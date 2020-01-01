Toki (TOKI) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Toki (TOKI), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

$TOKI, the Dragon featured in The Night Riders book by Matt Furie. Toki the Dragon, a creation by Matt Furie, is a vibrant and loyal guardian of the whimsical trio: Mystery, Wat and Hoodrat. With scales shimmering in hues of yellow sapphire and ruby, Toki is as enchanting as he is formidable. He stands as a fierce protector of his friends, blending his playful spirit with unwavering courage. Whether soaring through the skies or unleashing his fiery breath, Toki ensures the safety of his companions, defending their magical world against any threat. His bond with Mystery, Hoodrat, and Wat is unbreakable, and together, they embark on adventures filled with humor, heart, and the charm of Furie's imaginative artistry.

Toki (TOKI) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Toki (TOKI), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 117.99K $ 117.99K $ 117.99K Συνολική προμήθεια: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 117.99K $ 117.99K $ 117.99K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Toki (TOKI)

Tokenomics Toki (TOKI): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Toki (TOKI) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός TOKI token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα TOKI token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του TOKI, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του TOKI token!

