Trading Spot vs Trading de Futuros



En MEXC, los usuarios de MEXC no solo pueden adquirir monedas digitales mediante el trading spot, sino también buscar mayores retornos mediante el trading de futuros, con las tarifas más bajas del mercado y un apalancamiento de hasta 500x. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre el trading spot y el trading de futuros? Además de los rendimientos variables, ¿qué distingue a estos dos tipos de trading? Al finalizar este artículo, deberías comprender los conceptos básicos de ambos.









Cuando operan en spot en MEXC, los usuarios pueden comprar y vender criptomonedas, como 1 BTC o 1 ETH. Tras comprar criptomonedas mediante el trading spot, los usuarios poseen esos activos y pueden transferirlos libremente en distintas redes blockchain.





Sin embargo, en el trading de futuros, los usuarios compran y venden contratos perpetuos. Por ejemplo, al comprar 1,000 contratos de BTC/USDT, esa porción de tus activos no puede ni será transferida en ninguna red blockchain.









Generalmente, solo los pares de trading spot listados en MEXC tienen pares de trading de futuros correspondientes. Sin embargo, no todos los pares de trading spot cuentan con pares de futuros equivalentes. Además, no todos los pares de trading de futuros admiten un apalancamiento de 500x, como es el caso del token MX, por ejemplo.









En MEXC, el mecanismo de ganancia para el trading spot es un mercado unilateral T+0, lo que significa que los traders solo pueden ir en largo y no pueden abrir posiciones en corto. Las órdenes pueden venderse inmediatamente después de colocarse. En cambio, el mecanismo de ganancia en el trading de futuros es un mercado de doble sentido T+0, permitiendo a los traders mantener posiciones tanto largas como cortas. Las posiciones pueden cerrarse inmediatamente después de abrirse.









El trading spot no requiere ni admite apalancamiento. En el trading de futuros, el apalancamiento se refleja a través del margen inicial. Al operar en futuros, los traders pueden mantener un valor de posición elevado con una pequeña cantidad de margen inicial, aumentando así el posible retorno de inversión.









Debido a los diferentes objetivos de inversión entre el trading spot y el trading de futuros, los usuarios de MEXC enfrentarán escenarios de trading muy distintos al buscar beneficios con cada uno de estos métodos. Aunque en algunos casos los mecanismos de spot y futuros pueden ser similares, las diferencias entre ambos son significativas en la mayoría de los casos. Para entender estas diferencias en los métodos de trading, vamos a analizarlos individualmente desde lo más simple hasta lo más complejo.













En el trading spot, puedes elegir entre cuatro tipos de órdenes en la interfaz de trading spot: Límite, Mercado, Trigger, Trailing Stop y Solo Publicar (Post Only).









En la interfaz de trading de futuros, encontrarás una gama más diversa de opciones para colocar órdenes. Puedes seleccionar entre cinco tipos de órdenes: orden Límite, orden de Mercado, orden de Activación, orden Trailing Stop y Post Only.









Nota:

Si deseas aprender más sobre los tipos específicos de órdenes en el trading spot y de futuros, visita la Academia MEXC.





En el trading Spot, las transacciones se igualan para una entrega inmediata, por lo que el último precio representa el precio de liquidación para el trading Spot.





El precio de liquidación en futuros difiere del trading Spot: MEXC adopta un sistema de marcado de precio justo diseñado específicamente para evitar liquidaciones innecesarias en productos con alto apalancamiento.









En MEXC, el trading spot no cuenta con configuraciones específicas de modo de posición. Sin embargo, el trading de futuros ofrece más opciones de modo de posición, incluyendo Modo de cobertura y Modo unidireccional.













De manera similar, el trading spot no ofrece operaciones apalancadas. Sin embargo, el uso de apalancamiento en el trading de futuros es una práctica común. MEXC proporciona a los usuarios dos configuraciones de modo de apalancamiento: Modo Simple y Modo Avanzado. Al igual que con los modos de posición, los usuarios de MEXC deben configurar estos ajustes antes de abrir una posición.

















En el trading spot, puedes elegir entre cuatro tipos de órdenes en la interfaz de trading spot: límite, de mercado, stop-límite u OCO (One-Cancels-the-Other).









En la interfaz de trading de futuros, puedes encontrar una variedad más diversa de opciones para la colocación de órdenes. Puedes seleccionar entre cinco tipos de órdenes: orden límite, orden de mercado, orden trigger, orden de trailing stop y orden post-only. Además de estas, también puedes utilizar funciones como agregar TP/SL (tanto [TP/SL de Posición] como [TP/SL en Lotes]), [Cierre Rápido] y las funciones [Cerrar Corto]/[Invertir].













Lo más importante a considerar al elegir un método de trading es asegurarse de que esté alineado con tus objetivos de inversión:

Si los MEXCers adoptan una actitud de inversión aversa al riesgo basada en su capital y preferencias de riesgo, entonces el trading spot es adecuado para sus necesidades. El trading spot no conlleva riesgo de liquidación. Además, en el mercado spot, las exclusiones o colapsos de precios de tokens son raros.





Si algunos MEXCers consideran que el costo de inversión de ciertas criptomonedas (por ejemplo, BTC) es demasiado alto y encuentran difícil lograr altos rendimientos sin una prolongada tendencia alcista unilateral después de la inversión, entonces el trading de futuros puede satisfacer las demandas de mayores retornos de inversión y períodos de recuperación más cortos. Sin embargo, es crucial ser cauteloso, ya que decisiones de juicio erróneas y errores de usuario en el trading de futuros pueden ser arriesgados, a veces resultando en liquidaciones.





Aviso de riesgos: El trading conlleva riesgos y las inversiones deben hacerse con cautela. El contenido de este artículo no constituye ningún consejo de inversión. Toma decisiones de inversión basadas en tus objetivos de inversión individuales, situación financiera y tolerancia al riesgo.



