VCRED (VCRED) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.998259 $ 0.998259 $ 0.998259 Κατώτ. 24H $ 1.003 $ 1.003 $ 1.003 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.998259$ 0.998259 $ 0.998259 Υψηλ. 24H $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 Υψηλή συνέχεια $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 Χαμηλότερη τιμή $ 0.985855$ 0.985855 $ 0.985855 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.06% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.16% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.23% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.23%

VCRED (VCRED) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.999063. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές VCRED μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.998259 και ενός υψηλού $ 1.003, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του VCRED είναι $ 1.004, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.985855.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το VCRED έχει αλλάξει κατά -0.06% την τελευταία ώρα, -0.16% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.23% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

VCRED (VCRED) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 12.59M$ 12.59M $ 12.59M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 999.06M$ 999.06M $ 999.06M Προμήθεια Κυκλοφορίας 12.60M 12.60M 12.60M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του VCRED είναι $ 12.59M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του VCRED είναι 12.60M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 999.06M