Las estafas por correo electrónico son una forma de fraude en la que se engaña a los destinatarios para que proporcionen información sensible o dinero. En el mercado de criptomonedas, los ataques de pLas estafas por correo electrónico son una forma de fraude en la que se engaña a los destinatarios para que proporcionen información sensible o dinero. En el mercado de criptomonedas, los ataques de p
Academia/Enciclopedia de Blockchain/Conocimientos de seguridad/Cómo identi...electrónico

Cómo identificar estafas por correo electrónico

16 de julio de 2025MEXC
0m
#Básico#Principiantes
PortugalNationalTeam
POR$0.5882-5.94%
Lagrange
LA$0.38776+1.22%
ELYSIA
EL$0.002212-8.70%
MemeCore
M$1.35911-3.91%
Arweave
AR$4.047-2.76%

Las estafas por correo electrónico son una forma de fraude en la que se engaña a los destinatarios para que proporcionen información sensible o dinero. En el mercado de criptomonedas, los ataques de phishing por correo electrónico son cada vez más comunes. Los usuarios deben estar atentos a estos correos, tener cuidado con remitentes desconocidos, evitar hacer clic en enlaces sospechosos y no descargar archivos adjuntos no reconocidos para proteger sus activos personales.

1. Tipos comunes de estafas por correo electrónico


1.1 Enlaces maliciosos y archivos adjuntos desconocidos


Los correos de phishing a menudo se hacen pasar por MEXC e intentan engañar a los usuarios para que hagan clic en enlaces maliciosos, inicien sesión en sitios web falsos y proporcionen información de cuenta, con el fin de robar sus fondos. Algunos correos incluyen scripts o software maliciosos que, al abrirse, permiten a los hackers acceder al dispositivo, robar información sensible o incluso transferir fondos sin autorización.

1.2 Alertas de seguridad falsas


Estos correos pueden afirmar que tu cuenta presenta un problema de seguridad y urgirte a verificar información o cambiar tu contraseña de inmediato. En realidad, se trata de tácticas diseñadas para obtener tus datos sensibles. Al seguir las instrucciones del correo, puedes exponer tu contraseña a atacantes.

1.3 Suplantación de identidad


Los estafadores crean dominios y nombres de remitente muy similares a los correos oficiales de MEXC para engañar a los usuarios. Utilizando estos correos imitativos, logran que los usuarios revelen su información personal.

1.4 Oportunidades de inversión fraudulentas


Los correos de phishing difunden información falsa de inversión, prometiendo altos rendimientos. Incitan a los usuarios a transferir criptomonedas para participar, lo que termina en la pérdida de sus activos.

1.5 Estafas de sorteos


Algunos correos afirman que MEXC está realizando un sorteo y que los usuarios deben pagar cierta cantidad en criptomonedas para recibir el premio correspondiente.

2. Cómo prevenir estafas por correo electrónico


2.1 Verifica la dirección del remitente


Si tienes dudas sobre la procedencia de un correo, copia la dirección del remitente y verifícala en el canal oficial de verificación de MEXC. Como se muestra en el ejemplo de correo de phishing a continuación, la verificación revela que el remitente no proviene de una fuente oficial.


Ten en cuenta: algunos correos de phishing pueden falsificar nombres o direcciones de remitente legítimas, lo que los hace especialmente engañosos. Para reforzar la seguridad de tu cuenta, se recomienda utilizar servicios de correo electrónico confiables como Gmail, Outlook o Yandex. Estas plataformas ofrecen funciones de seguridad avanzadas que pueden detectar y filtrar automáticamente correos sospechosos, reduciendo el riesgo de fraude y garantizando una comunicación más segura.

2.2 Configura un código anti-phishing


Una vez configurado correctamente, todos los correos de MEXC incluirán tu código anti-phishing. Si el código es incorrecto o está ausente, el correo podría ser falso y enviado por estafadores.


2.3 Refuerza la seguridad de tu cuenta


Activa la autenticación en dos pasos para aumentar la seguridad de tu cuenta personal. Mantén tu dispositivo y software actualizados, y evita hacer clic en enlaces desconocidos o instalar software no verificado para proteger tus activos.

2.4 Mantente alerta


En el mundo de las criptomonedas, proteger tus activos y prevenir ataques es una tarea constante. Los usuarios deben prestar atención al contenido de los correos. El equipo de MEXC nunca te pedirá que transfieras activos a direcciones desconocidas. Antes de seguir cualquier instrucción recibida en un correo sospechoso, verifica cuidadosamente la autenticidad del contenido. El personal oficial de MEXC nunca solicitará tus credenciales de cuenta, contraseñas ni ningún dato privado por ningún medio. Si recibes un correo de este tipo, procede con precaución para evitar la pérdida de fondos.

2.5 Contactar con atención al cliente


Si recibes un correo sospechoso, también puedes contactar al equipo de atención al cliente de MEXC para verificar si el correo es oficial y así evitar una posible pérdida de activos.

Aviso de riesgos: Esta información no constituye asesoría sobre inversiones, impuestos, legal, financiera, contable, ni ningún otro servicio relacionado, ni representa una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona esta información únicamente con fines informativos y no constituye asesoría de inversión. Asegúrate de entender completamente los riesgos y actúa con precaución al invertir. MEXC no se hace responsable por las decisiones de inversión de los usuarios.

Artículos populares

Bitcoin vs Ethereum: ¿Qué criptomoneda es la adecuada para ti?

Bitcoin vs Ethereum: ¿Qué criptomoneda es la adecuada para ti?

Bitcoin y Ethereum dominan el panorama de las criptomonedas como los dos activos digitales más grandes por capitalización de mercado. Aunque ambos operan con tecnología blockchain, la diferencia entre

Diferentes tipos de órdenes spot

Diferentes tipos de órdenes spot

La plataforma MEXC ofrece cuatro tipos de órdenes spot: órdenes de límite, órdenes de mercado, órdenes take-profit/stop-lossy órdenes OCO (One-Cancels-the-Other).1. Orden de límiteCon las órdenes de l

Lectura obligatoria para nuevos usuarios: 11 preguntas frecuentes sobre el trading de spot en MEXC

Lectura obligatoria para nuevos usuarios: 11 preguntas frecuentes sobre el trading de spot en MEXC

A medida que el mercado de criptomonedas se desarrolla rápidamente, el trading de spot se ha convertido gradualmente en el punto de entrada preferido al mundo de los activos digitales para muchos inve

¿Es Bitcoin Halal? ¿Qué dicen los eruditos islámicos?

¿Es Bitcoin Halal? ¿Qué dicen los eruditos islámicos?

Bitcoin ha captado la atención mundial como una moneda digital revolucionaria, pero los inversores musulmanes enfrentan una pregunta crucial: ¿es bitcoin halal o haram según la ley islámica? Con la po

Artículos relacionados

Diferentes tipos de órdenes spot

Diferentes tipos de órdenes spot

La plataforma MEXC ofrece cuatro tipos de órdenes spot: órdenes de límite, órdenes de mercado, órdenes take-profit/stop-lossy órdenes OCO (One-Cancels-the-Other).1. Orden de límiteCon las órdenes de l

Preguntas frecuentes - Cuentas

Preguntas frecuentes - Cuentas

1. Inicio de sesión1.1 ¿Cómo puedo iniciar sesión cuando no tengo disponible ni mi número de móvil ni mi correo electrónico?Si recuerdas la contraseña de inicio de sesión de tu cuenta:En el sitio web:

¿Qué es la liquidación forzada?

¿Qué es la liquidación forzada?

1. ¿Qué es la liquidación forzada?La liquidación forzada ocurre cuando tu margen alcanza el nivel del margen de mantenimiento, lo que lleva a la necesidad de liquidar tu posición, resultando en la pér

Cómo sacar y pagar un préstamo con Préstamos MEXC

Cómo sacar y pagar un préstamo con Préstamos MEXC

Préstamos MEXC es una solución de préstamos con criptomonedas introducida por MEXC. Préstamos MEXC permite a los usuarios utilizar uno de sus activos de criptomonedas como garantía para pedir prestado

Regístrate en MEXC
Regístrate y recibe hasta 10,000 USDT en bonos