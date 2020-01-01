ZALPHA (ZALPHA) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το ZALPHA (ZALPHA), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες ZALPHA (ZALPHA) ZapAlpha is a platform aimed at enhancing traders' and investors' decision-making with tokens and memecoins. It provides powerful tools and bots that give real-time information about token prices, safety, and trends. Whether you’re tracking whales, avoiding scams, or looking for the next big opportunity, ZapAlpha simplifies everything with advanced analytics and community-driven insights. ZapAlpha combines: Bots that automatically track and analyze tokens for you. A Smart Agent (ZapAgent) to answer your questions and guide you. A Private Club (ZapClub) for premium members to share exclusive tips and strategies. Επίσημη ιστοσελίδα: https://zapalpha.xyz/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://zapalpha.gitbook.io/zapalpha Αγοράστε ZALPHA τώρα!

ZALPHA (ZALPHA) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για ZALPHA (ZALPHA), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 11.29K $ 11.29K $ 11.29K Συνολική προμήθεια: $ 991.74M $ 991.74M $ 991.74M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 991.74M $ 991.74M $ 991.74M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 11.29K $ 11.29K $ 11.29K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00051886 $ 0.00051886 $ 0.00051886 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00000887 $ 0.00000887 $ 0.00000887 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή ZALPHA (ZALPHA)

Tokenomics ZALPHA (ZALPHA): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του ZALPHA (ZALPHA) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός ZALPHA token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα ZALPHA token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του ZALPHA, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του ZALPHA token!

Πρόβλεψη Τιμής ZALPHA Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το ZALPHA; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του ZALPHA συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του ZALPHA Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!