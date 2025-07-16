Al comprar tokens, las personas suelen elegir tokens de proyectos con los que están familiarizadas o tokens recomendados por amigos. Sin embargo, incluso para los tokens recomendados, es importante teAl comprar tokens, las personas suelen elegir tokens de proyectos con los que están familiarizadas o tokens recomendados por amigos. Sin embargo, incluso para los tokens recomendados, es importante te
Información básica de tokens en MEXC

16 de julio de 2025MEXC
0m
Al comprar tokens, las personas suelen elegir tokens de proyectos con los que están familiarizadas o tokens recomendados por amigos. Sin embargo, incluso para los tokens recomendados, es importante tener un conocimiento básico del token después de adquirirlo.

En la plataforma de MEXC, los tokens listados para trading generalmente incluyen introducciones detalladas, lo que facilita la tarea de aprender sobre ellos. Usemos el token MX como ejemplo para ilustrarlo.

Sitio web


Inicia sesión en el sitio web oficial de MEXC y accede a la interfaz de trading. Selecciona la pestaña [Info], ubicada encima del gráfico de velas. Allí podrás encontrar información sobre el token MX, lo que incluye una introducción, el nombre, el precio de emisión, la fecha de emisión, el suministro máximo y enlaces relacionados. Como se muestra en la imagen a continuación, puedes obtener rápidamente la información básica del token MX a través de este resumen.


App


En la aplicación, debajo del gráfico de velas, selecciona [Info], y podrás acceder a información básica sobre la criptomoneda en cuestión, incluida la fecha de emisión, el suministro máximo, el suministro circulante, el precio de emisión, una introducción y enlaces oficiales. Esta información coincide con la de la versión web.


Selecciona Datos de trading para acceder a un análisis gráfico de los datos de operación de la criptomoneda seleccionada, lo que incluye Análisis de flujo de fondos, Entrada neta de órdenes grandes - Últimos 7D y Entrada neta de fondos 24H.

En el gráfico de Análisis de flujo de fondos, las órdenes ejecutadas por el comprador en el lado de market taker se consideran órdenes de compra, mientras que las órdenes ejecutadas por el comprador en el lado del market maker se consideran órdenes de venta. Los umbrales para órdenes grandes, medianas y pequeñas se determinan en función del monto promedio de transacción durante un periodo determinado para el par de trading en cuestión. Puedes elegir diferentes marcos temporales para observar los cambios en el flujo de fondos.

Estos tres gráficos (Análisis de flujo de fondos, Entrada neta de órdenes grandes - Últimos 7D y Entrada neta de fondos 24H) muestran principalmente los cambios en el flujo de fondos dentro de diferentes periodos. Puedes derivar tus propios juicios sobre las tendencias del mercado basándote en estos gráficos. Además, todos ellos admiten la función de compartir.


MEXC ofrece la información más básica sobre los tokens y los indicadores de datos fundamentales para los tokens listados, lo que te ayuda a comprender rápidamente la información esencial del token que deseas tradear.

Si deseas tener un conocimiento más completo del token, puedes acceder a información sobre este a través del sitio web oficial del proyecto o de sitios web especializados de terceros. Esto puede ayudarte a tomar tu decisión final de compra.


