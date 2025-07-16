Cómo utilizar el canal oficial de verificación de MEXC





La plataforma MEXC ha lanzado una función de canal oficial de verificación para evitar que los usuarios caigan víctimas de estafas de phishing en línea. Si te encuentras con cuentas de redes sociales relacionadas con MEXC, puedes usar la función de verificación oficial para comprobar y confirmar si la cuenta es oficial.













Abre el sitio web oficial de MEXC, desplázate hasta la parte inferior de la página de inicio y haz clic en [Verificación MEXC] debajo de [Soporte] para acceder a la página de verificación.









Ingresa el ID de la cuenta de redes sociales que viste en el cuadro de entrada y haz clic en el botón de búsqueda [🔍].









Si se confirma que la cuenta de redes sociales es oficial, aparecerá un mensaje emergente verde de verificación, mostrando otras cuentas de redes sociales con el mismo ID. Por ejemplo, al buscar @MEXC_TR, aparecería lo siguiente, como se muestra en la imagen.









Si se confirma que la cuenta de redes sociales no es oficial, aparecerá un mensaje emergente rojo de no verificación. Por ejemplo, al buscar @MEXC_Fans, aparecería lo siguiente, como se muestra en la imagen. En este punto, debes tener precaución y evitar hacer clic en los enlaces relacionados que publiquen para prevenir posibles pérdidas de activos.













1) Abre la aplicación MEXC y pulsa el botón [Más].





2) Selecciona [Verificación MEXC] debajo de [Servicios].





3) Ingresa el ID de la cuenta de redes sociales que viste en el cuadro de entrada y haz clic en el botón de búsqueda [🔍].





4) Si se confirma que la cuenta de redes sociales es oficial, aparecerá un mensaje emergente verde de verificación, mostrando otras cuentas de redes sociales con el mismo ID. Por ejemplo, al buscar @MEXC_TR, aparecería lo siguiente, como se muestra en la imagen.





5) Si se confirma que la cuenta de redes sociales no es oficial, aparecerá un mensaje emergente rojo de no verificación. Por ejemplo, al buscar @MEXC_Fans, aparecería lo siguiente, como se muestra en la imagen. En este punto, debes tener precaución y evitar hacer clic en los enlaces relacionados que publiquen para prevenir posibles pérdidas de activos.













Los métodos de verificación oficiales de MEXC pueden determinar con precisión si el ID de la cuenta que proporcionas corresponde a una cuenta oficial. Sin embargo, algunos estafadores de phishing en Internet pueden incluir información correcta de ID de cuentas oficiales en los perfiles de cuentas fraudulentas. Por lo tanto, cuando verifiques si una cuenta de redes sociales es oficial, asegúrate de copiar el ID de la cuenta.





Tomemos como ejemplo una cuenta de Telegram. Como se muestra en la imagen a continuación, esta es una cuenta oficial de MEXC, y el ID de la cuenta o nombre de usuario es @Yui_MEXC. Se recomienda a los usuarios usar el botón de copiar para copiar directamente el ID de la cuenta en lugar de ingresarlo manualmente para evitar cuentas fraudulentas.









MEXC ha establecido numerosas comunidades multilingües para ayudar a los usuarios a conectarse con MEXC y mantenerse informados sobre las últimas noticias y eventos. Puedes leer el artículo " Únete a las Comunidades de MEXC " para unirte a los grupos relevantes. Alternativamente, puedes visitar la parte inferior de la página de inicio del sitio web de MEXC, seleccionar la comunidad que deseas unirte y hacer clic en el ícono del canal correspondiente.







