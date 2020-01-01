Upup Space (UPP) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Upup Space (UPP), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Upup Space (UPP) UPUP stands as the world's first blockchain-based open protocol aggregation platform, revolutionizing the gaming industry by leveraging decentralized technology. Unlike traditional gaming platforms that restrict token usage or developer access, UPUP empowers users to create game protocol fund pools with any token on the Binance Smart Chain (BSC), such as its native UPP token (contract: 0x2cf50922ff77a24605e05c2a979f4f8d01d62413). This universal token compatibility allows players to participate in games using any BEP20 token, fostering inclusivity and lowering entry barriers for global users. By removing token-specific limitations, UPUP creates a dynamic, diverse ecosystem where players and creators can engage freely, driving innovation and adoption. The platform’s open-access model is a game-changer for developers. UPUP welcomes all program developers, regardless of experience or resources, to build and deploy game protocols. This democratized approach contrasts with closed ecosystems, enabling a broad range of creators—from independent developers to established studios—to contribute to the platform. Developers benefit from a permanent commission revenue model, earning ongoing profits from their games without expiration. This sustainable income stream, combined with UPUP’s high traffic, ensures creators gain both financial rewards and exposure, positioning the platform as a hub for entrepreneurial innovation. For developers, UPUP is more than a gaming platform; it’s a dual-benefit entrepreneurial ecosystem. By integrating their protocols, developers tap into UPUP’s growing user base, amplifying their projects’ visibility and user engagement. The platform’s traffic-driven model transforms clicks and interactions into tangible profits, offering a unique opportunity to scale projects while earning commissions. This dual advantage—financial gain and audience growth—makes UPUP an ideal launchpad for Web3 entrepreneurs seeking to innovate in blockchain gaming. Επίσημη ιστοσελίδα: https://upupspace.com Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://drive.google.com/file/d/1utFH67JYy-rKBRDns1sb8_ng5TS4jPpB/view Αγοράστε UPP τώρα!

Upup Space (UPP) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Upup Space (UPP), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 1.91M $ 1.91M $ 1.91M Συνολική προμήθεια: $ 171.00M $ 171.00M $ 171.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 4.05M $ 4.05M $ 4.05M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 80.85M $ 80.85M $ 80.85M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.78226 $ 0.78226 $ 0.78226 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.472437 $ 0.472437 $ 0.472437 Τρέχουσα τιμή: $ 0.472791 $ 0.472791 $ 0.472791 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Upup Space (UPP)

Tokenomics Upup Space (UPP): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Upup Space (UPP) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός UPP token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα UPP token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του UPP, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του UPP token!

Πρόβλεψη Τιμής UPP Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το UPP; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του UPP συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του UPP Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!