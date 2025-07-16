Los Runes de Bitcoin, también conocidos como el protocolo Runes, son un protocolo para emitir tokens fungibles directamente en la red de Bitcoin. El protocolo Runes fue propuesto por Casey Rodarmor, eLos Runes de Bitcoin, también conocidos como el protocolo Runes, son un protocolo para emitir tokens fungibles directamente en la red de Bitcoin. El protocolo Runes fue propuesto por Casey Rodarmor, e
¿Qué son los Runes de Bitcoin?

Los Runes de Bitcoin, también conocidos como el protocolo Runes, son un protocolo para emitir tokens fungibles directamente en la red de Bitcoin. El protocolo Runes fue propuesto por Casey Rodarmor, el fundador del protocolo Ordinals, en septiembre de 2023. Los Runes de Bitcoin se activaron oficialmente con el evento de halving de Bitcoin.

1. Características de los Runes de Bitcoin


1.1 Creación y gestión simplificada de tokens. Los Runes utilizan el modelo UTXO para emitir y gestionar tokens, evitando el problema de la explosión de UTXOs causado por inscripciones anteriores y minimizando el espacio en la cadena, mejorando la eficiencia general.

1.2 Carga reducida en la red. Al minimizar los datos utilizados en las transacciones de tokens, los Runes ayudan a reducir la congestión de la red, haciendo que Bitcoin sea más escalable y fácil de usar.

1.3 Compatibilidad con la Lightning Network. Los Runes son nativamente compatibles con la Lightning Network, lo que permite transacciones de tokens más rápidas y económicas, abriendo nuevas posibilidades para el DeFi en Bitcoin.

1.4 Destrucción automática de tokens de transacciones erróneas. Los Runes cuentan con destrucción automática de tokens con errores, incentivando a los usuarios a gestionar correctamente los UTXOs.

2. Proceso de operación de los Runes de Bitcoin


2.1 Inscripción. El proceso para crear un nuevo Rune es la inscripción, en la cual el creador define parámetros como el nombre, símbolo, suministro, ID, decimales, etc., y los registra en la salida OP_RETURN. El suministro de tokens se asigna a UTXOs específicos, que se utilizan para rastrear los saldos de los tokens Rune. En el código, los Runes pueden configurarse para ser pre-minados. En la creación de proyectos reales, muchos optan por no realizar pre-minado para garantizar la equidad.

2.2 Acuñación. Después de la inscripción, los Runes pueden acuñarse mediante métodos abiertos o cerrados. La acuñación abierta permite que cualquiera acuñe Runes después de la inscripción, y cualquier persona puede crear una transacción para acuñar una cierta cantidad de nuevos Runes. En la acuñación cerrada, se pueden crear nuevos tokens solo después de cumplir ciertas condiciones, como la finalización de la acuñación después de un período de tiempo específico o la limitación del suministro de tokens.

2.3 Transferencia/Transacción. La transferencia de Runes se logra a través de Edict, que transfiere Runes de un propietario a otro. Usando la función Edict, se pueden ejecutar transferencias masivas de Runes, airdrops y transferir todos los Runes acuñados a una sola cuenta.

2.4 Destrucción. Los Runes pueden ser eliminados permanentemente de la circulación enviándolos a una dirección no gastable.

3. La diferencia entre los Runes de Bitcoin y las inscripciones


3.1 Relación entre Runes e inscripciones


El protocolo Ordinals fue introducido por Casey Rodarmor a finales de 2022 como un protocolo de NFT en Bitcoin, permitiendo emitir NFTs en la red de Bitcoin sin contratos inteligentes.

Basado en el protocolo Ordinals, el desarrollador Domo propuso el estándar BRC-20, también conocido como "inscripciones," para emitir tokens fungibles en la red de Bitcoin. Posteriormente, este estándar ganó popularidad y provocó FOMO en el mercado, resultando en una gran cantidad de UTXOs basura que causaron congestión en la red de Bitcoin, siendo criticado por desarrolladores representados por Casey Rodarmor.

En septiembre de 2023, Casey Rodarmor propuso el protocolo Runes, que simplificó la creación y gestión de tokens, reduciendo la carga en la red de Bitcoin causada por el protocolo BRC-20.

3.2 Diferencias entre Runes e inscripciones


Los Runes mejoran el estándar de tokens BRC-20 basado en el protocolo Ordinals, y en cierta medida, se consideran una mejora y evolución de las inscripciones.

La diferencia clave entre los Runes y las inscripciones radica en la ubicación del grabado. Los Runes se graban en los datos OP_RETURN, mientras que las inscripciones se graban en los datos del testigo witness data.

Además, las diferencias entre ambos se muestran en la siguiente tabla:
Comparación
Runes
Inscripciones
Basado en UTXO
No
Basado en Ordinals
No
Tipo de Token
Fungible
Fungible
Huella en la cadena
Minimizado
Alta
Compatibilidad con Lightning Network
No
Minado público
Soportado
Soportado

4. Desarrollo del ecosistema de Bitcoin Runes


4.1 Billeteras: Al igual que las criptomonedas regulares, la gestión de Runes requiere aplicaciones de billetera específicas. Las aplicaciones comunes incluyen Unisat, Xverse y billeteras Web3 proporcionadas por intercambios.

4.2 Launchpools de Runes: Sitios web para el lanzamiento y distribución de proyectos y tokens de Rune.

4.3 Mercados de comercio: Plataformas de NFT como Magic Eden ahora soportan el comercio de Runes, haciéndolo familiar incluso para principiantes.

4.4 DeFi: En el campo de DeFi del ecosistema de Runes, han surgido intentos como préstamos y puentes de Runes (cross-chain). La existencia de Runes ha abierto la puerta al desarrollo de DeFi en la red de Bitcoin.


5. Cómo invertir en Runes de Bitcoin


Las Runes de Bitcoin todavía están en su etapa inicial, impulsadas principalmente por la especulación y el trading, como lo reconoce el fundador del protocolo Rune, Casey Rodarmor.

Si deseas participar e invertir en Runes de Bitcoin, puedes operar con ellas en plataformas especializadas o utilizar protocolos de préstamos para ganar intereses al prestar tus Runes.

Es importante tener en cuenta que las Runes dependen en gran medida del sentimiento del mercado. Una vez que el sentimiento del mercado se desvanezca, tus Runes pueden volverse ilíquidas y no comerciables, lo que conllevará pérdidas de inversión. Por lo tanto, antes de participar en el trading de Runes, gestiona tus expectativas de riesgo.

6. Conclusión


La aparición de las Runes ha atraído más atención a la red de Bitcoin y ha traído nuevos casos de uso. Las Runes acaban de ser introducidas, y si se expandirán hacia más casos de uso y cambiarán significativamente en el futuro sigue siendo incierto. Para la aparición de nuevas tecnologías, debemos ser pacientes y ver cómo contribuirán finalmente a la prosperidad del ecosistema de la red de Bitcoin.

Aviso de riesgos: Esta información no proporciona asesoramiento sobre inversiones, impuestos, legal, financiero, contable, consultoría u otros servicios relacionados, ni constituye un consejo para comprar, vender o mantener activos. La Academia MEXC proporciona información solo para fines de referencia y no constituye asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y actúa con precaución al invertir. La plataforma no es responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.


