¿Cómo participar en Kickstarter?

16 de julio de 2025MEXC
1. ¿Qué es Kickstarter?


Kickstarter es un evento de pre-lanzamiento de proyectos iniciado por MEXC, en el que los usuarios pueden recibir airdrops gratuitos al comprometer MX.

2. ¿Cómo participar en Kickstarter?


2.1 Sitio web


1）Abre el sitio web de MEXC, y haz clic en [Spot] - [Kickstarter].。


2）Requisitos para participar en la actividad: holdear mínimo 5 tokens MX durante 24 horas consecutivas.


3) En la sección [En proceso], podrás ver todos los eventos de Kickstarter que están en marcha. Haz clic en [Compromiso Rápido] para participar en todos los eventos en curso.


4) Después de comprometer con éxito, recibirás una notificación emergente. Podrás ver la marca de agua [Comprometido] en los proyectos en los que hayas participado. Haz clic en [Detalles del Compromiso] para ver el estado de tu inversión.


5) En los Detalles de la inversión, podrás ver la cantidad de inversión válida, la recompensa estimada y la fecha de distribución de las recompensas, entre otros detalles. Los MX que hayas invertido no serán bloqueados.


Cuando recibas las recompensas del airdrop de tokens, podrás ir a la página de Trading Spot para realizar el intercambio de los tokens. Si los tokens aún no están disponibles para el trading, por favor espera hasta que se incluya en el listado.

2.2 App


1) Abre la aplicación MEXC y pulsa en [Más] en la página principal.
2) Selecciona [Kickstarter] bajo la sección de [Regalos y campañas] para acceder a la página de la actividad.
3) Pulsa en [Compromiso rápido] para participar en todas las actividades de Kickstarter que estén en curso.
4) Podrás ver la marca de agua [Inversión realizada] en los proyectos en los que hayas participado. Pulsa en [Detalles del compromiso] para ver el estado de tu inversión.
5) En los Detalles del compromiso, podrás ver la cantidad de compromiso válida, la recompensa estimada y la fecha de distribución de las recompensas, entre otros detalles. Los MX que hayas comprometido no serán bloqueados.


Cuando recibas las recompensas del airdrop de tokens, podrás ir a la página de Trading Spot para operar con los tokens. Si los tokens aún no están disponibles para el trading, espera hasta que se incluya en el listado.

Aviso legal: Este material no proporciona asesoramiento sobre inversiones, impuestos, leyes, finanzas, contabilidad, consultoría o cualquier otro servicio relacionado, ni constituye una recomendación para comprar, vender o poseer cualquier activo. La Academia MEXC solo ofrece información de referencia y no constituye asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y de invertir con prudencia. Cualquier actividad de inversión del usuario no está relacionada con este sitio.


