Bitcoin supera los $118,000: guía para operar con BTC de forma segura y eficiente en MEXC

El 11 de julio de 2025, según el precio de los futuros perpetuos BTCUSDT en la plataforma de trading de MEXC, el precio de Bitcoin superó los $118,000, atrayendo una gran atención mundial. Este hito consolida aún más la posición de Bitcoin en el mercado de criptomonedas y ha despertado un creciente interés entre los inversores minoristas.









Para los inversores individuales, este aumento de precios presenta tanto oportunidades como riesgos. Navegar por esta fase del mercado requiere un enfoque disciplinado, comprender cómo operar con Bitcoin estratégicamente, implementar prácticas sólidas de gestión de riesgos y seleccionar una plataforma de trading confiable.





Como plataforma de operación de criptomonedas reconocida mundialmente, MEXC ofrece un conjunto completo de funciones de trading, tarifas competitivas y un entorno seguro, lo que la convierte en la opción preferida de los inversores minoristas. Este artículo ofrece una visión general profesional sobre cómo los inversores individuales pueden operar con Bitcoin de forma eficaz en MEXC, junto con estrategias prácticas y conocimientos esenciales sobre gestión de riesgos.









Entre las numerosas plataformas globales de trading de criptomonedas, MEXC destaca por sus ventajas únicas, las cuales atraen a un gran número de inversores, especialmente a traders minoristas. Estas son las principales razones para elegir MEXC:









MEXC ofrece una interfaz intuitiva y fácil de usar, accesible incluso para principiantes. Ya sea que estés comprando, vendiendo o explorando otras funciones de trading, la plataforma te ofrece una guía clara durante todo el proceso.









Trading spot: Los inversores pueden comprar o vender Bitcoin directamente con un proceso simple y directo.









Trading de futuros perpetuos: Al operar en largo (long) o en corto (short), los inversores pueden beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas del precio de Bitcoin. Asimismo, existe la posibilidad de operar con apalancamiento en Bitcoin, ideal para inversores experimentados que buscan maximizar sus ganancias.









Tarifas competitivas: MEXC ofrece algunas de las tarifas de trading más competitivas del sector, lo que lo hace ideal para traders de alta frecuencia.





Gran liquidez: Gracias a su gran profundidad de mercado, MEXC garantiza que los usuarios puedan ejecutar operaciones a precios óptimos, minimizando el riesgo de deslizamiento.









Para salvaguardar los activos de los usuarios, MEXC emplea una arquitectura de seguridad de múltiples capas, que incluye almacenamiento en billeteras frías y autenticación de dos factores (2FA).









Para los nuevos usuarios, MEXC ofrece materiales de aprendizaje integrales, como tutoriales de trading, análisis de mercado y noticias en tiempo real, para ayudar a los inversores a desarrollar rápidamente su conocimiento sobre trading.









Para los inversores individuales, operar con Bitcoin en MEXC comienza con los siguientes pasos:





Regístrate. Introduce tu correo electrónico o número de móvil y establece una contraseña segura. Para garantizar la seguridad de tu cuenta y acceder a todas las funciones de trading, completa la verificación de identidad (KYC) enviando la documentación requerida. Visita el sitio web oficial de MEXC y haz clic en. Introduce tu correo electrónico o número de móvil y establece una contraseña segura. Para garantizar la seguridad de tu cuenta y acceder a todas las funciones de trading, completa la verificación de identidad (KYC) enviando la documentación requerida.









1) Depósito fiat

Los usuarios pueden comprar USDT (una moneda estable) utilizando métodos de pago fiduciarios como tarjetas de crédito o transferencias bancarias y, luego, usar USDT para intercambiar Bitcoin.





2) Depósito de criptomonedas

Si ya tienes otras criptomonedas, puedes transferirlas directamente a tu billetera MEXC y convertirlas en USDT a través de la plataforma.









MEXC ofrece una variedad de opciones de trading adaptadas a diferentes estrategias de inversión:





Trading spot: Dirígete a la interfaz de trading del par BTC/USDT, ingresa la cantidad deseada y coloca una orden de compra

Trading con apalancamiento: Utiliza el apalancamiento para aumentar potencialmente la rentabilidad, es una opción ideal para operadores experimentados que comprenden los riesgos.

Trading de futuros perpetuos: Operar futuros permite obtener ganancias tanto en mercados alcistas como bajistas; ideal para operadores activos o a corto plazo.









Con Bitcoin superando los $118,000, un nuevo máximo histórico, los inversores minoristas se enfrentan a importantes oportunidades y riesgos considerables. Las siguientes estrategias pueden ser de ayuda para navegar este mercado dinámico con mayor eficacia:









Entrada escalonada: En lugar de invertir todo tu capital de una sola vez, considera dividirlo en porciones más pequeñas y ejecutar compras a diferentes niveles de precio. Esta estrategia ayuda a promediar los precios de entrada y mitiga el riesgo de timing.





Salida escalonada: A medida que aumenta el precio de Bitcoin, la toma de ganancias de forma incremental permite obtener ganancias consistentes mientras se conserva una exposición parcial para beneficiarse de un mayor potencial alcista.









MEXC ofrece funciones de gestión de riesgos integradas para ayudar a proteger el capital durante períodos de alta volatilidad:





Órdenes take-profit: Cierran automáticamente una posición cuando el precio alcanza un nivel de beneficio predeterminado.





Órdenes stop-loss: Cierran automáticamente una posición si el precio cae por debajo de un umbral específico, lo que limita las posibles pérdidas.









Si bien el apalancamiento puede mejorar la rentabilidad potencial, también aumenta significativamente el riesgo de liquidación. Se recomienda a los inversores minoristas utilizar niveles de apalancamiento conservadores (por ejemplo, de 2x a 3x) para reducir la exposición a fluctuaciones adversas de precios y proteger su capital.













Gestiona el FOMO (miedo a perderse algo): Evita tomar decisiones impulsivas basadas en subidas repentinas de precios. Confía en el análisis basado en datos y sigue una estrategia de trading predefinida.





Mantén la calma durante las fluctuaciones del mercado: Dada la volatilidad inherente de Bitcoin, mantener la disciplina emocional y una mentalidad racional es esencial para el éxito a largo plazo.













Los inversores pueden adoptar un enfoque de promedio del costo en dólares (DCA), invirtiendo una cantidad fija en Bitcoin con regularidad (por ejemplo, semanal o mensualmente) para mitigar el impacto de la volatilidad del mercado. Esta estrategia es ideal para quienes creen en el valor a largo plazo de Bitcoin.









El trading a corto plazo implica el uso de herramientas de análisis técnico como las medias móviles, los patrones de velas y el indicador RSI. Este enfoque es más adecuado para inversores con experiencia en análisis de mercado que buscan aprovechar las fluctuaciones frecuentes de precios para obtener ganancias a corto plazo.









El arbitraje consiste en aprovechar las diferencias de precio entre los mercados al contado (spot) y de futuros. Por ejemplo, cuando el precio del mercado al contado es inferior al del mercado de futuros, los inversores pueden comprar activos al contado a un precio inferior y, al mismo tiempo, vender futuros a un precio superior.









Independientemente de si eres un principiante o un trader experimentado, la gestión eficaz del riesgo es fundamental al operar con Bitcoin:









Se recomienda asignar entre el 20% y el 30% del capital de inversión total al trading de Bitcoin, mientras que los fondos restantes deben diversificarse en otros activos o mantenerse como reservas con el fin de prepararse para eventos inesperados del mercado.









La compra y venta frecuente en respuesta a la volatilidad del mercado puede generar mayores costos de transacción y la pérdida de oportunidades. Opera con disciplina y paciencia.









Antes de iniciar cualquier operación, determina tu pérdida máxima aceptable (p. ej., 5%-10%). Si se alcanza el umbral de pérdida, cierra la posición de forma definitiva para evitar más pérdidas.









MEXC ofrece un conjunto integral de recursos educativos que se recomienda encarecidamente a los inversores minoristas utilizar:





Informes de análisis de mercado: Obtén información sobre las tendencias del mercado y los riesgos potenciales relacionados con Bitcoin.





Tutoriales en video: Aprende a utilizar eficazmente las funciones de la plataforma, incluida la configuración de órdenes TP/SL y la aplicación de herramientas de análisis técnico.





Participación de la comunidad: Únete a los grupos oficiales de Únete a los grupos oficiales de Telegram o comunidades de Discord de MEXC para interactuar con otros inversores e intercambiar conocimientos.









Tras la decisiva ruptura de Bitcoin por encima del nivel de $118,000, su trayectoria futura se ha convertido en un tema clave para el mercado. Por un lado, la continua incertidumbre económica mundial podría destacar aún más el papel de Bitcoin como activo de cobertura —a menudo conocido como oro digital—, lo que atraería mayores entradas de capital para la mitigación de riesgos. Por otro lado, el crecimiento estructural de la demanda institucional, en particular a través de los ETF de Bitcoin, está reforzando la posición de Bitcoin como puente crucial entre las finanzas tradicionales y el ecosistema de activos digitales.









El ascenso de Bitcoin a los $118,000 representa una oportunidad atractiva para que los inversores minoristas se involucren en el mercado de activos digitales. Al aprovechar la plataforma segura y eficiente de MEXC, los inversores pueden acceder al trading de Bitcoin con confianza. Sin embargo, para navegar con éxito en este mercado en constante evolución, es esencial implementar una gestión de riesgos eficaz, adoptar estrategias de trading bien estructuradas y mejorar continuamente nuestros conocimientos y habilidades. Ya sea que se busquen inversiones a largo plazo o estrategias de trading a corto plazo, el mercado de Bitcoin presenta tanto oportunidades como desafíos. Con un enfoque disciplinado e informado, los inversores minoristas tienen el potencial de obtener rendimientos sustanciales.





Para apoyar aún más a los usuarios, MEXC ha lanzado el Festival de traders sin tarifas , que permite a los participantes reducir significativamente sus costos de trading y, de hecho, ahorrar más, operar más y ganar más. Esta promoción no solo mejora la rentabilidad, sino que también permite a los usuarios mantenerse ágiles en mercados en constante evolución y aprovechar valiosas oportunidades de inversión en tiempo real.





