Academia/Guías para principiantes/Futuros/Cómo evitar... posiciones

Cómo evitar la liquidación: mejores prácticas para usar la adición automática de margen y proteger tus posiciones

29 de septiembre de 2025MEXC
0m
#Básico#Futuros#Principiantes
En el trading de futuros de criptomonedas, la gestión del margen es una habilidad crítica que todo trader debe dominar, ya que determina directamente tanto la rentabilidad como el control del riesgo. Entre las diversas herramientas que ofrece MEXC, la función de adición automática de margen juega un papel especialmente importante. Al agregar automáticamente margen a una posición cuando es necesario, esta herramienta ayuda a los traders a reducir el riesgo de liquidación y a aumentar la flexibilidad de sus estrategias de trading.

1. ¿Qué es la adición automática de margen?


1.1 ¿Qué es el margen?


En el trading de futuros de criptomonedas, el margen se refiere a los fondos depositados por un trader para abrir y mantener una posición. Cuando la volatilidad del mercado empuja una posición cerca de su precio de liquidación, el sistema puede cerrar automáticamente la posición, generando pérdidas adicionales. Para reducir este riesgo de liquidación, MEXC ha introducido la función de adición automática de margen.

1.2 ¿Qué es la adición automática de margen?


La adición automática de margen es un mecanismo que asigna automáticamente margen adicional a una posición aislada existente para aumentar su nivel de margen y prevenir la liquidación. Una vez habilitada esta función, si tu posición está a punto de alcanzar el umbral de liquidación, el margen disponible se transferirá automáticamente a esa posición para ayudar a evitar la liquidación.

Cada adición automática de margen equivale a la cantidad necesaria para cumplir con el margen de mantenimiento de esa posición. Después de agregar margen, el sistema recalcula un precio de liquidación más favorable. Durante este proceso, el sistema cancelará primero cualquier orden abierta asociada con la posición para garantizar que la transferencia de margen se ejecute sin problemas.

1.3 Características clave de la adición automática de margen


  • Activación automática: cuando una posición se acerca a su precio de liquidación, el sistema asigna inmediatamente margen adicional.
  • Adiciones incrementales: cada adición equivale al monto requerido para cumplir con el margen de mantenimiento de la posición.
  • Optimización del precio de liquidación: una vez agregado el margen, se recalcula un precio de liquidación más favorable.
  • Prioridad de cancelación de órdenes: antes de transferir los fondos, el sistema cancela cualquier orden de apertura no completada relacionada con la posición para asegurar que el margen esté disponible.

En términos simples, esta función actúa como un “recargo automático” para las posiciones, reduciendo la probabilidad de liquidación debido a la volatilidad del mercado.

2. Ventajas y riesgos de la adición automática de margen


Habilitar la función de adición automática de margen ayuda a los traders a gestionar mejor el riesgo en mercados volátiles. Sus principales ventajas incluyen:

  • Reducción del riesgo de liquidación: el sistema agrega fondos automáticamente, evitando que las posiciones se liquiden demasiado pronto durante fluctuaciones del mercado a corto plazo.
  • Mayor flexibilidad: permite a los traders disponer de más tiempo para ajustar estrategias y gestionar posiciones de manera efectiva.
  • Mejor precio de liquidación: una vez agregado el margen, se calcula un nuevo precio de liquidación más favorable, aumentando la seguridad de la posición.
  • Control automático del riesgo: los traders no necesitan monitorear constantemente el mercado, ya que el sistema ejecuta la adición de margen en momentos críticos.

Sin embargo, también es importante considerar:
  • Si los movimientos adversos del precio continúan, el sistema seguirá tomando de tu saldo disponible hasta agotarlo.
  • En condiciones extremas de mercado, la liquidación puede ocurrir incluso después de agregar margen adicional.

3. Cómo habilitar la adición automática de margen


MEXC ofrece la función de adición automática de margen, que transfiere automáticamente fondos disponibles de tu billetera al margen de tu posición cuando una posición aislada está en riesgo de liquidación.

Es importante destacar que, aunque esta función reduce la probabilidad de liquidación, en condiciones extremas de mercado puede resultar en la pérdida completa de los activos en tu cuenta de futuros.

3.1 Web


En la parte inferior de la página de trading de futuros, bajo Posición abierta, activa el interruptor de Adición automática de margen para habilitarlo.


3.2 App


En la parte inferior de la página de trading de futuros, bajo Posiciones, activa el interruptor de Adición automática de margen para habilitarlo.


Nota: la adición automática de margen solo está disponible en modo de margen aislado y no es compatible con el modo de margen cruzado.

4. Estrategias para usar la adición automática de margen


4.1 Establecer niveles de margen adecuados


Al usar la adición automática de margen, los traders deben establecer sus niveles de margen inicial de acuerdo con su tolerancia al riesgo y estrategia de trading. En la práctica, esto significa evaluar la volatilidad del mercado y la experiencia propia para determinar un nivel de margen que proteja las posiciones abiertas y maximice la eficiencia del capital.

4.2 Combinar con estrategias de stop-loss


La adición automática de margen no puede eliminar completamente los riesgos del trading. Está diseñada como un salvaguarda cuando las posiciones enfrentan riesgo de liquidación, no como sustituto de la gestión de riesgos. Por ello, los traders deben usarla en combinación con estrategias de stop-loss, estableciendo niveles claros de salida. Cuando el precio del mercado alcance el stop-loss, las posiciones deben cerrarse de inmediato para evitar pérdidas adicionales.

4.3 Monitorear las condiciones del mercado


Las condiciones del mercado cambian constantemente. Al usar la adición automática de margen, los traders deben monitorear de cerca los movimientos del mercado y ajustar sus estrategias en consecuencia. Por ejemplo, noticias importantes pueden generar fluctuaciones bruscas de precio. En esos casos, los traders deben evaluar el riesgo de sus posiciones según la importancia de la noticia y decidir si ajustar niveles de margen o stop-loss.

4.4 Revisiones y ajustes regulares


Los traders deben revisar regularmente su rendimiento y evaluar la efectividad de la adición automática de margen. Basándose en estas revisiones, se pueden hacer ajustes a las estrategias de trading y configuraciones de adición automática de margen para mejorar continuamente el control de riesgos y la rentabilidad general.

La adición automática de margen es una herramienta importante de gestión de riesgos proporcionada por MEXC. Los traders deben comprender completamente su funcionamiento, configurarla correctamente y usarla junto con estrategias de stop-loss y monitoreo del mercado para lograr un trading más seguro y estable. Siempre recuerda que el trading implica riesgos y debe abordarse con precaución. Antes de usar cualquier función de trading, debes comprender completamente los riesgos asociados.

Si deseas aprender más sobre las llamadas de margen, puedes leer “¿Qué es añadir margen?” para más detalles.

Actualmente, MEXC está realizando el evento de Tarifas 0, una oportunidad exclusiva para operar sin tarifas. Esto permite a los usuarios reducir sustancialmente los costos de trading, logrando el objetivo de “ahorrar más, operar más, ganar más”. En la plataforma de MEXC, puedes aprovechar al máximo esta promoción para disfrutar de trading de bajo costo, mantenerte a la vanguardia de las tendencias del mercado y capturar incluso las oportunidades de inversión más fugaces, acelerando tu camino hacia el crecimiento sostenido de tus activos.

Lecturas recomendadas:


Aviso legal: Esta información no constituye asesoramiento en materia de inversión, tributación, legalidad, finanzas, contabilidad ni ningún otro servicio relacionado, ni representa una recomendación para comprar, vender o holdear activos. MEXC Learn proporciona información únicamente con fines de referencia y no constituye asesoramiento en inversiones. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y actúa con precaución al invertir. La plataforma no se hace responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.

