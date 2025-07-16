¿Qué es el halving de Bitcoin?





El halving de Bitcoin es un evento en el que la recompensa por bloque en la blockchain de Bitcoin se reduce a la mitad. Esto ocurre cada vez que se generan 210,000 bloques en la blockchain de Bitcoin, aproximadamente cada cuatro años. Se espera que el cuarto halving de Bitcoin ocurra el 23 de abril de 2024, en el bloque 840,000.





Después de cada halving, las recompensas por bloque de Bitcoin disminuyen. La recompensa original era de 50 BTC por bloque, mientras que la recompensa actual es de 6.25 BTC. Después del halving en 2024, la recompensa se reducirá a 3.125 BTC. Este mecanismo reduce la tasa de emisión de Bitcoin, lo que impacta en su precio. Históricamente, los eventos de halving de Bitcoin han estado estrechamente relacionados con ciclos alcistas en todo el mercado de criptomonedas.









El primer evento de halving de Bitcoin ocurrió el 28 de noviembre de 2012, marcando un hito significativo en la historia de Bitcoin. Este ciclo de halving se extendió hasta julio de 2016. Antes de este halving, el precio de venta de Bitcoin era de $12 por unidad. Con la llegada del halving, las recompensas por bloque de Bitcoin disminuyeron de 50 BTC a 25 BTC. Este halving generó una ola de entusiasmo en el mercado, impulsando el precio de Bitcoin a $225. Posteriormente, se disparó a $1242, registrando un aumento total de 100 veces.





El segundo evento de halving de Bitcoin tuvo lugar el 10 de julio de 2016, marcando la finalización de 420,000 bloques en la blockchain de Bitcoin. Durante este evento, la recompensa por bloque de Bitcoin disminuyó de 25 BTC a 12.5 BTC. De manera destacada, durante el año siguiente, el precio de Bitcoin se disparó de $647 a $2973, experimentando un impresionante aumento del 358%.





El tercer halving de Bitcoin tuvo lugar el 11 de mayo de 2020, tras la finalización del tercer conjunto de 210,000 bloques en la blockchain de Bitcoin. Después de este halving, las recompensas de los mineros de Bitcoin se redujeron nuevamente, bajando la recompensa por bloque a 6.25 BTC. Un año después del evento de halving, el precio de Bitcoin se disparó de $9,851 a $65,145, marcando un impresionante aumento de aproximadamente el 561%. Posteriormente, el precio de Bitcoin continuó su trayectoria ascendente, alcanzando un pico cercano a los $69,000.





Para el próximo cuarto halving, los inversionistas y observadores de la industria están atentos para evaluar sus posibles impactos y oportunidades. Al 28 de marzo de 2024, el precio de BTC ha superado los $73,000. El halving de Bitcoin no solo es un evento significativo dentro de la red de Bitcoin que afecta su precio y desempeño en el mercado, sino que también influye en la dirección de desarrollo de toda la industria de las criptomonedas.







