Tutorial de trading de futuros en MEXC (app)





El trading de futuros de MEXC proporciona a los usuarios de MEXC una forma avanzada de operar con monedas digitales. A diferencia del trading spot, el trading de futuros tiene una lógica de operación especial y métodos de apertura únicos. Este artículo tiene como objetivo ayudar a los usuarios de MEXC que son nuevos en el trading de futuros a dar un salto de 0 a 1. Es una guía para principiantes que facilita el inicio en el trading de futuros.









La plataforma de trading de futuros de MEXC se divide en dos tipos: futuros USDT-M y futuros Coin-M:





Futuros USDT-M: Los contratos de futuros se liquidan en USDT. Puedes operar futuros de múltiples criptomonedas en MEXC simplemente teniendo USDT.





Futuros Coin-M: Los contratos de futuros se liquidan en criptomonedas como BTC, ETH, etc.





En este artículo, utilizaremos los futuros USDT-M como ejemplo.









Antes de iniciar en el trading de futuros, debes asegurarte de tener activos suficientes (por ejemplo, USDT) en tu cuenta de futuros.









1) Abre la App de MEXC y pulsa en [Billetera] → [Transferir].

2) Confirma: Transfiere de [Spot] a [Futuros].

3) Elige la criptomoneda (aquí usamos USDT como ejemplo).

4) Ingresa el monto a transferir.

5) Pulsa [Transferir].













Dado que el [Modo de posición], [Modo de margen] y [Modo de apalancamiento] pueden afectar tus ganancias y pérdidas en el proceso de trading de futuros, MEXC recomienda seguir esta lógica para completar la colocación de órdenes:





Configurar el [Modo de posición], [Modo de margen] y [Modo de apalancamiento] → Elegir el modo de orden → Establecer parámetros → Confirmar la orden [Abrir Short] / [Abrir Long].









Modo de cobertura: Puedes mantener posiciones long y short simultáneamente para un mismo par de trading de futuros.





Modo unidireccional: Solo puedes mantener un tipo de posición (long o short) para un mismo par de trading de futuros.





Por ejemplo, en el modo de cobertura, puedes mantener posiciones long y short al mismo tiempo para el par de trading de futuros BTC/USDT. En el modo unidireccional, solo puedes mantener una posición long o una short para el par de trading de futuros BTC/USDT.





Relación entre [Modo de posición] y Posiciones/Ordenes existentes: Una vez que tienes posiciones existentes u órdenes abiertas, no se permite ajustar el modo de posición.









1) Pulsa el icono [...] en la esquina superior derecha de la página de trading de futuros.

2) Pulsa en [Preferencias].

3) Pulsa en [Modo de Posición].

4) Elige entre [Modo de cobertura] o [Modo unidireccional].













Margen aislado: En este modo, la posición de cada orden se calcula de forma independiente cuando se activa la orden. Si es necesario añadir posiciones, incluso si tienes activos suficientes en otras cuentas de margen aislado o margen cruzado, no se añadirán automáticamente. Tendrás que hacerlo manualmente.





Ejemplo: En el modo de margen aislado, un usuario tiene 1,000 USDT en su cuenta de futuros, usa solo 200 USDT como margen inicial y abre una posición long en BTC. En caso de liquidación, solo perderá los 200 USDT, no el saldo completo de la cuenta.





Margen cruzado: En este modo, usas todo el saldo disponible en la moneda de liquidación correspondiente como margen para mantener tu posición y evitar la liquidación. En el modo de margen cruzado, si el valor neto del activo no es suficiente para cumplir con el requisito de margen de mantenimiento, se activará una liquidación forzada. Si se produce una liquidación forzada, perderás todos los activos en la moneda de liquidación correspondiente.





Ejemplo: En el modo de margen cruzado, un usuario tiene 1,000 USDT en su cuenta de futuros, usa solo 200 USDT como margen inicial y abre una posición long en BTC. En caso de liquidación, perderá el saldo completo de USDT en la cuenta.





Relación entre el modo de margen y las posiciones/órdenes existentes: Ajustar el modo de margen no afecta las posiciones y órdenes abiertas existentes.









1) Pulsa el icono de margen [Aislado] en la esquina superior izquierda de la página de trading de futuros.

2) Desliza a la izquierda o a la derecha para elegir el modo de margen correspondiente: [Aislado] o [Cruzado].

3) Marca [Aplicar ajuste del modo de margen a todos los Futuros].

4) Pulsa [Confirmar].













Modo simple: En este modo, se utiliza el mismo apalancamiento y modo de margen para posiciones long y short.





Modo avanzado: En este modo, se pueden utilizar diferentes apalancamientos y modos de margen para posiciones long y short.





Ejemplo: En el [Modo simple], puedes configurar directamente [Aislado] / [Cruzado] y el multiplicador de apalancamiento.









En el [Modo avanzado], puedes configurar por separado [Aislado] / [Cruzado] y el multiplicador de apalancamiento para posiciones long y short.









Relación entre el modo de apalancamiento y las posiciones/órdenes existentes: Si existen posiciones u órdenes abiertas en cualquier par de futuros, no se permite ajustar el modo de apalancamiento. El cambio en el modo de apalancamiento se aplica de manera uniforme a todos los pares de futuros.









1) Pulsa el icono [...] en la esquina superior derecha de la página de trading de futuros.

2) Pulsa [Preferences].

3) Pulsa [Modo de apalancamiento].

4) Elige [Modo simple] o [Modo avanzado].













Para facilitar la colocación de órdenes para los MEXCers, puedes configurar la posición del gráfico de velas en la página de trading de futuros antes de proceder con las operaciones.





1) Pulsa [...] en la parte superior derecha de la página de trading de futuros.

2) Pulsa [Preferencias].

3) Pulsa [Gráfico en la página de trading].

4) Selecciona [Superior] o [Inferior].

5) Pulsa [Confirmar].

















Lógica de operacion: Establecer precio → Establecer unidad base → Establecer cantidad → (Opcional) Establecer [Tiempo válido] → Colocar la orden [Abrir short] / [Abrir long].





Órdenes de límite: En esencia, cuando los traders utilizan órdenes de límite, esperan "comprar bajo y vender alto", es decir, ir en long a un precio menor al precio de mercado más reciente e ir en short a un precio mayor al precio de mercado más reciente.





Cuando eliges [Orden de límite], solo puedes establecer órdenes [Abrir long] a un precio menor al precio de mercado más reciente y órdenes [Abrir short] a un precio mayor al precio de mercado más reciente; de lo contrario, se ejecutará como una orden de mercado.





Unidades base de futuros: BTC, USDT y Cont.





Tiempo de validez de la orden: Según la facilidad de ejecución, las tres opciones de "Tiempo válido" se pueden clasificar de la siguiente manera:





GTC (Good Till Cancelled - la orden permanece activa hasta que se ejecute por completo o se cancele).

IOC (Immediate or Cancel - si la orden no se puede ejecutar inmediatamente al precio especificado, se cancelará).

FOK (Fill or Kill - si la orden no se puede ejecutar en su totalidad, se cancelará de inmediato).









1) Establecer el precio.

2) Establecer la unidad base.

3) Establecer la cantidad.

4) Establecer [Tiempo válido].

5) Colocar la orden [Abrir short] / [Abrir long].













Lógica de operacion: Establecer unidad base → Establecer cantidad → (Opcional) Establecer MTL (Market to Limit) → Colocar la orden [Abrir short] / [Abrir long].





Órdenes de mercado: Son las órdenes más fácilmente ejecutables, ya que se llenarán al mejor precio de mercado disponible.





Unidades base de futuros: BTC, USDT y Cont.





MTL (Market to Limit): La orden se ejecutará al mejor precio disponible, y cualquier parte no completada se convertirá en una orden de límite. Este tipo de orden es adecuado para situaciones en las que no es posible llenar la orden completa con una orden de mercado.









1) Establecer la unidad base.

2) Establecer la cantidad.

3) (Opcional) Establecer MTL [Market to Limit].

4) Colocar la orden [Abrir short] / [Abrir long].













Lógica de operacion: Establecer tipo de precio (Último, justo e índice) y método de activación (Límite o Mercado) → Establecer [Precio de activación] → Establecer [Precio] → Establecer unidad base → Establecer cantidad → (Opcional) Establecer [Tiempo válido] → Colocar la orden [Abrir short] / [Abrir long].





Las órdenes de activación son similares a las órdenes stop-limit en el trading spot: Al establecer el [Precio de activación] y el [Precio], puedes ir en long o en short a un precio mayor o menor al precio de mercado más reciente.





[Precio de activación] y [Precio] pueden establecerse en "último precio", "precio justo" o "precio índice". Los precios de activación y de ejecución pueden ser de "límite" o de "mercado".





Unidades base de futuros: BTC, USDT y Cont.





Tiempo válido: Largo plazo, 7 días y 24 horas.









1) Establecer tipo de precio: Último, justo o índice.

2) Establecer método de activación: Límite o mercado.

3) Establecer [Precio de activación].

4) Establecer [Precio].

5) Establecer la unidad base.

6) Establecer la cantidad.

7) (Opcional) Establecer [Tiempo válido].

8) Colocar la orden [Abrir short] / [Abrir long].













Lógica de operacion: Elegir [Ratio] o [Distancia de precio] → Establecer [Ratio] o [Distancia de precio] → Establecer unidad base → Establecer cantidad → (Opcional) Establecer [Precio de activación] → Colocar la orden [Abrir short / Abrir long].





Las órdenes de trailing stop son similares a las órdenes stop-limit con una función de seguimiento; es decir, ir en long y/o en short a un precio mayor y/o menor al precio de mercado más reciente. El [Precio de activación] se calcula haciendo referencia al precio más alto o más bajo en un período de 10 minutos.





Cuando vas en long (Abrir long): Precio de activación = (1 + Diferencia de precio) * Precio máximo histórico (período de 10 minutos). Cuando vas en short (Abrir short): Precio de activación = (1 - Diferencia de precio) * Precio mínimo histórico (período de 10 minutos).





El [Precio de activación] es la condición de activación para la orden de trailing. Si no estableces el [Precio de activación], la orden de activación se colocará de inmediato como una orden de mercado cuando el último precio (o precio de mercado) alcance el [Precio de activación]. Si estableces el [Precio de activación], el [Precio de activación] se generará después de que la orden se active.





El [Precio de activación] puede configurarse como "último precio", "precio justo" o "precio índice".









1) Elegir [Ratio] o [Distancia de precio].

2) Establecer el [Ratio] o [Distancia de precio].

3) Establecer la unidad base.

4) Establecer la cantidad.

5) (Opcional) Establecer [Precio de activación].

6) Colocar la orden [Abrir short] / [Abrir long].













Lógica de operacion: Establecer precio → Establecer unidad base → Establecer cantidad → Colocar la orden [Abrir short / Abrir long].





Las órdenes Post Only aseguran que el trader siempre sea un maker. Cuando la operación se ejecuta, el trader, como proveedor de liquidez, gana comisiones por transacción.





Unidades base de futuros: BTC, USDT y Cont.









1) Establecer el precio.

2) Establecer la unidad base.

3) Establecer la cantidad.

4) Colocar la orden [Abrir short] / [Abrir long].









[Nota]: Si deseas aprender más sobre órdenes de Futuros, lee " Si deseas aprender más sobre órdenes de Futuros, lee " Colocación de diferentes tipos de órdenes de futuros " en MEXC Learn.









En el panel de trading, puedes ver el tamaño máximo de posición disponible para abrir una posición long o short.





Cómo se calcula el tamaño máximo de posición: Cuando envías una orden de futuros, el sistema primero calcula el tamaño máximo de posición que puedes abrir. Si cambias la unidad de posición a USDT o al token utilizado en el par de trading, el sistema convertirá la cantidad al valor equivalente en USDT o al monto del token. La cantidad máxima que se puede abrir mostrada en la página representa la cantidad máxima con la que puedes ir en long o en short con el apalancamiento que tienes seleccionado.









Método de cálculo para diferentes unidades de posición (cantidad de tokens, USDT, cantidad)





Máx. al abrir Long/short (Cont.) = Margen disponible / [Precio estimado de ejecución * Tamaño cont. * (Tasa de margen inicial + 2 × Tasa estimada de comisión)]

Max. al abrir (Valor en USDT) = Cont. * Tamaño de futuros * Precio

Max. al abrir (Cantidad de token) = Cont * Tamaño de futuros





Notas:

1) El precio de entrada estimado y la tasa de tarifa estimada (utilizada para calcular las tarifas estimadas de apertura y cierre) dependen del tipo de orden (mercado o límite) y de la dirección de la operación (long o short).

2) Órdenes de límite: El sistema utiliza el precio que has ingresado como precio de entrada estimado (se ejecutan como órdenes no-taker).

3) Órdenes de mercado: El sistema utiliza el mejor precio disponible del libro de órdenes. Bid1 para abrir una posición short y Ask1 para abrir una posición long.





La cantidad de contratos (Cont.) debe ser un número entero. Si el valor calculado incluye decimales, se redondeará hacia abajo.

















Si tu orden no ha sido activada, revisa en [Órdenes abiertas] y [Historial de órdenes].













Si tu orden ha sido activada, revisa en [Posiciones].













Si tu orden es activada y tienes ganancia o pérdida, puedes cerrar la posición activamente en el momento adecuado según tus expectativas. Alternativamente, puedes cerrar la posición activamente configurando las funciones de take-profit y stop-loss antes o después de colocar la orden. Para más información, puedes consultar el siguiente artículo: Configuración de Take-Profit y Stop-Loss en el trading de futuros









La liquidación forzosa es una acción de cierre pasiva. Para asegurar que las pérdidas no superen el margen depositado, MEXC liquidará forzosamente las posiciones abiertas restantes cuando el margen existente esté por debajo del monto necesario para mantener la posición. Para más información, puedes consultar el siguiente artículo: ¿Qué es la liquidación forzada?









Este artículo proporciona una visión detallada de los tres pasos principales para completar el trading de futuros: transferencia de fondos, colocación de órdenes (5 tipos) y monitoreo de órdenes. Considerando tu primera experiencia con trading de futuros, cada modo de colocación de orden se ha resumido con la lógica de operación básica, reduciendo la complejidad del trading de futuros para ti. Algunos contenidos también se presentan de manera concisa mediante diagramas de flujo. Una vez que estés familiarizado con el trading de futuros, puedes considerar simplificar tu pensamiento de operacion basado en tu experiencia, como categorizar los 5 tipos de órdenes según su dificultad de ejecución. Si deseas intercambiar experiencias de trading con más usuarios, puedes unirte a nuestro grupo oficial de Telegram o seguir nuestro Twitter oficial.





Aviso legal: Esta información no constituye asesoramiento en materia de inversión, tributación, legalidad, finanzas, contabilidad ni ningún otro servicio relacionado, ni representa una recomendación para comprar, vender o holdear activos. MEXC Learn proporciona información únicamente con fines de referencia y no constituye asesoramiento en inversiones. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y actúa con precaución al invertir. La plataforma no se hace responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.



