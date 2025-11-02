ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Daystarter είναι 0.13166 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο DST σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής DST εύκολα στη MEXC τώρα.

Live Τιμή 1 DST σε USD

$0.13153
$0.13153$0.13153
-0.19%1D
Daystarter (DST) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:57:08 (UTC+8)

Daystarter (DST) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.13127
$ 0.13127$ 0.13127
Κατώτ. 24H
$ 0.13219
$ 0.13219$ 0.13219
Υψηλ. 24H

$ 0.13127
$ 0.13127$ 0.13127

$ 0.13219
$ 0.13219$ 0.13219

$ 9.000678643817682
$ 9.000678643817682$ 9.000678643817682

$ 0.000580213942630201
$ 0.000580213942630201$ 0.000580213942630201

+0.10%

-0.19%

-15.36%

-15.36%

Daystarter (DST) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.13166. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DST μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.13127 και ενός υψηλού $ 0.13219, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DST είναι $ 9.000678643817682, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.000580213942630201.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DST έχει αλλάξει κατά +0.10% την τελευταία ώρα, -0.19% τις τελευταίες 24 ώρες και -15.36% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Daystarter (DST) Πληροφορίες αγοράς

No.3911

--
----

$ 63.78K
$ 63.78K$ 63.78K

$ 131.66M
$ 131.66M$ 131.66M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Daystarter είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 63.78K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DST είναι --, με συνολική προσφορά 1000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 131.66M

Daystarter (DST) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Daystarter για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.0002504-0.19%
30 ημέρες$ -0.01573-10.68%
60 Ημέρες$ -0.00788-5.65%
90 Ημέρες$ +0.01264+10.62%
Daystarter Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το DST κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.0002504 (-0.19%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Daystarter Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.01573 (-10.68%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Daystarter Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το DST άλλαξε κατά $ -0.00788 (-5.65%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Daystarter Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +0.01264 (+10.62%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Daystarter (DST);

Ελέγξτε τώρα τη Daystarter σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Daystarter (DST)

DAYSTARTER is a Web3 lifestyle platform that gamifies daily routines and delivers personalized astrology-based content. Built to bridge the gap between everyday habits and digital assets, DAYSTARTER rewards users with points for their engagement in the mobile app — which can be converted into $DST tokens through the DAYSTARTER Web portal.

Daystarter είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Daystarterεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεDST τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοDaystarter ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Daystarter ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Daystarter Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Daystarter (DST) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Daystarter (DST) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Daystarter.

Ελέγξτε την Daystarter πρόβλεψη τιμής τώρα!

Daystarter (DST) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Daystarter (DST) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του DST token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Daystarter (DST)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Daystarter? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Daystarter στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

DST σε Τοπικά Νομίσματα

1 Daystarter(DST) σε VND
3,464.6329
1 Daystarter(DST) σε AUD
A$0.2001232
1 Daystarter(DST) σε GBP
0.1000616
1 Daystarter(DST) σε EUR
0.1132276
1 Daystarter(DST) σε USD
$0.13166
1 Daystarter(DST) σε MYR
RM0.5516554
1 Daystarter(DST) σε TRY
5.52972
1 Daystarter(DST) σε JPY
¥20.14398
1 Daystarter(DST) σε ARS
ARS$188.8952352
1 Daystarter(DST) σε RUB
10.5841474
1 Daystarter(DST) σε INR
11.6874582
1 Daystarter(DST) σε IDR
Rp2,194.3324556
1 Daystarter(DST) σε PHP
7.7271254
1 Daystarter(DST) σε EGP
￡E.6.18802
1 Daystarter(DST) σε BRL
R$0.7070142
1 Daystarter(DST) σε CAD
C$0.184324
1 Daystarter(DST) σε BDT
16.0440876
1 Daystarter(DST) σε NGN
190.2592328
1 Daystarter(DST) σε COP
$506.384109
1 Daystarter(DST) σε ZAR
R.2.2869342
1 Daystarter(DST) σε UAH
5.5020714
1 Daystarter(DST) σε TZS
T.Sh.322.6960268
1 Daystarter(DST) σε VES
Bs29.09686
1 Daystarter(DST) σε CLP
$123.7604
1 Daystarter(DST) σε PKR
Rs37.180784
1 Daystarter(DST) σε KZT
69.5138468
1 Daystarter(DST) σε THB
฿4.2420852
1 Daystarter(DST) σε TWD
NT$4.0538114
1 Daystarter(DST) σε AED
د.إ0.4831922
1 Daystarter(DST) σε CHF
Fr0.105328
1 Daystarter(DST) σε HKD
HK$1.0229982
1 Daystarter(DST) σε AMD
֏50.2124908
1 Daystarter(DST) σε MAD
.د.م1.2152218
1 Daystarter(DST) σε MXN
$2.4436096
1 Daystarter(DST) σε SAR
ريال0.493725
1 Daystarter(DST) σε ETB
Br20.2269258
1 Daystarter(DST) σε KES
KSh16.9630744
1 Daystarter(DST) σε JOD
د.أ0.09334694
1 Daystarter(DST) σε PLN
0.4845088
1 Daystarter(DST) σε RON
лв0.5806206
1 Daystarter(DST) σε SEK
kr1.2494534
1 Daystarter(DST) σε BGN
лв0.2225054
1 Daystarter(DST) σε HUF
Ft44.0034052
1 Daystarter(DST) σε CZK
2.7767094
1 Daystarter(DST) σε KWD
د.ك0.0401563
1 Daystarter(DST) σε ILS
0.427895
1 Daystarter(DST) σε BOB
Bs0.9071374
1 Daystarter(DST) σε AZN
0.223822
1 Daystarter(DST) σε TJS
SM1.2086388
1 Daystarter(DST) σε GEL
0.3567986
1 Daystarter(DST) σε AOA
Kz120.6782394
1 Daystarter(DST) σε BHD
.د.ب0.0493725
1 Daystarter(DST) σε BMD
$0.13166
1 Daystarter(DST) σε DKK
kr0.8518402
1 Daystarter(DST) σε HNL
L3.4521252
1 Daystarter(DST) σε MUR
6.0221284
1 Daystarter(DST) σε NAD
$2.2764014
1 Daystarter(DST) σε NOK
kr1.3323992
1 Daystarter(DST) σε NZD
$0.2290884
1 Daystarter(DST) σε PAB
B/.0.13166
1 Daystarter(DST) σε PGK
K0.552972
1 Daystarter(DST) σε QAR
ر.ق0.4779258
1 Daystarter(DST) σε RSD
дин.13.3055596
1 Daystarter(DST) σε UZS
soʻm1,567.3807016
1 Daystarter(DST) σε ALL
L10.9922934
1 Daystarter(DST) σε ANG
ƒ0.2356714
1 Daystarter(DST) σε AWG
ƒ0.2356714
1 Daystarter(DST) σε BBD
$0.26332
1 Daystarter(DST) σε BAM
KM0.2211888
1 Daystarter(DST) σε BIF
Fr384.84218
1 Daystarter(DST) σε BND
$0.1698414
1 Daystarter(DST) σε BSD
$0.13166
1 Daystarter(DST) σε JMD
$21.072183
1 Daystarter(DST) σε KHR
526.64
1 Daystarter(DST) σε KMF
Fr56.08716
1 Daystarter(DST) σε LAK
2,862.1738558
1 Daystarter(DST) σε LKR
රු39.9693428
1 Daystarter(DST) σε MDL
L2.2342702
1 Daystarter(DST) σε MGA
Ar590.402938
1 Daystarter(DST) σε MOP
P1.0506468
1 Daystarter(DST) σε MVR
2.014398
1 Daystarter(DST) σε MWK
MK227.784966
1 Daystarter(DST) σε MZN
MT8.413074
1 Daystarter(DST) σε NPR
रु18.6219904
1 Daystarter(DST) σε PYG
927.14972
1 Daystarter(DST) σε RWF
Fr190.77534
1 Daystarter(DST) σε SBD
$1.0835618
1 Daystarter(DST) σε SCR
1.9275024
1 Daystarter(DST) σε SRD
$5.06891
1 Daystarter(DST) σε SVC
$1.1480752
1 Daystarter(DST) σε SZL
L2.2764014
1 Daystarter(DST) σε TMT
m0.46081
1 Daystarter(DST) σε TND
د.ت0.38760704
1 Daystarter(DST) σε TTD
$0.888705
1 Daystarter(DST) σε UGX
Sh457.12352
1 Daystarter(DST) σε XAF
Fr74.3879
1 Daystarter(DST) σε XCD
$0.355482
1 Daystarter(DST) σε XOF
Fr74.3879
1 Daystarter(DST) σε XPF
Fr13.42932
1 Daystarter(DST) σε BWP
P1.7629274
1 Daystarter(DST) σε BZD
$0.26332
1 Daystarter(DST) σε CVE
$12.514283
1 Daystarter(DST) σε DJF
Fr23.30382
1 Daystarter(DST) σε DOP
$8.4341396
1 Daystarter(DST) σε DZD
د.ج17.1118502
1 Daystarter(DST) σε FJD
$0.3015014
1 Daystarter(DST) σε GNF
Fr1,134.9092
1 Daystarter(DST) σε GTQ
Q1.0058824
1 Daystarter(DST) σε GYD
$27.4682258
1 Daystarter(DST) σε ISK
kr16.32584

Daystarter Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Daystarter, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος Daystarter
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Daystarter

Πόσο αξίζει το Daystarter (DST) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή DST στο USD είναι 0.13166 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή DST σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του DST σε USD είναι $ 0.13166. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Daystarter;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το DST είναι -- USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του DST;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του DST είναι -- USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του DST;
Το DST πέτυχε τιμή ATH ύψους 9.000678643817682 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του DST;
Το DST είχε τιμή ATL ύψους 0.000580213942630201 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του DST;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το DST είναι $ 63.78K USD.
Θα ανέβει το DST υψηλότερα φέτος;
Το DST μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την DST πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:57:08 (UTC+8)

Daystarter (DST) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

Υπολογιστής DST-σε-USD

Ποσό

DST
DST
USD
USD

1 DST = 0.13166 USD

Συναλλαγή DST

DST/USDT
$0.13153
$0.13153$0.13153
-0.20%

Συμμετοχή στη MEXC Σήμερα

-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή, --Αμοιβή Λήπτη Spot
-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή Futures, -- Αμοιβή Λήπτη Futures

ΔΗΜ.

