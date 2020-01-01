XBorg (XBG) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το XBorg (XBG), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες XBorg (XBG) XBorg is building a player identity protocol to drive the evolution of online experiences. It aims to revolutionise the gaming industry by allowing players to own and use their data to unlock a more personalised internet. The XBorg ID captures data from various sources, including real-time game data, APIs, and tournament platforms to create unique player identities. Zero-knowledge proofs are used to ensure a player’s privacy. Players can use their XBorg ID in any application or game that integrates with the protocol. They can share some or all of their credentials to access personalised experiences. Enabling use cases such as fairer token airdrops, identity-based rewards and investment opportunities, new loyalty experiences, and more. Επίσημη ιστοσελίδα: https://xborg.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://xbg.xborg.com/litepaper Αγοράστε XBG τώρα!

XBorg (XBG) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για XBorg (XBG), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 23.83M $ 23.83M $ 23.83M Συνολική προμήθεια: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 215.00M $ 215.00M $ 215.00M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 110.83M $ 110.83M $ 110.83M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.41625 $ 0.41625 $ 0.41625 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.04681858 $ 0.04681858 $ 0.04681858 Τρέχουσα τιμή: $ 0.110961 $ 0.110961 $ 0.110961 Μάθετε περισσότερα για την τιμή XBorg (XBG)

Tokenomics XBorg (XBG): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του XBorg (XBG) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός XBG token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα XBG token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του XBG, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του XBG token!

Πρόβλεψη Τιμής XBG Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το XBG; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του XBG συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του XBG Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!