ZTX (ZTX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00087727 $ 0.00087727 $ 0.00087727 Κατώτ. 24H $ 0.00092848 $ 0.00092848 $ 0.00092848 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00087727$ 0.00087727 $ 0.00087727 Υψηλ. 24H $ 0.00092848$ 0.00092848 $ 0.00092848 Υψηλή συνέχεια $ 0.03870653$ 0.03870653 $ 0.03870653 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00085953$ 0.00085953 $ 0.00085953 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.22% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +1.88% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -11.71% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -11.71%

ZTX (ZTX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00089387. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ZTX μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00087727 και ενός υψηλού $ 0.00092848, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ZTX είναι $ 0.03870653, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00085953.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ZTX έχει αλλάξει κατά -0.22% την τελευταία ώρα, +1.88% τις τελευταίες 24 ώρες και -11.71% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

ZTX (ZTX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 3.76M$ 3.76M $ 3.76M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 8.94M$ 8.94M $ 8.94M Προμήθεια Κυκλοφορίας 4.20B 4.20B 4.20B Συνολικός Όγκος 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του ZTX είναι $ 3.76M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ZTX είναι 4.20B, με συνολική προσφορά 10000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 8.94M