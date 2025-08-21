Cómo configurar los ajustes de retiro





Los problemas de seguridad en el campo de las criptomonedas siempre han sido una preocupación tanto para las plataformas como para los usuarios. El impacto del incidente de Mt. Gox aún no ha desaparecido, y continúan surgiendo casos de robo de criptomonedas. Para proteger los activos de los usuarios, MEXC ofrece autenticación de dos factores (2FA) y configuraciones de seguridad avanzadas.





Al iniciar un retiro, necesitas ingresar códigos de verificación por correo electrónico, códigos de verificación por móvil y códigos de Google Authenticator. Estas son todas medidas de seguridad dentro del marco de autenticación de dos factores (2FA). Para garantizar la seguridad de tu cuenta, se recomienda habilitar al menos una forma de 2FA. Si deseas aprender cómo configurar Google Authenticator, puedes consultar el contenido titulado " Vinculación de Google Authenticator ".





Web





App









Seguridad. Desplázate hacia abajo hasta Seguridad avanzada, y debajo encontrarás Configuración de seguridad de los fondos. Inicia sesión en MEXC, pasa el cursor sobre el ícono de usuario en la esquina superior derecha de la página principal y selecciona. Desplázate hacia abajo hasta Seguridad avanzada, y debajo encontrarás Configuración de seguridad de los fondos.









La "Configuración de seguridad de los fondos" se divide en tres funciones: Retiro rápido, Lista blanca de retiros y Transferencia rápida de DEX+.













Haz clic en el botón de activación a la derecha de "Retiro rápido", selecciona el límite de retiro/transferencia por operación sin verificación (por ejemplo, 500 USDT) y haz clic en Confirmar.









Completa la información de verificación de seguridad y haz clic en Confirmar para habilitar el retiro rápido.





Ten en cuenta que la verificación se basará en la configuración de autenticación de dos factores (2FA) que hayas configurado personalmente. En el ejemplo que se muestra a continuación, estos son los métodos de verificación disponibles: verificación por correo electrónico, verificación con Google Authenticator y verificación por SMS móvil.









Después de habilitar el "Retiro rápido", cuando el monto de un solo retiro sea inferior a 500 USDT, ya no pasará por la autenticación de dos factores (2FA) y el retiro se completará directamente.









Haz clic en el botón selector a la derecha de Lista blanca de retiros y completa la verificación de seguridad para habilitar la función.





Es importante tener en cuenta que, antes de habilitar la lista blanca de retiros, puedes retirar a cualquier dirección. Una vez habilitada, solo podrás retirar a las direcciones que estén en tu lista blanca.









Una vez que la lista blanca de retiros se haya habilitado correctamente, haz clic en Gestionar direcciones/contactos de la lista blanca para ser redirigido a la página de configuración de Direcciones/contactos de retiro.









Haz clic en Agregar dirección de retiro, selecciona Dirección normal, completa la criptomoneda, la red de transferencia, la dirección de retiro y la etiqueta de la dirección (opcional). Luego, marca la casilla junto a "Establecer como dirección de la lista blanca" y haz clic en Confirmar.









Completa la información de verificación de seguridad y haz clic en Confirmar para finalizar la adición de la dirección de retiro. De igual forma, la verificación se basará en la configuración de autenticación en dos pasos (2FA) que hayas establecido personalmente.









Si quieres agregar varias direcciones a tu lista blanca por lote, haz clic en Agregar en lote. En la página "Agregar direcciones de retiro en lote", completa la criptomoneda, la red de transferencia, la etiqueta de dirección (opcional), la dirección de retiro, el memo/tag (opcional) y activa la opción "Lista blanca". Una vez que hayas agregado todas las direcciones, haz clic en Guardar.









Función de restricción de seguridad de la lista blanca:





Cuando la lista blanca de retiros está habilitada, aparecerá la opción Restricción de seguridad de lista blanca. Ten en cuenta lo siguiente:

Una vez activada, los retiros hacia direcciones recién agregadas a la lista blanca requerirán un periodo de espera de 24 horas.

Si desactivas esta función después de haberla habilitado, tu cuenta deberá esperar 24 horas antes de poder realizar retiros nuevamente.

Para mejorar la seguridad de tus activos, se recomienda encarecidamente mantener esta función activada.













Haz clic en el botón de alternar junto a “Transferencia rápida de DEX+”, ingresa el límite para transferencias sin verificación individual (entre 1 y 2,000 USDT, por ejemplo, 200 USDT) y luego haz clic en Confirmar.





Completa la información de verificación de seguridad y haz clic nuevamente en Confirmar para habilitar la función de transferencia rápida DEX+.





Una vez habilitada, las transferencias pequeñas de tokens en la red principal entre tu cuenta DEX+ y tu cuenta Spot ya no requerirán verificación de seguridad.













Dentro de la app, toca el ícono de usuario en la esquina superior izquierda y selecciona Seguridad. Luego, desplázate hasta la parte inferior de la página y selecciona Configuración de seguridad de activos.













1）Toca el botón de activación a la derecha de Lista blanca, ingresa el código de verificación de la autenticación en dos pasos y la función de lista blanca quedará habilitada. Una vez habilitada, solo podrás retirar a direcciones de la lista blanca, y no será posible hacer retiros a otras direcciones.





2）Si no tienes ninguna dirección en la lista blanca, toca Dirección de retiro más abajo para entrar a la página y agregar direcciones a la lista blanca.





3）Toca Agregar dirección.





4）En la barra de búsqueda, ingresa la criptomoneda que deseas agregar. En este ejemplo, usaremos MX.





5）Completa la criptomoneda, la dirección, los detalles de la red, etc. Luego, marca la casilla junto a Agregar a la lista blanca y toca Confirmar para finalizar.









Restricción de seguridad de la lista blanca:





Cuando la lista blanca de retiro está habilitada, aparecerá la opción Restricción de seguridad de la lista blanca. Ten en cuenta estos puntos:

Una vez habilitada, los retiros a direcciones recién agregadas a la lista blanca requerirán un periodo de espera de 24 horas.

Si desactivas esta función después de haberla habilitado, tu cuenta deberá esperar 24 horas antes de poder realizar retiros nuevamente.

Para mejorar la seguridad de tus activos, se recomienda encarecidamente mantener esta función habilitada.













Toca el botón de activación a la derecha de "Retiro rápido", selecciona el límite de retiro único sin verificación, pulsa en Confirmar, introduce el código de verificación de la autenticación de dos factores (2FA) y la función de retiro rápido quedará habilitada. En la imagen de abajo se muestra un límite de retiro único sin verificación configurado en 500 USDT.





Una vez habilitada la función de retiro rápido, ya no será necesario realizar la verificación de seguridad para retiros pequeños (por ejemplo, 500 USDT) hacia direcciones incluidas en la lista blanca, lo que permitirá retiros más ágiles.













Toca el botón de activación junto a "Transferencia rápida de DEX+", ingresa el límite de transferencia por operación (entre 1 y 2,000 USDT, por ejemplo, 200 USDT) y pulsa Confirmar.





Introduce la información de verificación de seguridad y vuelve a pulsar Confirmar para habilitar la función de transferencia rápida de DEX+.





Una vez habilitada, las transferencias pequeñas de tokens en mainnet entre tu cuenta DEX+ y tu cuenta Spot ya no requerirán verificación de seguridad.

















Si realizas retiros con frecuencia, los ajustes de retiro pueden mejorar tu eficiencia y proteger eficazmente tus activos.





La función de Retiro Rápido te permite iniciar retiros dentro de un cierto rango de fondos sin requerir 2FA, lo que te permite retirar fondos de manera rápida. Cuando se combina con el uso de la Lista Blanca de Retiros, puedes retirar rápidamente a direcciones de uso frecuente sin la necesidad de copiar estas direcciones cada vez. Solo necesitas etiquetar estas direcciones al configurar la lista blanca.





En escenarios de uso práctico, si tienes el hábito de realizar inversiones a largo plazo, puedes comprar los tokens en los que inviertes en la plataforma de MEXC y luego usar la función de Lista Blanca para retirar rápidamente a varias direcciones de billeteras. Si haces transferencias pequeñas con frecuencia a ciertas direcciones, como el pago de salarios a colaboradores, usar la función de Retiro Rápido también puede mejorar tu eficiencia.



