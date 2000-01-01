Únete a una red global de los mejores traders P2P y disfruta de beneficios exclusivos mientras creces.

Programa de Comerciantes P2P de MEXC

Beneficios para comerciantes

Además de 0 tarifas en el trading P2P, los comerciantes de distintos niveles pueden disfrutar de múltiples beneficios

Comerciante Verificado Verificado Prime Legacy Tiene una insignia especial Acceso al portal de comerciantes Integra el trading a través de nuestra API Aplicar Ahora Beneficios mejorados Comerciante BIZ BIZ Avatar personalizado para la marca Máximo de 0 órdenes pendientes Soporte para comerciantes de alta prioridad Aplicar Ahora

Los requisitos de depósito varían según el país o la región, la moneda fiat y las políticas de riesgo locales.