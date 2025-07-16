Cómo resolver problemas con órdenes

Al realizar operaciones spot en MEXC, podrías encontrarte con los siguientes problemas relacionados con tus órdenes. Consulta las soluciones respectivas para cada uno de estos casos. 1. Problemas relaAl realizar operaciones spot en MEXC, podrías encontrarte con los siguientes problemas relacionados con tus órdenes. Consulta las soluciones respectivas para cada uno de estos casos. 1. Problemas rela
Al realizar operaciones spot en MEXC, podrías encontrarte con los siguientes problemas relacionados con tus órdenes. Consulta las soluciones respectivas para cada uno de estos casos.

1. Problemas relacionados con órdenes no ejecutadas


Si tu orden está en estado de procesamiento pendiente, generalmente se debe a una de las siguientes razones:
① El último precio no ha alcanzado tu precio límite.
② Debido a rápidas fluctuaciones de precio en un período corto, podría no haber suficientes contrapartes de negociación para emparejar tu orden. Es importante tener en cuenta que las órdenes en el libro de órdenes se procesan con base en los principios de prioridad de precio y prioridad de tiempo. También es posible que existan otras órdenes colocadas antes que la tuya.

2. Soluciones


① Verifica el precio de tu orden en la sección Órdenes abiertas y verifica si ha sido emparejada con la orden de una contraparte de negociación.


② Para una ejecución más rápida de tu orden, puedes considerar ajustar el precio de la orden y enviar una nueva con un precio más competitivo.
③ Alternativamente, puedes realizar una orden a mercado para lograr una ejecución inmediata.

3. Problemas técnicos con órdenes


Si encuentras problemas técnicos, como la imposibilidad de cancelar una orden o que los fondos no se abonen a tu cuenta, por favor ponte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente en línea y envía tus dudas o comentarios para recibir asistencia adicional.

Aviso de riesgos: Esta información no constituye asesoramiento en materia de inversiones, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni ningún otro servicio relacionado; ni representa una recomendación para comprar, vender o mantener activos. La Academia MEXC proporciona información únicamente con fines de referencia y no constituye asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y actúa con precaución al invertir. La plataforma no se responsabiliza por las decisiones de inversión de los usuarios.


