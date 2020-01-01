Yield TRYB (YTRYB) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Yield TRYB (YTRYB), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Yield TRYB (YTRYB) Balsa Finance which is subsidiary company of BiLira, introduces yTRYB, a yield-generating token on the Base network, designed to provide sustainable, on-chain returns. By tapping into a diversified portfolio of traditional finance asset classes, yTRYB offers a secure and reliable way to earn passive yield—without relying on leverage. Managed by an experienced fund team, yTRYB bridges the gap between DeFi and traditional finance, delivering real-world yields through a transparent and fully on-chain structure. Balsa Finance takes care of the complexity in the background—you simply hold yTRYB and earn. yTRYB was initially launched at a fixed rate of 1 yTRYB = 1 TRYB, with its value adjusting daily based on yield performance. https://www.bilira.co/ Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.balsafinance.com/ytryb Αγοράστε YTRYB τώρα!

Yield TRYB (YTRYB) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Yield TRYB (YTRYB), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 122.03K $ 122.03K $ 122.03K Συνολική προμήθεια: $ 3.60M $ 3.60M $ 3.60M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 3.60M $ 3.60M $ 3.60M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 122.03K $ 122.03K $ 122.03K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.04239704 $ 0.04239704 $ 0.04239704 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.03222513 $ 0.03222513 $ 0.03222513 Τρέχουσα τιμή: $ 0.03386969 $ 0.03386969 $ 0.03386969 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Yield TRYB (YTRYB)

Tokenomics Yield TRYB (YTRYB): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Yield TRYB (YTRYB) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός YTRYB token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα YTRYB token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του YTRYB, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του YTRYB token!

