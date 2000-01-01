Programa de Comerciantes P2P de MEXC

Únete a una red global de los mejores traders P2P y disfruta de beneficios exclusivos mientras creces.

Beneficios para comerciantes

Además de 0 tarifas en el trading P2P, los comerciantes de distintos niveles pueden disfrutar de múltiples beneficios

Comerciante Verificado
Verificado
Prime
Legacy
Tiene una insignia especial
Acceso al portal de comerciantes
Integra el trading a través de nuestra API
Beneficios mejorados
Comerciante BIZ
BIZ
Avatar personalizado para la marca
Máximo de 0 órdenes pendientes
Soporte para comerciantes de alta prioridad
Los requisitos de depósito varían según el país o la región, la moneda fiat y las políticas de riesgo locales.

Ofrecemos:

Portal de comerciantes

Gestiona tu negocio P2P como un profesional, todo en un solo lugar. Accede a herramientas avanzadas para administrar anuncios, rastrear órdenes y optimizar tu desempeño.
Insignia Verificada

Genera confianza al instante. Destaca con una insignia verificada junto a tu nombre de trading y atrae a más compradores de alto valor.
Servicio al Cliente Dedicado

Obtén soporte prioritario las 24/7. Nuestro canal dedicado para comerciantes garantiza que nunca esperes cuando una operación está en juego.

Comparación de beneficios

Solicita unirte al Programa de Comerciantes P2P de MEXC

Antes de poder acceder a las herramientas para comerciantes, beneficios de visibilidad y recompensas por niveles, deberás cumplir con los siguientes requisitos básicos.
Verificación SMS
Verificación de email
KYC Avanzado
Experiencia relevante en trading P2P
Verificación requerida
Aviso importante: Enviar una solicitud no garantiza su aprobación. Cada solicitud se revisa según el historial de cumplimiento, comportamiento de trading y adhesión a las reglas de la plataforma. Cumplir con los criterios mínimos no asegura la aceptación. Las cuentas involucradas en actividades fraudulentas, wash trading o violaciones de políticas serán descalificadas de inmediato. Tiempo de revisión: Las solicitudes suelen procesarse en un plazo de 7 días hábiles. Asegúrate de tener activadas las notificaciones por correo y en la app para recibir actualizaciones.

FAQ

¿Por qué necesito completar la verificación KYC avanzada para solicitar el estatus de comerciante?

Para mantener un entorno de trading seguro y conforme, todos los comerciantes P2P de MEXC deben completar la verificación KYC avanzada. Esto garantiza confianza, transparencia y una experiencia segura tanto para comerciantes como para compradores.