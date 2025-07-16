Preguntas frecuentes sobre el halving de Bitcoin

El creador de Bitcoin, conocido como "Satoshi Nakamoto," sigue siendo desconocido, lo cual mantiene su verdadera identidad como un misterio. Algunos especulan que Satoshi es una persona, mientras que otros creen que podría ser una organización. Después de publicar su último mensaje en el foro el 12 de diciembre de 2010, Satoshi Nakamoto desapareció sin dejar rastro.





Ninguna persona u organización puede controlar la emisión de Bitcoin. Este proceso sigue reglas preestablecidas en el código.





Los mineros de Bitcoin utilizan algoritmos hash para buscar números aleatorios. El minero que encuentra este número primero recibe una recompensa en Bitcoin, en un proceso conocido como minería. Con el tiempo, la creación de nuevos Bitcoins se vuelve más difícil. Por ello, al inicio de Bitcoin, Satoshi Nakamoto estableció un suministro total de 21 millones de monedas e implementó un modelo deflacionario para regular su disponibilidad, lo que incluye eventos de halving aproximadamente cada cuatro años.

Bitcoin ha pasado por tres eventos de halving en su historia, reduciendo las recompensas por bloque de las 50 monedas iniciales a las actuales 6.25 monedas por bloque. Bitcoin se aproxima a su cuarto halving, que reducirá las recompensas a 3.125 monedas por bloque.





Según las reglas de Bitcoin, la recompensa por bloque se reduce a la mitad cada 210,000 bloques. El tiempo objetivo para minar cada bloque es de aproximadamente 10 minutos, aunque esto puede variar. Algunos bloques tardan más o menos de 10 minutos en minarse, lo que puede cambiar el momento del siguiente halving. El concepto de "halving cada 4 años" es teórico y puede cambiar según el tiempo de minería. Se espera que el próximo halving ocurra en abril de 2024.





Cuando Bitcoin experimenta un halving, la recompensa por minar nuevos bloques se reduce a la mitad. Esto disminuye la tasa a la que se minan nuevos Bitcoins, afectando directamente la velocidad de circulación de los nuevos Bitcoins que ingresan al mercado. El evento de halving ocurre aproximadamente cada cuatro años y es parte del mecanismo de control de suministro de Bitcoin.







Fecha Altura de bloque del halving Recompensa por bloque después del halving Porcentaje restante de bitcoin no minado Primer Halving 28/11/2012 210,000 25 50% Segundo Halving 09/07/2016 420,000 12.5 25% Tercer Halving 11/05/2020 630,000 6.25 12.5% Cuarto Halving ?/04/2024 840,000 3.125 6.3%





Debido a que el suministro total de Bitcoin está limitado a 21 millones de monedas, el mecanismo de halving reduce la afluencia de nuevos Bitcoins, lo que hace que Bitcoin sea aún más escaso. La escasez de Bitcoin, combinada con datos históricos que muestran aumentos de precio durante eventos pasados de halving de Bitcoin, sugiere que el evento de halving puede llevar a un movimiento ascendente adicional en el precio de Bitcoin.





No. La velocidad de transacción de Bitcoin depende principalmente del tamaño del bloque y la congestión de la red. El halving de la velocidad de producción de nuevos Bitcoins no tendrá un impacto directo en la velocidad de las transacciones.





El evento de halving de Bitcoin atraerá la atención hacia el mercado de criptomonedas, incluidas las altcoins. Los inversionistas pueden volverse más optimistas sobre el potencial de crecimiento de otros tokens. Este entusiasmo podría llevar a un aumento en la inversión en altcoins, impulsando así sus precios. Además, a medida que la recompensa por minería de Bitcoin disminuye, puede que algunos mineros se cambien a la minería de altcoins con mayores recompensas.



