear MX? MX es el token de utilidad nativo emitido por MEXC. Holdear MX permite a los usuarios participar en eventos de la plataforma como Launchpool y Kickstarter,1. ¿Cuáles son los beneficios de holdear MX? MX es el token de utilidad nativo emitido por MEXC. Holdear MX permite a los usuarios participar en eventos de la plataforma como Launchpool y Kickstarter,
1. ¿Cuáles son los beneficios de holdear MX?


MX es el token de utilidad nativo emitido por MEXC. Holdear MX permite a los usuarios participar en eventos de la plataforma como Launchpool y Kickstarter, donde pueden recibir airdrops de tokens de proyectos y otras recompensas. Además, MX se puede utilizar para compensar las tarifas, con un 20% de descuento en las tarifas de trading. Si los usuarios tienen ≥ 500 MX en su cuenta Spot durante las últimas 24 horas, pueden disfrutar de un 50% de descuento en las tarifas de trading de Spot y Futuros.

2. ¿Cómo comprar tokens MX?


Para comprar tokens MX, asegúrate de tener USDT, USDC, BTC o ETH en tu cuenta personal de spot, ya que actualmente estos son los únicos cuatro tokens disponibles para operar en pares de trading relacionados con MX en la plataforma de MEXC.
Si no tienes ninguno de estos tokens, puedes comprarlos con moneda fiat o depositarlos en la plataforma MEXC desde otro exchange.

2.1 En el sitio web


Visita e inicia sesión en el sitio web oficial de MEXC. Pasa el cursor sobre [Spot] en la parte superior de la página y selecciona [Spot]. Escribe "MX" en la barra de búsqueda a la derecha y encuentra el par de trading MX/USDT.


Debajo del gráfico de velas, ingresa la cantidad y el precio al que deseas comprar MX. Haz clic en [Comprar MX] para completar la compra y espera a que la orden se ejecute en el mercado.


2.2 En la app


En la página de inicio de la App de MEXC, pulsa en [Mercados] en la parte inferior y luego selecciona [Spot]. Pulsa en [MX/USDT] (también puedes usar la barra de búsqueda para encontrarlo) para acceder a la página del gráfico de velas de MX/USDT. Luego, pulsa en [Comprar].

Ingresa la cantidad y el precio al que deseas comprar MX. Pulsa en [Comprar MX] para completar la transacción y espera a que la orden se ejecute.


3. ¿Cómo participar en eventos de la plataforma holdeando MX?


Holdear MX permite a los usuarios participar en eventos de la plataforma de forma gratuita, como Launchpool y Kickstarter. Launchpool es un evento de airdrop en el que los usuarios hacen staking de tokens específicos para recibir airdrops de criptos populares o recién listadas. Kickstarter es un evento previo a la lista iniciado por MEXC, en el que los usuarios pueden hacer staking de MX para participar y recibir airdrops gratuitos. Aquí utilizaremos Kickstarter como ejemplo para una explicación más detallada.

En la página de inicio del sitio web de MEXC, haz clic en [Eventos] - [Kickstarter].


En la página del evento, al hacer clic en [Compromiso rápido] puedes participar en todos los eventos Kickstarter en curso. Después de participar con éxito, solo espera a que se distribuyan las recompensas.


En general, para participar en eventos de Kickstarter, los usuarios deben tener un mínimo de 5 tokens MX durante las últimas 24 horas. Los tokens MX no se bloquearán y podrán seguir utilizándose para realizar transacciones.

Aviso de riesgo: Esta información no constituye un consejo sobre inversión, impuestos, asuntos legales, financieros, contables, consultoría ni ningún otro servicio relacionado, ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. Academia MEXC proporciona información solo con fines de referencia y no constituye un consejo de inversión. Asegúrate de entender completamente los riesgos involucrados y ten precaución al invertir. La plataforma MEXC no se hace responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.


