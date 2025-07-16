Cómo usar la función TP/SL para las órdenes límite





Las órdenes spot límite son un tipo de orden que se coloca en el mercado de trading de contado de MEXC para comprar o vender una cierta cantidad de activos a un precio específico o a un mejor precio. Al configurar los puntos de stop-loss (SL) y take-profit (TP), se establecen simultáneamente dos condiciones de precio que activan la ejecución automática de las operaciones de trading correspondientes al alcanzar un cierto nivel de beneficio o para prevenir pérdidas excesivas.









La función TP/SL de las órdenes límite implica establecer simultáneamente un precio TP y/o un precio SL al colocar una orden límite (es decir, comprar o vender a un precio específico). Estos dos precios son niveles establecidos por el usuario que se utilizan para activar el sistema de trading y ejecutar automáticamente operaciones específicas cuando se alcanzan dichos niveles.













1）La función TP/SL de la orden límite solo puede activarse después de que la orden de compra límite esté completamente ejecutada.

2）Puedes configurar la función TP/SL para las órdenes de venta al momento de colocar la orden límite.

3）Dentro de la función TP/SL, solo se ejecutará una orden de venta, y la otra orden de venta será cancelada.









1）La función TP/SL de la orden límite solo se puede activar después de que la orden de venta límite se haya completado en su totalidad.

2）Puedes configurar la función TP/SL para las órdenes de compra al momento de colocar la orden límite.

3）Dentro de tu función TP/SL, solo se activará una orden de compra, y la otra orden de compra será cancelada.













Si el precio actual del token MX es de 2.75 USDT/MX y deseas comprarlo a un precio más bajo, deberás establecer el precio de compra para tu orden límite en 2 USDT/MX, junto con la cantidad de MX que deseas comprar. Además, si anticipas que el token MX subirá a 3.5 USDT/MX, te gustaría asegurar tus ganancias en este punto de precio.









Establece tu precio de compra deseado y la cantidad de compra, por ejemplo, 2 USDT/MX y 100 tokens MX.





Después de completar la configuración, la orden límite de compra estará esperando a ser activada.









En este punto, necesitas establecer un precio TP:





Precio de activación TP (orden de venta): Cuando el token MX esté en una tendencia alcista, este precio (B) activará la orden de venta. En este caso, puedes establecerlo en 3.5 USDT/MX.









Si te preocupa que el token MX no suba a 3.5 USDT/MX y podría haber una tendencia bajista, y deseas salir a un precio de 1.5 USDT/MX, debes configurar una orden SL:





Precio de activación SL (orden de venta): Cuando el token MX esté en una tendencia bajista, este precio (B1) activará la orden de venta. En este caso, lo puedes establecer en 1.5 USDT/MX.









Ganancia esperada = 3.5 USDT/MX × 100 − 2 USDT/MX × 100 = 350 USDT − 200 USDT = 150 USDT





Pérdida esperada = 2 USDT/MX × 100 − 1.5 USDT/MX × 100 = 200 USDT − 150 USDT = 50 USDT













La función TP/SL de las órdenes límite abarca dos comportamientos de trading: comprar primero y luego vender, o vender primero y luego comprar.





Las órdenes stop-limit solo incluyen un comportamiento de trading: comprar o vender.









La función TP/SL de las órdenes límite es adecuada para sistemas de trading complejos: por ejemplo, se pueden crear estrategias de trading como vender alto y comprar bajo, similar a la práctica de hacer cortos de activos digitales.





Las órdenes stop-limit son adecuadas para sistemas de trading relativamente simples: por ejemplo, puedes usar esta función para ejecutar una sola orden de compra o venta que se ajuste a tus preferencias.













sitio web de MEXC. 1）Abre el sitio web de

interfaz de trading spotde MEXC. 2）Navega a lade MEXC.

3）Establece parámetros relacionados con las órdenes límite.







4）Establece los parámetros TP/SL.











Los puntos TP/SL se activan de manera efectiva cuando la orden límite correspondiente se completa en su totalidad. Si la orden límite solo se llena parcialmente, las funciones TP/SL no se activarán, incluso si se alcanzan los precios de activación establecidos para los parámetros TP/SL.





Cuando se establece una orden límite (orden de compra) y los puntos TP/SL, el sistema utilizará la cantidad de la orden límite completamente llena como la cantidad de la orden para TP/SL.





Cuando se establece una orden límite (orden de venta) y los puntos TP/SL, el sistema utilizará la cantidad de la orden límite completamente llena como la cantidad de la orden con TP/S.





Razones por las cuales los puntos TP/SL pueden volverse ineficaces al alcanzar los precios especificados:

Un saldo insuficiente en la cuenta del usuario durante la generación de las órdenes TP/SL impide la generación de la orden.

Las órdenes TP/SL pregeneradas no cumplen con la cantidad mínima de orden de la plataforma, lo que resulta en el imposibilidad de generar la orden.





Los tutoriales y las guías pueden variar según el sistema operativo. Consulta el sistema operativo que estés utilizando para obtener información exacta.









La función TP/SL de las de órdenes límite puede ayudarte a tomar beneficios y limitar pérdidas tanto en el mercado de trading spot de compra como en el de venta. En las operaciones prácticas, puedes establecer niveles de precio predefinidos para los parámetros TP/SL. Durante el trading real, una vez que se ejecute tu orden límite, los precios TP/SL activarán órdenes según las condiciones del mercado.





Aviso de riesgos: La ventaja de establecer puntos TP/SL para las órdenes límite es que puede ayudar a los inversores a controlar los riesgos y automatizar el trading. Sin embargo, la desventaja es que la volatilidad del mercado puede hacer que las órdenes condicionales no se ejecuten de la manera esperada. Al utilizar esta función, es importante monitorear de cerca las fluctuaciones del mercado y los riesgos, y asegurarte de que tu estrategia de trading esté alineada con tus objetivos de inversión y tolerancia al riesgo.



