Tu guía sobre las reglas de trading en MEXC para un trading spot eficiente

En el trading spot de criptomonedas, más allá del análisis de precios y la selección de estrategias, comprender y seguir las reglas del mercado de la plataforma de trading es igualmente crucial. Para los usuarios de MEXC, cada par de trading no solo tiene su propio movimiento de precios, sino también un conjunto específico de reglas de órdenes, que incluyen el monto mínimo de la orden, el cambio mínimo de precio, el valor mínimo de la orden y la cantidad máxima de órdenes abiertas para los diferentes tipos de órdenes. Sin el conocimiento de estas reglas, los traders pueden encontrarse con fallos en las órdenes en momentos críticos, lo que los llevará a perder oportunidades en el mercado









Al realizar trading spot en MEXC, cada par de trading tiene su propio conjunto de reglas. Estas reglas abarcan aspectos como el monto mínimo de la orden, el cambio mínimo de precio y el valor mínimo total de la orden.





Dado que los diferentes pares de trading se listan en distintos mercados spot (como los de USDT, USDC, BTC o ETH), los usuarios de MEXC deben comprender y cumplir con las reglas específicas del mercado en el que estén operando. De lo contrario, es posible que las órdenes que no cumplan con los requisitos no se ejecuten.













En MEXC, estos son algunos de los principales mercados de trading spot:

Mercado USDT: Pares de trading cotizados en USDT. Por ejemplo, BTC/USDT significa operar BTC con USDT.

Mercado ETH : Pares de trading cotizados en ETH. Por ejemplo, MX/ETH significa operar MX con ETH.

Mercado BTC : Pares de trading cotizados en BTC. Por ejemplo, MX/BTC significa operar MX con BTC.

Mercado USDC : Pares de trading cotizados en USDC. Por ejemplo, ETH/USDC significa operar ETH con USDC.

Mercado USDE : Pares de trading cotizados en USDE. Por ejemplo, SOL/USDE significa operar SOL con USDE.

Mercado EUR : Pares de trading cotizados en EUR. Por ejemplo, BTC/EUR significa operar BTC con EUR.

Mercado BRL : Pares de trading cotizados en BRL. Por ejemplo, BTC/BRL significa operar BTC con BRL.













El monto mínimo de la orden se refiere a la menor cantidad de tokens requerida al enviar una orden.





En MEXC, puedes comprar o vender criptomonedas en cualquier par de trading. Sin embargo, cada orden debe cumplir con el requisito del monto mínimo de la orden; de lo contrario, no se ejecutará. Una vez que la orden se coloque con éxito, el sistema la emparejará y ejecutará.









El cambio mínimo de cantidad se refiere a la unidad más pequeña por la cual se puede ajustar la cantidad de la orden para un par de trading determinado. En otras palabras, define la precisión con la que se puede modificar la cantidad. Por ejemplo, si el cambio mínimo de cantidad para un par de trading es de 0.01, entonces la cantidad de la orden solo se puede aumentar o disminuir en múltiplos de 0.01.









El cambio mínimo de precio se refiere a la unidad más pequeña por la cual se puede ajustar el precio de un par de trading, medido en la moneda cotizada de ese mercado.





Por ejemplo, en el par MX/USDT , si el cambio mínimo de precio es de 0.1 USDT, entonces el precio de MX solo puede fluctuar en múltiplos de 0.1 USDT.









El valor total mínimo de la orden representa el umbral básico para el trading spot. Al seleccionar un par de trading y colocar una orden de compra, la orden debe cumplir con el valor total mínimo requerido para ese par antes de poder entrar en el proceso de emparejamiento.





El valor mínimo total por orden en cada mercado es el siguiente:

Mercado USDT: 1 USDT por orden

Mercado ETH: 0.0001 ETH por orden

Mercado BTC: 0.000005 BTC por orden

Mercado USDC: 5 USDC por orden

Mercado TUSD: 5 TUSD por orden

Mercado BUSD: 5 BUSD por orden









Actualmente, el trading spot en MEXC admite cuatro tipos de órdenes: orden de límite, orden de mercado, orden stop-limit y orden OCO. Al colocar una orden de mercado, existe un límite en el monto máximo permitido por orden. Esta restricción ayuda a prevenir fluctuaciones de precio excesivas y garantiza la estabilidad del mercado. Para conocer más detalles sobre los tipos de órdenes spot, consulta este artículo: Diferentes tipos de órdenes spot









Al colocar una orden de límite, la plataforma establece una cantidad máxima que se puede colocar por orden. Este límite ayuda a reducir el riesgo de fluctuaciones extremas de precio o de liquidez insuficiente durante el trading.









Las órdenes condicionales (como las órdenes stop-limit) también están sujetas a límites máximos de cantidad una vez que se establece un precio de activación. Esta regla está diseñada para evitar que grandes operaciones causen movimientos bruscos en el mercado al activarse.









Al dominar las reglas del mercado de MEXC, los traders no solo pueden reducir el riesgo de fallos en las órdenes por no cumplir con las condiciones, sino también formular estrategias de trading con mayor precisión.





Por ejemplo, conocer el cambio mínimo de precio ayuda a establecer los precios de compra y venta de manera más efectiva, mientras que entender el valor mínimo de la orden evita perder oportunidades por cantidades de orden insuficientes.





Además, para operaciones de gran volumen o de alta frecuencia, estar al tanto de los límites de cantidad por orden con anticipación permite optimizar la colocación de órdenes y minimizar retrasos o deslizamientos causados por las restricciones del sistema.









En el trading spot, especialmente al ejecutar operaciones grandes o a corto plazo, las órdenes pueden fallar si no cumplen con las reglas del mercado. Para minimizar este riesgo, se recomienda:

Verificar las reglas del par de trading con anticipación: En la interfaz de trading de MEXC o en el En la interfaz de trading de MEXC o en el Centro de Ayuda , revisa el monto mínimo de la orden, el cambio mínimo de precio, el valor mínimo de la orden y otros requisitos del par seleccionado.

Utilizar nuestroservicio al cliente y chatbots oficiales: Antes de operar, confirma los detalles de las reglas con nuestro equipo de servicio al cliente en línea de MEXC o con el chatbot, especialmente al operar en diferentes mercados.





*BTN-Prueba el trading spot en MEXC&BTNURL= https://www.mexc.com/es/exchange/BTC_USDT





¿Por qué elegir Futuros MEXC? Obtén una visión más profunda de las ventajas y las características únicas de Futuros MEXC para ayudarte a mantenerte adelante en el mercado.

Tutorial de trading de futuros en MEXC (sitio web) : Conoce en detalle todo el proceso de trading de futuros en la plataforma web, lo cual te facilitará comenzar y navegar con confianza en el trading de futuros.





Aviso legal: Este material no constituye asesoramiento sobre inversiones, impuestos, asuntos legales, finanzas, contabilidad, consultoría ni ningún otro servicio relacionado, ni es una recomendación para comprar, vender o mantener ningún activo. MEXC Learn proporciona información únicamente como referencia y no constituye asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados e invierte con precaución. Todas las decisiones de inversión y sus resultados son responsabilidad exclusiva del usuario.



