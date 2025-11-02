Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00132264$ 0.00132264 $ 0.00132264 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.25% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.91% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +36.40% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +36.40%

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WAKEAI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WAKEAI είναι $ 0.00132264, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WAKEAI έχει αλλάξει κατά +0.25% την τελευταία ώρα, -0.91% τις τελευταίες 24 ώρες και +36.40% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 333.60K$ 333.60K $ 333.60K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 513.24K$ 513.24K $ 513.24K Προμήθεια Κυκλοφορίας 650.00M 650.00M 650.00M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Wakehacker by Virtuals είναι $ 333.60K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WAKEAI είναι 650.00M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 513.24K