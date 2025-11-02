TikTrix (TRIX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.04902937 Υψηλ. 24H $ 0.053905 Υψηλή συνέχεια $ 0.258948 Χαμηλότερη τιμή $ 0.04549368 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.04% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.94% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -27.46%

TikTrix (TRIX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.04934589. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές TRIX μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.04902937 και ενός υψηλού $ 0.053905, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του TRIX είναι $ 0.258948, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.04549368.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το TRIX έχει αλλάξει κατά +0.04% την τελευταία ώρα, -1.94% τις τελευταίες 24 ώρες και -27.46% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

TikTrix (TRIX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 7.52M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 98.69M Προμήθεια Κυκλοφορίας 152.36M Συνολικός Όγκος 2,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του TikTrix είναι $ 7.52M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του TRIX είναι 152.36M, με συνολική προσφορά 2000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 98.69M