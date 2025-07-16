1. ¿Qué es el halving de Bitcoin? El halving de Bitcoin es un evento en el que la recompensa por bloque en la blockchain de Bitcoin se reduce a la mitad. Esto ocurre cada vez que se generan 210,000 bl1. ¿Qué es el halving de Bitcoin? El halving de Bitcoin es un evento en el que la recompensa por bloque en la blockchain de Bitcoin se reduce a la mitad. Esto ocurre cada vez que se generan 210,000 bl
Academia/Enciclopedia de Blockchain/Conceptos populares/¿Qué es el ...de Bitcoin?

¿Qué es el halving de Bitcoin?

16 de julio de 2025MEXC
0m
Compartir a
#Básico#Bitcoin#Revuelo industrial
Eclipse
ES$0.0996+16.35%
ELYSIA
EL$0.003386--%
Lagrange
LA$0.30138+2.54%
PortugalNationalTeam
POR$0.7533+4.81%
ERA
ERA$0.4433+19.61%

1. ¿Qué es el halving de Bitcoin?


  • El halving de Bitcoin es un evento en el que la recompensa por bloque en la blockchain de Bitcoin se reduce a la mitad. Esto ocurre cada vez que se generan 210,000 bloques en la blockchain de Bitcoin, aproximadamente cada cuatro años. Se espera que el cuarto halving de Bitcoin ocurra el 23 de abril de 2024, en el bloque 840,000.

  • Después de cada halving, las recompensas por bloque de Bitcoin disminuyen. La recompensa original era de 50 BTC por bloque, mientras que la recompensa actual es de 6.25 BTC. Después del halving en 2024, la recompensa se reducirá a 3.125 BTC. Este mecanismo reduce la tasa de emisión de Bitcoin, lo que impacta en su precio. Históricamente, los eventos de halving de Bitcoin han estado estrechamente relacionados con ciclos alcistas en todo el mercado de criptomonedas.

2. Impacto del halving de Bitcoin en su precio


  • El primer evento de halving de Bitcoin ocurrió el 28 de noviembre de 2012, marcando un hito significativo en la historia de Bitcoin. Este ciclo de halving se extendió hasta julio de 2016. Antes de este halving, el precio de venta de Bitcoin era de $12 por unidad. Con la llegada del halving, las recompensas por bloque de Bitcoin disminuyeron de 50 BTC a 25 BTC. Este halving generó una ola de entusiasmo en el mercado, impulsando el precio de Bitcoin a $225. Posteriormente, se disparó a $1242, registrando un aumento total de 100 veces.

  • El segundo evento de halving de Bitcoin tuvo lugar el 10 de julio de 2016, marcando la finalización de 420,000 bloques en la blockchain de Bitcoin. Durante este evento, la recompensa por bloque de Bitcoin disminuyó de 25 BTC a 12.5 BTC. De manera destacada, durante el año siguiente, el precio de Bitcoin se disparó de $647 a $2973, experimentando un impresionante aumento del 358%.

  • El tercer halving de Bitcoin tuvo lugar el 11 de mayo de 2020, tras la finalización del tercer conjunto de 210,000 bloques en la blockchain de Bitcoin. Después de este halving, las recompensas de los mineros de Bitcoin se redujeron nuevamente, bajando la recompensa por bloque a 6.25 BTC. Un año después del evento de halving, el precio de Bitcoin se disparó de $9,851 a $65,145, marcando un impresionante aumento de aproximadamente el 561%. Posteriormente, el precio de Bitcoin continuó su trayectoria ascendente, alcanzando un pico cercano a los $69,000.

Para el próximo cuarto halving, los inversionistas y observadores de la industria están atentos para evaluar sus posibles impactos y oportunidades. Al 28 de marzo de 2024, el precio de BTC ha superado los $73,000. El halving de Bitcoin no solo es un evento significativo dentro de la red de Bitcoin que afecta su precio y desempeño en el mercado, sino que también influye en la dirección de desarrollo de toda la industria de las criptomonedas.

Para aprender cómo comprar Bitcoin, puedes consultar el artículo "Compra Bitcoin en menos de un minuto," o verificar el precio en tiempo real de BTC en el sitio web oficial de MEXC.

Aviso legal: Esta información no constituye asesoramiento de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad, consultoría ni otros servicios relacionados; ni es una recomendación para comprar, vender o mantener activos. La Academia MEXC proporciona información solo con fines de referencia y no constituye asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y procede con cautela al invertir. La plataforma no se responsabiliza por las decisiones de inversión de los usuarios.


Artículos populares

¿Cómo Crear una Meme Coin en Solana? Guía Completa para Principiantes

¿Cómo Crear una Meme Coin en Solana? Guía Completa para Principiantes

El mundo de las criptomonedas ha presenciado un aumento explosivo de las meme coins, transformando bromas de internet en activos digitales legítimos valorados en millones. Si te preguntas cómo crear u

¿Cómo funciona el staking de Solana? Guía completa de staking de SOL

¿Cómo funciona el staking de Solana? Guía completa de staking de SOL

El staking de Solana ofrece a los holders de criptomonedas una forma sencilla de obtener ingresos pasivos mientras apoyan una de las blockchains más rápidas de la industria. Esta guía completa te expl

¿Qué son el modo unidireccional y el modo de cobertura en el trading de futuros?

¿Qué son el modo unidireccional y el modo de cobertura en el trading de futuros?

Al operar futuros en MEXC, una configuración importante que a menudo se pasa por alto es el modo de posición. Este determina si puedes mantener posiciones long y short simultáneamente dentro del mismo

Demo de Trading de Futuros MEXC: mejora tus habilidades de operación sin riesgo

Demo de Trading de Futuros MEXC: mejora tus habilidades de operación sin riesgo

En el trading de futuros de criptomonedas, desarrollar habilidades y estrategias suele implicar el uso de capital real. Muchos principiantes ingresan al mercado en vivo sin una preparación suficiente

Artículos relacionados

¿Qué son los Runes de Bitcoin?

¿Qué son los Runes de Bitcoin?

Los Runes de Bitcoin, también conocidos como el protocolo Runes, son un protocolo para emitir tokens fungibles directamente en la red de Bitcoin. El protocolo Runes fue propuesto por Casey Rodarmor, e

Preguntas frecuentes sobre el halving de Bitcoin

Preguntas frecuentes sobre el halving de Bitcoin

1. ¿Quién inventó Bitcoin?El creador de Bitcoin, conocido como &#34;Satoshi Nakamoto,&#34; sigue siendo desconocido, lo cual mantiene su verdadera identidad como un misterio. Algunos especulan que Sat

¿Qué es Bitlayer (BTR)?: una guía de la solución de capa 2 de Bitcoin de próxima generación

¿Qué es Bitlayer (BTR)?: una guía de la solución de capa 2 de Bitcoin de próxima generación

Dado que Bitcoin se ha consolidado como la red de blockchain más segura y descentralizada, sus limitaciones en escalabilidad y programabilidad se han vuelto cada vez más evidentes. Aunque la mainnet d

IA × Blockchain × Ciencia de datos: Cómo Codatta está transformando la economía de datos Web3

IA × Blockchain × Ciencia de datos: Cómo Codatta está transformando la economía de datos Web3

Ante la acelerada convergencia entre las tecnologías blockchain e inteligencia artificial, Codatta surge como un protocolo de datos descentralizado revolucionario que aborda uno de los principales des

Regístrate en MEXC
Regístrate y recibe hasta 10,000 USDT en bonos