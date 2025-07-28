Se aprobó la Ley GENIUS: ¿podría esto marcar un punto de inflexión para que el USDC supere al USDT?

Recientemente, el presidente estadounidense Donald Trump firmó oficialmente la Ley GENIUS en la Casa Blanca. Esta histórica ley no solo significa la inclusión formal de la industria de las stablecoins en el marco regulatorio federal, sino que también sienta las bases institucionales para la siguiente fase del desarrollo global de las monedas digitales.





Como el primer proyecto de ley relacionado con criptoactivos firmado por un presidente estadounidense, la Ley GENIUS resuelve una ambigüedad regulatoria de larga data al proporcionar un marco claro, unificado y viable para las stablecoins respaldadas por dólares estadounidenses. Su amplio impacto y profunda trascendencia merecen un análisis minucioso.













La Ley GENIUS establece límites regulatorios claros para las stablecoins respaldadas por dólares estadounidenses, lo que marca la primera vez que la legislación nacional impone requisitos concretos sobre su definición, mecanismos operativos, condiciones de emisión y controles de riesgo. Las disposiciones principales incluyen:





Aprobación Regulatoria: los emisores deben obtener la autorización de los reguladores financieros federales o estatales.

Requisitos de Reserva: las establecoins deben estar respaldadas 1:1 por dólares estadounidenses o valores equivalentes del Tesoro de EE. UU. Se prohíbe la financiación estructurada y las garantías ilíquidas.

Transparencia Operativa: los informes mensuales de auditoría son obligatorios y los emisores deben estar sujetos a la supervisión regulatoria y a las autoridades competentes.





Esto no solo traza una línea clara entre actividades que cumplen y no cumplen, sino que también proporciona legitimidad institucional para que las instituciones financieras tradicionales, las empresas de pago y las principales plataformas tecnológicas ingresen al espacio de las establecoins.









La ley no se limita a “supervisar las stablecoins”; su lógica más profunda se centra en reforzar el sistema financiero estadounidense y ampliar su influencia global.





El mecanismo de reserva integra eficazmente a los emisores de establecoins al grupo de compradores del mercado de bonos del Tesoro estadounidense a corto plazo. A medida que crece la adopción de stablecoins, crece también la demanda de letras del Tesoro, lo que alivia directamente las presiones de financiación del Departamento del Tesoro en un contexto de alta deuda nacional. En otras palabras, el crecimiento de los dólares en cadena retroalimenta y fortalece el sistema tradicional del dólar estadounidense. Además, a medida que la infraestructura de blockchain se convierte cada vez más en la base de los pagos transfronterizos, la liquidación de operaciones y los servicios financieros, la Ley GENIUS acelera la transición del dólar estadounidense de moneda soberana a moneda de red.





Esto representa una estructura hegemónica sintética, forjada mediante la regulación, la respuesta del mercado y la expansión soberana.













USDC, emitida por Circle, ha mantenido durante mucho tiempo un respaldo 1:1 con dólares estadounidenses y bonos del Tesoro y se somete a auditorías periódicas, lo que la posiciona a la vanguardia en la carrera por el cumplimiento normativo. El CEO (Director ejecutivo) de Circle declaró que la compañía pretende aprovechar las ventajas de la Ley GENIUS para continuar su crecimiento e integrarse aún más en el sistema financiero convencional . Se espera que USDC se convierta en la stablecoin preferida para pagos y transacciones, y se proyecta que su cuota de mercado se expanda en consecuencia.









El USDT de Tether sigue liderando en escala y profundidad de mercado, pero aún no cumple con los estándares de la Ley GENIUS en áreas como la estructura de reservas y las prácticas de auditoría. El CEO (director ejecutivo) de Tether, Paolo Ardoino, ha anunciado planes para completar auditorías de cumplimiento en un plazo de tres años para alinearse con el nuevo marco regulatorio.





Como la stablecoin más grande del mundo, el incumplimiento de los plazos de cumplimiento podría someter a la compañía a presiones regulatorias para abandonar mercados clave de EE. UU. El dominio de USDT se enfrenta ahora a un desafío creíble.









Las stablecoins descentralizadas, como DAI , priorizan la resistencia a la censura y la transparencia en su diseño. Sin embargo, su incapacidad para proporcionar reservas de dólares fuera de la cadena y el uso de activos que generan rendimientos podrían resultar en su clasificación como valores, sujetos a un escrutinio regulatorio más estricto. Su viabilidad continua dependerá de ajustes flexibles en el posicionamiento del producto y de su adaptación a la evolución de las normas regulatorias.









Una de las implicaciones más significativas de la Ley GENIUS es su impacto en los modelos de rendimiento en cadena. Dado que se prohíbe que las establecoins generen intereses, es probable que el modelo fundamental de "depositar y ganar" en DeFi se vea comprimido. Los protocolos DeFi deberán orientarse hacia mecanismos de rendimiento alternativos basados en tokens no remunerativos o explorar modelos rediseñados basados en activos del mundo real (RWA).





Impulsado por la claridad regulatoria, se espera que el sector de RWA on-chain entre en una nueva fase de crecimiento. Utilizando establecoins como medio de liquidación, instrumentos financieros reales, como bonos, cuentas por cobrar y papel comercial, pueden emitirse, negociarse y custodiarse en cadena. Esta transición marca un cambio de blockchain como un "sistema de activos virtuales" a una "infraestructura financiera real", que proporciona un anclaje de valor más sólido y una mayor eficiencia del capital.









La Ley GENIUS también ejerce una presión significativa sobre otros países.





Estados Unidos está aprovechando la "cumplimiento del dólar on-chain" para establecer una nueva frontera de influencia financiera global. En contraste, el sistema del yuan digital chino prioriza el control del banco central y su uso en circuito cerrado, lo que lo hace menos compatible con sistemas transfronterizos o abiertos. Mientras tanto, la UE continúa avanzando en su marco regulatorio MiCA, pero su implementación técnica e impacto en el mercado siguen estando muy por detrás de la ventaja de las establecoins basadas en dólares estadounidenses, que son pioneras.





En este contexto, si las establecoins estadounidenses logran atraer a desarrolladores globales y flujos de capital, podría surgir un modelo práctico de "dolarización en red". Sin mecanismos regulatorios complementarios, otras naciones corren el riesgo de aceptar pasivamente un orden financiero digital anclado en el dólar estadounidense.









La Ley GENIUS es más que un simple marco regulatorio para las establecoins; es una declaración estratégica de EE. UU. para establecer su dominio en el orden financiero digital global mediante el dólar en cadena. Al utilizar el cumplimiento normativo como herramienta y los efectos de red como palanca, EE. UU. busca garantizar que todo el ecosistema blockchain opere dentro del foso protector del dólar. Se trata de una competencia financiera moderna, moldeada por la intersección de la regulación y la tecnología, la soberanía y el capital.





Para los inversores, esto indica una posible revalorización de los activos vinculados a las establecoins que cumplen con las normativas. Para los emprendedores, representa una oportunidad crucial para realinear los modelos de negocio y aprovechar las ventajas regulatorias. Para los observadores, es una declaración sobre la futura distribución de la soberanía financiera, una afirmación de EE. UU. de que «el próximo campo de batalla financiero se encuentra en la cadena de bloques».





