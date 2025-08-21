Tutorial de Copy Trade en MEXC (Sitio web)





El copy trade es el proceso de replicar las operaciones ejecutadas por otros traders, incluyendo todas sus transacciones. En este artículo, te mostraremos cómo hacer copy trade en el sitio web.









Abre la página web oficial de MEXC e inicia sesión en tu cuenta. En la parte superior, haz clic en [Futuros] y selecciona [Copy Trading] para ingresar a la página de copy trade de MEXC.









En la página de Copy Trade, desplázate hacia abajo para ver a los principales traders organizados por categorías como clasificación general, mayor ROI y mayor PNL. También puedes hacer clic en [Todos los Traders] para ver la lista completa de traders actuales. Selecciona tu trader preferido y haz clic en [Copy Trade] para ingresar a la página de Configuración de Parámetros de Copy Trade.









Al lado izquierdo de la página de configuración de parámetros de copy trade, selecciona los pares de futuros cuyas operaciones deseas copiar. Puedes marcar "Todos" para seleccionar todos los pares de futuros o elegir uno o más pares específicos para copiar.









Al lado derecho de la página de Configuración de Parámetros de Copy Trading, puedes elegir entre tres métodos de copy trading: [Ratio inteligente], [Monto fijo] y [Ratio fijo].





Ratio inteligente: Copia la asignación de monto por orden del trader para abrir posiciones.

Monto fijo: Invierte la misma cantidad de margen cada vez que copies una operación.

Ratio fijo: El monto de la orden en cada copy trade será un múltiplo determinado del monto de la orden ejecutada por el trader.









Demostraremos el proceso de copy trade utilizando el método de Ratio inteligente como ejemplo. Los demás métodos de copy trade funcionan de manera similar.





Para proceder con cualquier operación de copy trade , el monto de tu operación de copia debe ser al menos 30 USDT. Si el saldo de tu cuenta spot no cumple con este requisito, puedes hacer clic en [Transferir Fondos] para recargar desde tu cuenta de futuros o cuenta fiat.



Cuando el patrimonio total en tu cuenta de copy trade alcance el monto preestablecido de Stop Loss de la cuenta, tu copy trade será terminado. Todas las posiciones se cerrarán al precio de mercado y los activos restantes se transferirán a tu cuenta spot. Debido a las fluctuaciones del mercado, el patrimonio total real en la cuenta de copy trade al momento de la terminación puede diferir ligeramente del valor preestablecido.



En "Ajustes de Liquidación del Trader", puedes elegir entre [Seguir para Cerrar] o [No Seguir]. Esta opción determina si tu posición de copy trade se cerrará cuando la posición del trader sea liquidada.





En "Más configuraciones", puedes configurar parámetros adicionales, incluyendo el control de riesgo, margen, apalancamiento y configuraciones de deslizamiento.





Una vez que todos los parámetros estén configurados, haz clic en [Siguiente Paso].









Revisa tus configuraciones de copy trade y, una vez confirmadas, haz clic en [Enviar] para completar el proceso de copy trade.













En la página de [Top Traders] de Copy Trade en MEXC, puedes ver la lista de traders inicialmente categorizada por clasificación general, mayor ROI, mayor PNL y más seguidores. En el panel del trader, puedes ver diversos detalles sobre cada trader, incluyendo ROI de 7 días, PNL de 7 días, tasa de ganancia de 7 días, frecuencia de operaciones, ratio de distribución de ganancias, entre otros.









También puedes seleccionar la pestaña [Todos los Traders]. En la página de MEXC Copy Trade, puedes ordenar a los traders según diferentes criterios, como PNL de 7 días, ROI total, tasa de ganancia total y más, para encontrar un trader que te guste.





En la tarjeta de perfil del trader, también puedes ver sus datos de trading anteriores y palabras clave. Puedes utilizar estos datos como referencia al seleccionar un trader.





Ten en cuenta que el rendimiento pasado de un trader no garantiza ganancias futuras. Por lo tanto, se recomienda asignar sabiamente el monto de tu copy trade, configurar TP/SL y asegurar que tus activos personales se mantengan dentro de un rango de fluctuación controlado.













En la página de Copy Trade de MEXC, haz clic en [>] en la tarjeta del trader.









En la sección "Mis Copy Trades", haz clic en [Mis Traders] para ver las operaciones de copy trade actuales con los traders que estás siguiendo. Puedes hacer clic en [Dejar de seguir] o [Editar].





Al hacer clic en [Editar], volverás a la página de configuración de parámetros de copy trade, donde podrás reconfigurar los futuros que deseas copiar y realizar cambios en los métodos de copy trade y otras configuraciones. Puedes hacer clic en [Dejar de seguir] para cancelar el seguimiento del trader actual.





Al hacer clic en el ícono de lápiz en la columna de "Monto de Copy Trade", podrás aumentar o disminuir el monto del copy trade. Ten en cuenta que el monto mínimo de una operación de copy trade es de 30 USDT.







