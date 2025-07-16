El trading OTC de criptomonedas, también conocido como trading fuera de bolsa (over-the-counter), se refiere al intercambio de criptomonedas y divisas fiat entre compradores y vendedores. Cuando usas El trading OTC de criptomonedas, también conocido como trading fuera de bolsa (over-the-counter), se refiere al intercambio de criptomonedas y divisas fiat entre compradores y vendedores. Cuando usas
Cómo enviar un ticket OTC

16 de julio de 2025MEXC
0m
El trading OTC de criptomonedas, también conocido como trading fuera de bolsa (over-the-counter), se refiere al intercambio de criptomonedas y divisas fiat entre compradores y vendedores. Cuando usas divisas fiat para comprar criptomonedas o preparas la venta de criptomonedas por divisas fiat, debes utilizar el trading OTC.

Si encuentras algún problema mientras usas el trading OTC en la plataforma MEXC, puedes ir a la página de envío de tickets para completar y enviar la información correspondiente. El equipo de atención al cliente de OTC de MEXC te responderá en un plazo de 24 horas por correo electrónico.

1. En el sitio web


Abre la página principal del sitio web oficial de MEXC e inicia sesión en tu cuenta personal. Desplázate hacia abajo hasta el final de la página y haz clic en [Enviar una consulta] debajo de "Soporte" para acceder a la página correspondiente.


Haz clic en [Consulta sobre OTC] para cambiar a la página de envío de tickets OTC. Completa la categoría del problema, el título de la consulta, la descripción detallada, la dirección de correo electrónico y adjunta archivos (opcional), luego haz clic en el botón [Enviar].

Actualmente, las opciones de categoría de problema incluyen "Órdenes P2P", "Transferencias bancarias globales", "Compra de criptomonedas con tarjeta de crédito", "Compra de criptomonedas de un tercero", "Tarjeta MEXC", "Problemas de seguridad en trading OTC" y "Otros".

En el campo de "Descripción detallada", proporciona información detallada sobre los problemas que encontraste durante el trading OTC. El equipo de atención al cliente de OTC de MEXC responderá por correo electrónico en un plazo de 24 horas.


2. En la app


Abre la aplicación MEXC e inicia sesión. En la página de inicio, pulsa en [Más] y selecciona [Enviar una solicitud] debajo de "Soporte".

En la página de envío de tickets, toca en [Consulta OTC] para cambiar a la página de envío de tickets OTC. Completa la categoría del problema, el título de la consulta, la descripción detallada, la dirección de correo electrónico y adjunta archivos (opcional), luego pulsa el botón [Enviar].

Actualmente, las opciones de categoría de problema incluyen "Órdenes P2P", "Transferencias bancarias globales", "Compra de criptomonedas con tarjeta de crédito", "Compra de criptomonedas de un tercero", "Tarjeta MEXC", "Problemas de seguridad en trading OTC" y "Otros".

En el campo de "Descripción detallada", proporciona información detallada sobre los problemas que encontraste durante el trading OTC. El equipo de atención al cliente de OTC de MEXC responderá por correo electrónico en un plazo de 24 horas.


Aviso de riesgos: Esta información no constituye asesoramiento sobre inversión, tributación, aspectos legales, financieros, contables, de consultoría ni ningún otro servicio relacionado, ni tampoco constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. La Academia MEXC proporciona información solo con fines de referencia y no constituye asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados e invierte con cautela. La plataforma no se hace responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.

