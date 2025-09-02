1. ¿Qué es el KYC? KYC es la abreviatura de "Know Your Customer" (Conoce a tu cliente), lo que significa comprender completamente a tu cliente y se puede entender como verificación de nombre real. 2. 1. ¿Qué es el KYC? KYC es la abreviatura de "Know Your Customer" (Conoce a tu cliente), lo que significa comprender completamente a tu cliente y se puede entender como verificación de nombre real. 2.
¿Cómo completar el KYC?

¿Cómo completar el KYC?

2 de septiembre de 2025
0m
#Principiantes
1. ¿Qué es el KYC?


KYC es la abreviatura de "Know Your Customer" (Conoce a tu cliente), lo que significa comprender completamente a tu cliente y se puede entender como verificación de nombre real.

2. ¿Por qué es importante completar el KYC?


  • Completar el KYC puede ayudar a mejorar la seguridad de tus activos.
  • Según tu nivel de KYC, puedes desbloquear diferentes permisos de trading y eventos de ahorros.
  • Completar el KYC puede aumentar el límite para transacciones individuales en tus compras y retiros de tokens.
  • Completar el KYC te hace elegible para más bonos de eventos.

3. Tipos de KYC en MEXC y sus diferencias


El KYC de MEXC se divide en KYC primario y KYC avanzado. La tabla a continuación muestra claramente las diferencias entre los dos tipos de verificación.
Tipo de KYC
Información de KYC
Límite de retiro en 24 horas
KYC Primario
Información personal básica
80 BTC
KYC Avanzado
Información básica de verificación

Verificación por reconocimiento facial

200 BTC

4. ¿Cómo completar el KYC?


4.1 KYC Primario en el sitio web


Abre el sitio web oficial de MEXC e inicia sesión. Haz clic en el icono de usuario en la esquina superior derecha, luego selecciona [Identificación].


Al lado de "KYC Primario", haz clic en [Verificar]. También puedes omitir el KYC primario y proceder directamente al KYC avanzado.


En la página de KYC Primario, selecciona tu país/región (por favor, selecciona el país emisor del documento) y el tipo de identificación, luego completa los campos de "Apellido", "Nombre", "Número de Identificación" y "Fecha de Nacimiento".


Toma y sube fotos del frente y el reverso de tu identificación. Asegúrate de que las fotos sean claras y visibles, con las cuatro esquinas del documento completas. También puedes usar la opción de carga manual para subir el frente y el reverso de la identificación.
Una vez completado, haz clic en [Enviar para su revisión]. El resultado del KYC primario estará disponible en 24 horas.


4.2 KYC Avanzado en el sitio web


Abre el sitio web oficial de MEXC e inicia sesión. Haz clic en el icono de usuario en la esquina superior derecha, luego selecciona [Identificación].


Al lado de "KYC Avanzado", haz clic en [Verificar].



En la página de KYC Avanzado, se te recordará que los siguientes pasos consisten en enviar tu prueba de identidad y realizar la verificación facial. Puedes preparar los documentos necesarios con antelación y dirigirte a un lugar bien iluminado. Luego, haz clic en [Iniciar Verificación].


Selecciona tu país/región (por favor, selecciona el país emisor del documento) y el tipo de identificación. Toma y sube fotos del frente y el reverso de tu identificación. Asegúrate de que las fotos sean claras y visibles, con las cuatro esquinas del documento completas.

También puedes usar la opción de manual local para subir el frente y el reverso de la identificación. Una vez completado, haz clic en [Continuar].

Nota: Si no has completado el KYC primario, deberás seleccionar tu país/región (por favor, selecciona el país emisor del documento) y el tipo de identificación durante el KYC avanzado. Si ya completaste el KYC primario, por defecto, se usará el país emisor del documento que seleccionaste durante el KYC primario, y solo necesitarás seleccionar el tipo de identificación.


Selecciona tu lugar de residencia y haz clic en [Continuar].


Haz clic en [Estoy listo] y sigue las instrucciones en pantalla para realizar la verificación por reconocimiento facial y completar el proceso de KYC avanzado.

Durante el proceso de reconocimiento facial, elige un lugar bien iluminado y asegúrate de que la imagen sea clara, o la verificación podría fallar.


El resultado de la verificación estará disponible en 24 horas, por lo que habrá que esperar.


4.3 KYC Primario en la App


1) Inicia sesión en la App de MEXC. Pulsa el ícono de usuario en la esquina superior izquierda.

2) Toca en [Verificar].

3) Pulsa en [Verificar] bajo "KYC Primario". También puedes omitir el KYC primario y proceder directamente al KYC avanzado.


4) En el cuadro de búsqueda, selecciona tu país o región emisor del documento.

5) Elige el tipo de identificación e ingresa tu apellido, nombre, número de identificación y fecha de nacimiento, luego toca [Siguiente].

6) Subir fotos del frente y el reverso de tu identificación. Asegúrate de que las fotos sean claras y visibles, con las cuatro esquinas del documento completas. Una vez completado, toca [Enviar]. El resultado del KYC primario estará disponible en 24 horas.


4.4 KYC Avanzado en la App


1) Inicia sesión en la App de MEXC. Toca el ícono de usuario en la esquina superior izquierda.

2) Pulsa en [Verificar].

3) Pulsa en [Verificar] bajo "KYC Avanzado."


4) En el cuadro de búsqueda, selecciona tu país o región emisor del documento.

5) Selecciona tu tipo de identificación, como [Documento de identificación], y luego toca [Siguiente] abajo.

6) En la página "Complete su identidad", se te recordará que los siguientes pasos consisten en enviar tu documento de identidad y tomar una selfie. Toca [Continuar] y sigue las instrucciones en pantalla para tomar y enviar fotos del frente y el reverso de tu identificación, luego toma y envía una selfie para completar el proceso de KYC avanzado.


Los resultados de la verificación estarán disponibles en 24 horas, por lo que habrá que esperar.

Aviso legal: Esta información no constituye un consejo sobre inversión, impuestos, asuntos legales, financieros, contables, consultoría ni ningún otro servicio relacionado, ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. Academia MEXC proporciona información solo con fines de referencia y no constituye un consejo de inversión. Asegúrate de entender completamente los riesgos involucrados y ten precaución al invertir. La plataforma no se hace responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.


