Tx24 is the most advanced global crypto exchange . We provide a safe and reliable platform where anyone can exchange traditional currencies for a range of the world's leading cryptocurrencies. Since 2023, we've been a cornerstone of the crypto industry, earning the trust of millions of individuals and financial institutions looking for a reliable trading venue. Whether you're trading on our web platform, mobile app or APIs, Tx24 gives you the tools you need to effectively execute your strategy and seize market opportunities. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.tx24.io

Tx24 (TXT) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Tx24 (TXT), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M Συνολική προμήθεια: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 74.67M $ 74.67M $ 74.67M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 2.78M $ 2.78M $ 2.78M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.059991 $ 0.059991 $ 0.059991 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.0038026 $ 0.0038026 $ 0.0038026 Τρέχουσα τιμή: $ 0.01391689 $ 0.01391689 $ 0.01391689 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Tx24 (TXT)

Tokenomics Tx24 (TXT): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Tx24 (TXT) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός TXT token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα TXT token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του TXT, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του TXT token!

Πρόβλεψη Τιμής TXT Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το TXT; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του TXT συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του TXT Token τώρα!

